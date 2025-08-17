টিনুবুর সরকার পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত, সাহসী সংস্কারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে – বাগুডু

বাজেট ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্ত্রী, সিনেটর আবুবকর তাগুদুবলেছেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর প্রশাসন নাইজেরিয়ার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় জ্ঞানের একচেটিয়া দাবি করে না এবং গঠনমূলক পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
নেতৃত্বের কৌশল ও উন্নয়ন কেন্দ্রের (সেন্টার এলএসডি) স্কুল অফ লিডারশিপের 22 তম কোহোর্টের বার্ষিক বক্তৃতা এবং স্নাতক অনুষ্ঠানের সময় উইকএন্ডে বক্তব্য রেখে বাগুদু জোর দিয়েছিলেন যে সরকার দোষারোপ করতে আগ্রহী নয় বরং সমাধানে আগ্রহী।
প্রগ্রেসিভ গভর্নর ফোরামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান (পিজিএফ) ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পুনর্নবীকরণের আশা এজেন্ডাটি নাইজেরিয়ার সমালোচনামূলক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যখন টিনুবু ২০২৩ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতিকে জ্বালানী ভর্তুকি অপসারণ সহ অর্থনীতিকে পতন থেকে বাঁচাতে সাহসী ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।
বাগুদু উল্লেখ করেছেন যে চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও, সংস্কারগুলি গত দুই বছরে রাজস্ব উত্পাদন এবং সংবিধিবদ্ধ বরাদ্দকে তিনগুণ বৃদ্ধি এবং বিধিবদ্ধ বরাদ্দের উল্লেখ করে প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।
তিনি বলেছিলেন যে নাইজেরিয়া টেকসই উন্নয়নের সঠিক পথে রয়েছে তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত, রুয়ান্ডা বা সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলির সাথে দেশের বিকাশের গতির তুলনা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল যে নাইজেরিয়া একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র এবং একটি মুক্ত বাজার ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে।
মন্ত্রী নাইজেরিয়ার জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে উল্লেখ করেছেন, যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশ্বব্যাংক ২০২৫ সালে ৩.7% বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার দৃ ser ়তার জন্য।
মন্ত্রী বলেছিলেন, “আমি এই সমাবেশকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর অধীনে, আমাদের সমস্ত উত্তর নেই, আমরা কোনও জিজ্ঞাসাবাদে নম্র, আমরা প্রতিটি পরামর্শের দ্বারা নম্র হয়েছি যা আমাদের এটি সঠিকভাবে পেতে সহায়তা করতে পারে।
“আমাদের পুনর্নবীকরণের আশা এজেন্ডা একটি স্বীকৃতি যা আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাই তখন আমরা যেখানে থাকতে চাই না তবে আমরা দোষ-গেম খেলতে যাচ্ছি না এবং যেখানে আমাদের হওয়া উচিত বা সঠিক দিকের মুখোমুখি হওয়া উচিত আমাদের সমস্ত সাহসী সিদ্ধান্তকে আনন্দদায়ক বা অন্যথায় গ্রহণ করা উচিত, এবং আমরা তাদের গ্রহণ করেছি এবং আমরা ফলাফলগুলি ইতিমধ্যে জনসাধারণের ডোমেনে রয়েছে বলে বিশ্বাস করি।
“তবে যেহেতু আমরা ভাল করেছি তার অর্থ এই নয় যে আমরা আরও ভাল করতে পারি না, এবং আমরা এটি স্বীকার করতে নম্র হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের একটি কৌশল আছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা গত দু’বছরে যে পছন্দগুলি করেছি তা ফলাফল প্রদান করছে।
“বর্তমানে কয়েকটি রাজ্য রয়েছে যে তাদের দেশীয় debts ণ আশি শতাংশ হ্রাস পেয়েছে কারণ ফেডারেল সরকার রাষ্ট্রগুলিতে উদ্দেশ্যযুক্ত সমস্ত ফেরত, অর্থ প্রদান এবং debts ণ পরিষ্কার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে খুব সক্রিয় ছিল। সুতরাং এটি সরকারের দুই স্তরের শারীরিক জায়গার উন্নতি করেছে, তবে আমরা আরও প্রশংসা করি যে আমাদের আরও কিছু করা দরকার।”
এর আগে, সেন্টার এলএসডি -র প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ডাঃ ওটিভ ইগবুজোর নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফলে দেশ এবং আফ্রিকা একটি চৌরাস্তাতে দাঁড়িয়েছিলেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
