টিজেডিএফটি ইউনিভার্সাল চার্চকে আর্থিক পিরামিডে প্রতারিত শিকারের কাছ থেকে অনুদান ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়

স্ক্যামার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে r 72 মিলিয়ন বরাদ্দ দিত; চাওয়া, গির্জা কথা বলেনি
বিচার আদালত ফেডারেল জেলা এবং অঞ্চলগুলি (টিজেডিএফটি) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 8 ই আগস্ট, যে God শ্বরের কিংডমের ইউনিভার্সাল চার্চ এটি আর্থিক ধাক্কায় জোসে লুইজ ক্যাভালকান্তির দ্বারা হারিয়ে যাওয়া মানগুলির আনুপাতিক ফেরত দেওয়া উচিত। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে আবেদন করছেন, যখন বাস্তবে তিনি পরিচালিত একটি আর্থিক পিরামিড স্কিমের কাছে অর্থ প্রেরণ করেছিলেন গ্লাইডসন অ্যাকিসিও ডস সান্টোসযা বিটকয়েনের ফেরাউন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। অভ্যুত্থান, পরিবর্তে, চার্চকে অনুদান দেওয়ার জন্য অবৈধ ক্রিয়াকলাপ সহ প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করে।
মোট, গ্লাইডসন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে million 72 মিলিয়ন স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি অভ্যুত্থানের শিকার হয়েছেন তা বুঝতে পেরে জোসে জালিয়াতির জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং চার্চের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছিলেন, প্রয়োগ করা মূল্যবোধগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। দ্বারা চাওয়া এস্তাদো এর পরামর্শদাতার মাধ্যমে, ইউনিভার্সাল চার্চ এই বিষয়টি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলেননি।
জোসেফ আপিলকারীকে ক্ষতির জন্য “God শ্বরের কিংডমের ইউনিভার্সাল চার্চের যৌথ দায়বদ্ধতার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিনিয়োগকৃত পরিমাণ এবং অন্যান্য পরিমাণের কারণে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে।”
টিজেডিএফটিফ্টের মতে, প্রথম উদাহরণের জন্য দায়ী বিচারক “ইউনিভার্সাল চার্চের বিরুদ্ধে অনুরোধটি খারিজ করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতারণামূলক প্রকল্পে তাঁর অংশগ্রহণের কোনও প্রমাণ নেই।” ভুক্তভোগী অবশ্য আবেদন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের বজায় রাখার পাশাপাশি এই জাতীয় উচ্চ অনুদানের উত্সকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে “ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব” নিয়ে কাজ করেছিল।
“লেখক (জোসে) এটি বজায় রাখে যে দান করা পরিমাণের পুনরুদ্ধারের জন্য অনুরোধটি ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব তত্ত্বের ঘটনার উপর ভিত্তি করে। এটি অনুসারে, তৃতীয় পক্ষগুলি যারা অবৈধ সংস্থান থেকে উপকৃত হয়েছে তাদের দায়বদ্ধতা বাড়ানো সম্ভব, যখন এই জাতীয় ব্যক্তি বা সংস্থাগুলি তহবিলের উত্স সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় বা অবহেলা করে কাজ করে, “অ্যাকর্ড বলেছে।
এর প্রতিরক্ষায়, ইউনিভার্সাল চার্চ লিখেছিল যে “ভুল, জালিয়াতি এবং অন্যায় করে এমন অফারগুলি God শ্বরের কাছে কোনও মূল্য রাখে না।” প্রতিষ্ঠানটিও স্বীকার করেছে যে গ্লাইডসন “২০০৩ সালে ইউনিভার্সালের যাজক প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছিলেন এবং মন্ত্রকের মান পূরণ না করার খুব শীঘ্রই তাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।”
বিচারক অ্যান্টন ডি সুজা এই মামলায় তার ভোটে যুক্তি দিয়েছিলেন যে “বলার জন্য যে অফারগুলি God শ্বরের কাছে কোনও মূল্য নেই, কোনও অপরাধের সংবাদ উপস্থাপন করা বা আইনী উত্স সম্পর্কে ব্যাখ্যাগুলির অনুরোধ করা অনিয়মিত অভ্যাস থেকে অনুদানের ফলে যে ক্ষতিগুলির জন্য ইতিমধ্যে অদ্ভুত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে তার জন্য চার্চের দায়বদ্ধতার বিষয়টি অস্বীকার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।”
বাক্যটি সংজ্ঞায়িত করেছে যে চার্চকে অবশ্যই ভুক্তভোগীকে শোধ করতে হবে, তবে, সর্বজনীন দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তা এখনও রায় নিষ্পত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হবে। বিচারের একটি বিবিধ ভোট যুক্তি দিয়েছিল যে R 150 হাজারের পরিমাণে ফেরত পূর্ণ ছিল।