টিএনআই আর্মি সদর দফতর: প্রদা লাকির মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২০ টি সন্দেহভাজনদের ফাঁদ দ্বারা পাঁচটি নিবন্ধ প্রস্তুত করা হয়েছিল

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – পমডাম নবান উদানা টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়ন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রায় ২০ জন সেনা সেনা প্রতিষ্ঠা করেছেন ৮৩৪/ওয়াকঙ্গা মেরে ন্যাগেকিও, পূর্ব নুসা টেংগারা (এনটিটি), প্রদা লাকি চিপ্রিল সাপুট্রা নামো।
আর্মি ইনফরমেশন অফিসের প্রধান (কাদিস্পেনাদ) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াহ্যু যুধিণা প্রকাশ করেছেন যে 20 সন্দেহভাজনদের সামরিক পুলিশ তদন্তকারীরা তাদের নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে পাঁচটি নিবন্ধ প্রস্তুত করেছেন।
প্রথম নিবন্ধটি ফৌজদারি কোডের 170 টি মারধর বা জনসাধারণের সাথে একসাথে সহিংসতার ব্যবহার সম্পর্কিত 170 টি।
দ্বিতীয়ত, সাধারণ নিপীড়নের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত ফৌজদারি কোডের 351 অনুচ্ছেদ।
তৃতীয়, গুরুতর অত্যাচার সম্পর্কিত ফৌজদারি কোডের 354 অনুচ্ছেদ।
চতুর্থত, ফৌজদারি কোডের ১৩১ অনুচ্ছেদ, মারধর করা বা তার সহকর্মী বা অধস্তনদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সামরিক দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার সাথে হুমকির বিষয়ে।
“তারপরে ১৩২ অনুচ্ছেদে (কেইউএইচপিএম), যেমন এই ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী অন্যান্য সামরিক কর্মীদের অন্যান্য সামরিক কর্মীদের প্রতি আবেগ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার বা সুযোগ দেওয়ার অনুমতি দেয় এমন প্রবীণ উর্ধ্বতনরাও নিষেধাজ্ঞার সাপেক্ষে। এই পাঁচটি নিবন্ধ প্রস্তুত করা হয়েছিল,” ওয়াহিউ সোমবার (১১/৮/২০২৫) সেনাবাহিনীর সদর দফতরে বৈঠক করার সময় বলেছিলেন।
“অবশ্যই পরে এই পাঁচটি নিবন্ধ কর্মীদের সন্দেহভাজন হিসাবে আরও পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে কার কাছে প্রয়োগ করা হবে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি এই মামলায় বিপুল সংখ্যক সন্দেহভাজনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন কারণ কথিত অস্থায়ী উদ্দেশ্যগুলির কারণে সৈন্যদের জন্য দিকনির্দেশনা ছিল।
তদুপরি, তিনি বলেছিলেন, এটি সন্দেহ করা হয়েছিল যে প্রদা লাকির ঘটনাটি যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা একদিনে সংঘটিত হয়নি।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, কোচিংয়ের কার্যক্রমটি প্রদা লাকি সহ বেশ কয়েকটি কর্মীদের কাছে চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
“যাতে গতকাল আমাদেরও সময় প্রয়োজন হয়, উদয় কোডাম সামরিক পুলিশের তদন্ত দলটি পরীক্ষা চালানোর জন্য সময় প্রয়োজন, কারণ প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি এই কোচিং প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকবার স্প্যানে পরিচালিত হয়েছিল এবং অন্যান্য কর্মীদের দ্বারা বেশ কয়েকজন কর্মীদের হাতে চালানো হয়েছিল,” ওয়াহিউ বলেছিলেন।
“যাতে এটি অবশ্যই পরীক্ষার পুরোপুরি বিস্তৃত হতে হবে, যাতে সঠিক পদক্ষেপগুলি সঠিক ব্যক্তির কাছে নেওয়া যায়। যাতে জবাবদিহিতা সমর্থন করা যায়, মূল্যায়ন করা যায়, ভবিষ্যতের জন্যও উন্নতি করা যেতে পারে,” তিনি আরও বলেছিলেন।
ওয়াহিউ জোর দিয়েছিলেন যে ঘটনাটি সেনাবাহিনীর জন্য একটি গুরুতর মূল্যায়ন উপাদান ছিল।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, সেনাবাহিনীর নেতারা বারবার সমস্ত পদে জানিয়েছেন যে সৈন্য বা ইউনিটের traditional তিহ্যবাহী ক্রিয়াকলাপের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই ক্ষেত্রের সৈন্যদের কার্যাদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর করার বা বিধিগুলি পূরণ করে এমন ক্রিয়াকলাপের একটি ধরণ প্রয়োগ করতে হবে।