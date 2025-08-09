টিকটোক ভিজিল্যান্ট সহিংসতার প্রচার হিসাবে তাঁবুতে আশ্রয়প্রার্থী হয়

একটি বর্ণবাদ বিরোধী গোষ্ঠী ডাবলিনের সহিংসতার ঘটনায় টেন্টগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীদের ইস্যুটি তুলে ধরেছে।
হোপ অ্যান্ড কেরেজ কালেক্টিভ 2025 সালের জুলাইয়ের 10 দিনের সময়কালে ডাবলিনে আশ্রয় চাইছে এমন গৃহহীন পুরুষদের লক্ষ্যমাত্রা প্রকাশ করে একটি নতুন স্ন্যাপশট প্রকাশ করেছে।
প্রতিবেদনে একটি কপিরাইট ভিজিল্যান্টের ক্রিয়াকলাপ তুলে ধরেছে যারা টিকটোককে সুরক্ষা চাইছেন এমন লোকদের প্রতি ফিল্ম, হয়রানি করতে এবং সহিংসতা করতে ব্যবহার করেছিলেন – তাঁবু ছিটিয়ে এবং আরও হামলার হুমকির অবসান ঘটায়।
কমিউনিটি এনগেজমেন্টের ডিরেক্টর নিম ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন: “যে লোকেরা রাজ্য কর্তৃক আশ্রয় অস্বীকার করা হয়েছে এবং রুক্ষ ঘুমাতে বাধ্য হয়েছে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী নীতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। তাদের হয়রানি করা হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে এবং শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এটি তাদের পক্ষে অসহনীয়।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “3 জুলাই থেকে 13 জুলাইয়ের মধ্যে আমরা হয়রানির একটি প্রচারণা বিশ্লেষণ করেছি এবং নথিভুক্ত করেছি যার অনলাইন উপস্থিতি এবং পৌঁছনো কয়েক হাজার ভিউ থেকে 124,000 এরও বেশি বেড়েছে। ব্যবহারকারী তাঁবুতে পুরুষদের ফুটেজ পোস্ট করেছেন, অনুসরণকারীদের অবস্থানগুলি সনাক্ত করতে উত্সাহিত করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিজেকে স্ল্যাশিং তাঁবুতে চিত্রায়িত করেছিলেন।”
লিয়াম, একজন স্বেচ্ছাসেবক যিনি সুরক্ষার সন্ধানকারী লোকদের সমর্থন করেন, তিনি বলেছিলেন: “ন্যায়বিচারের মন্ত্রীর জরুরিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং এই লজ্জাজনক নীতিটি শেষ করার জন্য কাজ করা উচিত যা সদ্য আগত পুরুষকে গৃহহীন করে তোলে। একটি দেশ হিসাবে আমরা আরও ভাল করতে পারি, বিশেষত আয়ারল্যান্ডের কারওই রুক্ষ ঘুমানো উচিত নয়, বিশেষত যখন তারা ইতিমধ্যে তাদের ত্বকের বর্ণের কারণে তাদের লক্ষ্য করে হিংসাত্মক সুদূর-ধর্মঘটকে লক্ষ্য করে।”
এই সহিংসতার ক্রমবর্ধমানের অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদমগুলি, এইচএন্ডই সিসি বলেছেন, “বিষাক্ত” সুপারিশ সিস্টেমগুলি বন্ধ করার জন্য পুনরাবৃত্তি করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
“প্ল্যাটফর্মগুলি এমন বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় যা দৃ strong ় সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যেমন ভয় এবং ক্রোধের মতো, প্রকৃত বিশ্বের ক্ষতি বা হেরফের নির্বিশেষে এবং সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যেখানে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে এবং সাফল্য লাভ করে।”
মিসেস ম্যাকডোনাল্ড উপসংহারে বলেছিলেন: “ইউরোপীয় কমিশনার মাইকেল ম্যাকগ্রা, সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেখানোর এবং ক্ষতিকারক সুপারিশকারী ব্যবস্থা বন্ধ করে অনলাইন ঘৃণা মোকাবেলার সুযোগ পেয়েছেন, এমন একটি ঘৃণার নদী যা ক্ষোভকে উত্সাহিত করে এবং বাস্তব বিশ্বের সহিংসতার ফলস্বরূপ, এখন ইউরোপের নতুন গণতন্ত্রের শিল্ডের অংশ হিসাবে বিকশিত হচ্ছে।”