টিজে -তে 1,300 টিরও বেশি পজিশনে ALESP এএলএসপি অনুমোদন করেছে এবং টিসিই এবং আইনসভার জন্য পুনর্বিন্যাস

সাও পাওলোর রাজ্য ডেপুটিগুলি বুধবার রাতে ২৫, ২৫, চারটি বিল অনুমোদনের জন্য যথাক্রমে সাও পাওলো কোর্ট অফ জাস্টিস (টিজে-এসপি) এবং 5% এবং 7% সামঞ্জস্য, সাও পাওলো স্টেট কোর্ট অফ অডিটরস (টিসিই-এসপি) এর কর্মচারীদের জন্য (টিসিই-এসপি) এবং এসইউএসওর জন্য যথাক্রমে 1,344 পদ গঠনের ফলস্বরূপ 93 সেকেন্ড সময় নিয়েছিল।

The vote was led by Alesp President André do Prado (PL), who aims to be deputy on the plate to the reelection of Tarcísio de Freitas (Republicans) or candidate for governor if the ally run for the Presidency of the Republic in 2026.

চারটি প্রকল্পের পাশাপাশি আরও দুটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। প্রথমটি, নিজেই তারসিসিও উপস্থাপিত, সাও পাওলো সরকারকে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অস্থায়ী ব্রিগেড সদস্যদের নিয়োগের জন্য অনুমোদন দেয়। দ্বিতীয় স্থানটি সাও পাওলো সামরিক আদালত জাস্টিস অফ জাস্টিস থেকে এই প্রকল্পের লেখককে স্থানান্তর করে। মোট, ছয়টি বিল তিন মিনিটেরও কম সময়ে অনুমোদিত হয়েছিল।

ভোটগুলি প্রশংসার দ্বারা ঘটেছে। গিল দিনিজ (পিএল) এবং লিওনার্দো সিকিরা (নভো) মাত্র দু’জন ডেপুটি প্রস্তাবগুলির অংশের বিপরীতে একটি ভোট রেকর্ড করেছে। সংসদ সদস্যদের এই রাতের শেষের দিকে সাও পাওলো সরকারের বাজেট গাইডলাইন বিল (এলডিও) ২০২26 সালে ভোট দেওয়া উচিত।

ডেপুটিরা টিজে-এসপি-তে 50 টি চূড়ান্ত প্রবেশ আদালত এবং 30 টি মধ্যবর্তী আদালত রড তৈরির অনুমোদন দেয়, তাদের প্রত্যেকের বিচারককে নিয়ে। এছাড়াও কেরানি, সমন্বয়কারী, সুপারভাইজার এবং জুডিশিয়াল বিভাগের প্রধানদের অবস্থান তৈরি করা রয়েছে। মোট, ALESP 1,040 পজিশনের সমর্থন করেছে।

আদালত এই প্রকল্পের বাজেটের প্রভাব কী তা প্রকল্পের বিষয়ে রিপোর্ট করেনি এবং কেবল বলেছিল যে নতুন ব্যয়গুলি তার নিজস্ব বাজেট থেকে সংস্থান সহ অর্থায়ন করা হবে। দ্য এস্তাদো টিজে-এসপি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন নতুন পজিশনের ব্যয় কী, তবে এই পাঠ্যের প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সাড়া দেয়নি। এএলএসপিকে প্রেরিত ন্যায্যতায় সংস্থাটি বলেছিল যে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুন আদালত তৈরি করা জরুরি।

“আইবিজিই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাজ্যের জনসংখ্যা ২০১৩ সালে ৪৩,৫২৮,70০৮ জন বাসিন্দা থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে 47,333,288 এ দাঁড়িয়েছে। 2033 এর অনুমানগুলি প্রায় 49,963,489 জনের অনুমান নির্দেশ করে […] জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বন্দ্বের প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত এবং ফলস্বরূপ, মামলা থেকে, যা আদালতকে ওভারলোড করতে এবং সিস্টেমটিকে ধীর করে তুলতে পারে, “টিজে-এসপি বলেছেন।

এজেন্সি সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকল্পটি 260 সমন্বয়কারী অবস্থান এবং 44 ডিরেক্টর পদ তৈরি করে – সিকিরা এবং ডিনিজের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। টিজে-এসপি-র মতে, উদ্দেশ্যটি কেবলমাত্র কমিশনড সার্ভারগুলির পরিস্থিতি নিয়মিত করা “যারা ইতিমধ্যে এই পদগুলির বেতনের সাথে মিল রেখে ‘প্রো-লেবুর’ উপলব্ধি করছেন”। সুতরাং, আদালত অনুসারে, ব্যয় কোনও বৃদ্ধি নেই।

প্রভাব অনুমানের একমাত্র প্রকল্পটি টিসিই-এসপি সার্ভারগুলির জন্য পুনর্বিন্যাস, যার জন্য প্রতি বছর 20.5 মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। এএলএসপি -র ক্ষেত্রে উল্লেখ রয়েছে যে সার্ভারগুলির জন্য পুনর্নির্মাণের ব্যয় আইনসভার নিজস্ব বাজেট দ্বারা অর্থায়ন করা হবে। টিসিই-এসপি বলেছে যে এটি নিজেই অবস্থান করবে না। চাওয়া হয়েছে, প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আলপ্প কথা বলেননি।

লিওনার্দো সিকিরা যে গতির সাথে প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হয়েছিল তার সমালোচনা করেছিলেন। “এটি ঘটে: যারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস করেন তাদের জন্য কোনও সংস্থান নেই। তবে ক্ষমতার মালিকদের জন্য সর্বদা সংস্থান রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। তিনি ইসিএর জন্য পুনর্নির্মাণ এবং টিজে-এসপি-তে পদ তৈরির বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।