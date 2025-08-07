ফিলিপাইনের ব্যস্ততম বন্দরের মাঝখানে কৌশলগত অবস্থানের কারণে সান নিকোলাস জেলা আজকাল নিকটবর্তী বিনন্ডো জেলা ভিত্তিক অনেক ব্যবসায়ের স্টোরেজ এবং গুদাম সুবিধা হিসাবে কাজ করে। এটি চীনা পণ্য আমদানির কেন্দ্রও। এমনকি স্পেনীয় colon পনিবেশিক সময়কালে, কয়েকটি ব্যবসা ইতিমধ্যে একই কারণে জেলাটিকে গুদামগুলির জন্য ব্যবহার করেছিল।
আমেরিকান সময়কাল অবধি স্পেনীয় সময়কালে সান নিকোলাস সাধারণত সমৃদ্ধ মেস্তিজোসের আবাসিক কেন্দ্র ছিল (প্রধানত স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত মিশ্র heritage তিহ্য পরিবার) এবং চীনা অভিবাসীদের। এলকানো এবং ল্যাভেজারেস স্ট্রিটের কোণে, একটি দ্বিতল প্রায় পরিত্যক্ত গৃহের আধুনিক আশেপাশের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। 1890 এর দশকে পাথরের দেয়াল এবং মাটির টাইলের ছাদে নির্মিত, এটি কয়েকটি অবশিষ্ট ঘরগুলির মধ্যে একটি যা স্থানীয় লিঙ্গোতে বলা হয় শিলা বা পাথরের বাড়ি। এই একের অনেক নাম আছে, টিসা হাউস বা হাউস অফ টাইল, তবে একটি যা লেগে থাকে কারণ এটি মূলত সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল: কামারিন না চক বা টাইল দিয়ে তৈরি স্টোরেজ হাউস।
এমনকি যখন এটি নির্মিত হয়েছিল, সান নিকোলাস ইতিমধ্যে একটি স্টোরেজ অঞ্চল ছিল। ক্যামেরিন, যদিও জরাজীর্ণ অবস্থায় ম্যানিলার colon পনিবেশিক যুগের কাঠামোর একটি নিখুঁত উদাহরণ। স্থল স্তরে, কমপ্যাক্ট অ্যাডোব পাথরটি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হত, যখন কাঠের ফ্রেমে ইট সেট করা দ্বিতীয় গল্পের দেয়াল রচনা করেছিল। বিল্ডিংটি বেশ কয়েকটি শফাউসে বিভক্ত করা হয়েছে, যার পিছনে এবং দ্বিতীয় তলায় গুদাম রয়েছে।
তৃতীয় বিল্ডিংটি তিনি বলেছিলেন। এটি সান নিকোলাসের প্রাক্তন historical তিহাসিক জেলা। ম্যানিলা তার পুনরুদ্ধারের জন্য আহ্বান জানায়।