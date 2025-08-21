টিক স্টিং | রকিজের বেগুনি জ্বর সত্যিই এস্ট্রিতে উপস্থিত?

এস্ট্রির জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর রকিজের বেগুনি জ্বরের একটি মামলা তদন্ত করবে – একটি টিক দিয়ে সংক্রমণ সংক্রমণ – যা এই অঞ্চলের একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছে। তদন্তের বড় প্রশ্ন: মানুষটি কি সত্যিই এই অঞ্চলে আটকে গেছে?
এস্ট্রির সিউসসের মাইক্রোবায়োলজিস্ট-ইনফেক্টিওলজিস্ট, অ্যালেক্স কারিগান সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রদেশের চিকিত্সকদের অবহিত করতে চেয়েছিলেন যে তিনি একজন রোগীর অনুসরণ করেছিলেন, যিনি কুইবেকে প্রথমবারের মতো তাঁর জ্ঞানের সাথে রকিজের বেগুনি জ্বরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।
যাইহোক, তিনি মিডিয়াতে যে সাক্ষাত্কারগুলি দিয়েছিলেন, রোগী, তিনি বলেছিলেন প্রেসতাকে জানিয়ে শেষ করে যে তিনি অন্টারিওতেও রয়েছেন, এমন একটি প্রদেশ যেখানে কুকুরের মধ্যে ইতিমধ্যে সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। ততক্ষণ তাকে তার ট্রিটিং দলে ফিরিয়ে আনতে তিনি বাদ দিয়েছিলেন।
তবুও এস্ট্রির জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর তদন্ত করবে। “এই রোগের অধিগ্রহণের সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্স অন্টারিওতে রয়েছে, একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পড়তে পারে। তবে, আমরা সন্দেহের বাইরেও অস্বীকার করতে পারি না যে অধিগ্রহণের উত্সটি এস্ট্রিতে থাকতে পারে, যেহেতু আমাদের অঞ্চলটিতে এই রোগটি সংক্রমণকারী টিক্স উপস্থিত রয়েছে (অল্প সংখ্যক সংখ্যায়)।» »» »
“জরিপটি অব্যাহত রয়েছে এবং আমরা এই রোগের নজরদারি এবং টিক্সের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ কাউন্সিল প্রয়োগের গুরুত্বের জনসংখ্যা বাড়ানোর সময় এটি সংক্রমণকারী টিক্স বাড়ানোর সন্ধানে থাকব।» »» »» »
এখনও ফেসবুকে, অ্যালেক্স কারিগনান এখন যুক্তি দেখিয়েছেন যে তিনি “সংক্রমণের সুনির্দিষ্ট অধিগ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবত সম্ভব হবে না। এই সংক্রমণটি আমাদের দরজায় রয়েছে এবং কুইবেকে আপনার আগমনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য নজরদারি কার্যক্রম বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাস্থ্য পেশাদাররা এটিকে ভালভাবে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।”
এখানে প্রশ্নের টিক জন্য – দ্য ডার্মাসেন্টর – অন্যান্য টিক্স যেমন বিশেষত এস্ট্রি এবং মন্টারেগিতে উপস্থিত রয়েছে, তেমনি একটি আদর্শ বিশ্বে, দীর্ঘ পোশাক এবং বিশেষত ঝুঁকির মধ্যে থাকা অঞ্চলে নিজেকে পোকামাকড় প্রতিরোধকারীদের থেকে রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। দীর্ঘ দিনের বাইরে ফিরে যাওয়ার ঝরনাটিও নির্দেশিত হয় যেহেতু ত্বকে এখনও প্রবেশ করেনি এমন টিক্সগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায়।