টিকটোক-বিখ্যাত ‘প্রভিডেন্সে ধরা’ ফকিবাদী 88 জন ছিলেন
বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও, যিনি সিন্ডিকেটেড কোর্টরুম শোতে দুটি মরসুমের জন্য অভিনয় করেছিলেন প্রভিডেন্সে ধরা এবং তার সহানুভূতি, দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শনকারী ক্লিপগুলিতে একটি সোশ্যাল মিডিয়া তারকা হয়েছিলেন, তার পরিবার জানিয়েছে, বুধবার অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। তিনি 88 বছর বয়সী।

ফকিরের মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিবারের পোস্টটি অংশে লিখেছেন, “তাঁর সহানুভূতি, নম্রতা এবং মানুষের সদ্ব্যবহারের প্রতি অটল বিশ্বাসের জন্য প্রিয়, বিচারক ক্যাপ্রিও কোর্টরুমে এবং তার বাইরেও তাঁর কাজের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন লোকের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন।” “তাঁর উষ্ণতা, হাস্যরস এবং করুণা যারা তাকে চিনত তাদের সকলের উপর একটি অদম্য চিহ্ন রেখেছিল।”

১৯৩36 সালের ২৪ শে নভেম্বর, প্রভিডেন্সে, আরআই -তে জন্মগ্রহণকারী, ক্যাপ্রিও ইতিমধ্যে টিভি কল করার সময় তার শহরতলির পৌর আদালতের প্রধান বিচারক হিসাবে হাজার হাজার মামলার সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রভিডেন্সে ধরা স্থানীয় এবিসি অ্যাফিলিয়েট ডাব্লুএলএনই-তে শনিবার রাতে রানের জন্য 2000 সালে বাছাইয়ের আগে স্থানীয়-অ্যাক্সেস শো হিসাবে শুরু হয়েছিল। এটি বছরের পর বছর ধরে আঞ্চলিকভাবে প্রচারিত হবে, যা অনেক ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে, ডেবমার-মার্চুরি ২০১ 2018 সালে জাতীয় সিন্ডিকেশনের জন্য শোটি গ্রহণ করার আগে। এটি ২০২০ সালে ক্যাপ্রিওর অবসর গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত বড় এবং ছোট বাজারে দুটি মৌসুমে চলেছিল এবং সিটিলাইফ প্রোডাকশনস থেকে ক্লিপগুলি ফেসবুকে কয়েক বিলিয়ন টাইমস টাইমস এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সাথে দেখা হয়েছে।

জন্য একটি 2019 সাক্ষাত্কারে রোড আইল্যান্ড মাসিকক্যাপ্রিও বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী জয়েস পরামর্শ দিয়েছিলেন যে স্থানীয়-অ্যাক্সেস টিভি সময় তাকে বেঞ্চের পিছনে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। “” আমি আসলে ধারণাটি পছন্দ করি না, তবে অবশ্যই, যখন আমার স্ত্রী কোনও পরামর্শ দেন, আমি সাধারণত সেই যুদ্ধে জিততে পারি না, “তিনি বলেছিলেন। এবং একটি অপ্রতিরোধ্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল। “

থেকে একটি ক্লিপ দেখুন প্রভিডেন্সে ধরা এখানে:

https://www.youtube.com/watch?v=G5A0OGQJ8CO

ক্যাপ্রিও দ্য ম্যাগাজিনকে বলেছেন, “প্রভিডেন্সে আদালতের সমস্ত বিভাগই প্রকৃত আদালতের কার্যক্রম, সুতরাং এটি কোনও প্রোগ্রাম নয় এবং এটি কোনও আদালতের অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রকৃত বাস্তব কার্যক্রম যা টেলিভিশন করা হচ্ছে,” ক্যাপরিও ম্যাগাজিনকে বলেছেন। “আমরা রোড আইল্যান্ডের জীবনের একটি টুকরো দেখাই যা খুব আকর্ষণীয় এবং এটি দেশব্যাপী লোকেরা যে একই সমস্যাগুলি অনুভব করছে তা প্রতিফলিত করে।”

তিনি 2018 রোড আইল্যান্ড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজকের সার্কেল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও ডিবমার-মার্চুরি সহ-চিফস ইরা বার্নস্টেইন, বাম এবং মর্ট মার্কাস দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করেছেন

দেবমার-মারকিউরি

দেবমার-মার্চুরির সহ-রাষ্ট্রপতি মর্ট মার্কাস এবং ইরা বার্নস্টেইন এক বিবৃতিতে বলেছেন: “বিচারক ক্যাপ্রিওর অনন্য ব্র্যান্ডের সমবেদনা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি সাধারণ জ্ঞানের পদ্ধতির দিনের সময়ের টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়া শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তৈরি করে তৈরি করা হয়েছে, প্রভিডেন্সে ধরা একটি ফ্যান প্রিয়। আমরা তাকে খুব মিস করব, এবং আমাদের হৃদয় ক্যাপ্রিও পরিবারে চলে যাবে। “

ক্যাপ্রিও 1960 এর দশকে ছয় বছর সিটি কাউন্সিলেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পরে রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেলের হয়ে দৌড়েছিলেন। তিনি অবসর নেওয়ার পরে, তার প্রাক্তন কোর্টরুমের নামকরণ করা হয় প্রধান বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও কোর্টরুম।

ক্যাপরিও 2007 এর শোটাইমের প্রভিডেন্স-সেট অপরাধ-রাজনীতি থ্রিলারে বিচারক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল ব্রাদারহুড। তাঁর স্মৃতিচারণ, আদালতে ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও সহানুভূতিফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর স্ত্রীর সাথে ক্যাপ্রিও পাঁচ সন্তান, সাত নাতি-নাতনি এবং দুই নাতি-নাতনি রয়েছেন।