দেশটি এবং প্রকৃতপক্ষে মহাদেশটি প্রচুর মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা অনুমোদিত বলে স্বীকার করে, প্রাক্তন উপ -সিনেটের রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ, আফসোস করেছেন যে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে।
ইগবুজোর যুক্তি দিয়েছিলেন যে আজ সমৃদ্ধ দেশগুলি “এমন নেতাদের সাথে রয়েছে” এমন নেতাদের সাথে যারা একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টি সরবরাহ করেছিল, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং নাগরিকদের উত্পাদনশীল ব্যস্ততার দিকে একত্রিত করেছে।
“নাইজেরিয়ানরা বিশ্বব্যাপী এক্সেল – মেডিসিন, একাডেমিয়া, প্রযুক্তি এবং ব্যবসায় – তবে আমরা ঘরে বসে দরিদ্র প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক আন্ডার পারফরম্যান্সের সাথে লড়াই করি। অনুপস্থিত লিঙ্কটি কার্যকর রাজনৈতিক নেতৃত্ব।”
ইগবুজর বলেছিলেন যে দেশ ও মহাদেশ জুড়ে দূরদর্শী, কৌশলগত এবং রূপান্তরকারী নেতাদের উত্থাপনের জন্য দেশে বার্থড সেন্টার এলএসডি নেতৃত্বের স্কুলে নেতৃত্বের ব্যবধানটি পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা। এটি কারণ আমরা জানি যে সংগঠন এবং জাতির অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং ভাগ্য ভাল নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে।
“প্রকৃতপক্ষে, আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলাম যে নেতৃত্বের উপর সমস্ত কিছু উত্থিত হয় এবং পড়ে যায়। নেতৃত্ব যে কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা জাতির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেরিয়েবল।”
তিনি স্নাতককে রূপান্তরকারী নেতৃত্বের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাদের নেতৃত্বের যাত্রা চরিত্র, যোগ্যতা, সাহস এবং মমত্ববোধের ভিত্তিতে নোঙ্গর করা নিশ্চিত করার জন্য তাদের অনুরোধ করেছিলেন।
“ব্যয়বহুল হলেও অখণ্ডতার সাথে নেতৃত্ব দিন। ন্যায়বিচার এবং ইক্যুইটির জন্য কণ্ঠস্বর হোন। আপনার সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে কৌশলগত হলেও ভিত্তিযুক্ত হন।
“আমি আমাদের সকলকে – নেতা, নাগরিক, প্রতিষ্ঠান – নাইজেরিয়া এবং আফ্রিকা পুনর্নির্মাণের আহ্বানটি গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। আসুন আমরা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করি। আসুন আমরা মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নেতৃত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসুন আমরা পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
সেন্টার এলএসডি -র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মিঃ সোমবার ওসাসাহ বলেছেন, ২২ তম স্নাতক অনুষ্ঠানটি কেন্দ্র এলএসডি নেতৃত্বের স্কুল স্নাতকদের মোট সংখ্যা নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ২,৯৫০ এ নিয়ে আসে এবং যোগ করে যে এই কেন্দ্রটি নেতৃত্বের উন্নয়ন যাত্রায় প্রচেষ্টা বজায় রাখবে।
“সেন্টার এলএসডি নেতৃত্বের স্কুলগুলি অন্য কোথাও যে উচ্চমানের শিক্ষার সামর্থ্য রাখতে পারে না তাদের এই রূপান্তরকারী সুযোগের অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য নিখরচায় চালিত হয়েছে। আমাদের প্রভাষকদের নিঃস্বার্থ অবদান এবং নেতৃত্বের স্কুল দলের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া এই উদ্যোগটি সম্ভব হত না, যারা এই নোবেল কারণে তাদের স্যাচুরকে উত্সর্গ করেছেন।”
তার বক্তব্যে, ওয়েস্ট আফ্রিকা, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক পরিচালক, ডাঃ চিচি অনিয়াগলু স্বীকার করেছেন যে সেন্টার এলএসডি দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য কৌশলগত নেতৃত্ব গঠনের মিশন একটি সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যা ফোর্ড ফাউন্ডেশনে আমাদের সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হয়।
“এই কেন্দ্রের কাজটি, উত্সর্গীকৃত প্রভাষকদের দ্বারা চালিত যারা সম্প্রদায়ের শক্তিতে বিশ্বাসী, তারা নেতৃত্বের সত্যিকারের মডেল। এটি পরবর্তী প্রজন্মের পরিবর্তনশীলদের লালনপালনের এবং এমন জায়গাগুলি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে যেখানে সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করা যায়, এবং স্বপ্নগুলি লালন করা যায়।”
মূল বক্তা, ডাঃ বেনসন উওহেরু নীতি নির্মাতাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রচার করে এবং টেকসই বৃদ্ধির জন্য সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বকে উত্সাহিত করে এমনগুলি গ্রহণ করতে বলেছিলেন।