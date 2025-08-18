‘টিনুবুর সলিড এন্ডোর্সমেন্ট’-এপিসি 12 টি রাজ্যে নির্বাচনের বিজয়কে স্বাগত জানায়

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে যারা গত শনিবারের আইনসভা বিদায়-নির্বাচনে 12 টি রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত দলটির বিজয় অবদান রেখেছিল।
রবিবার তার জাতীয় প্রচার সচিব, ফেলিক্স মরকা কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে দলটি বলেছে যে এই নির্বাচনের ফলাফল রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসনের প্রতি আস্থা এবং তার পুনর্নবীকরণের আশার এজেন্ডায় আস্থা প্রতিফলিত করেছে।
দলটি বলেছে, “এই জয়টি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু প্রশাসনের আরও একটি দৃ solid ় সমর্থন এবং এর পুনর্নবীকরণের আশার এজেন্ডা যা আমাদের দেশের অর্থনীতির এবং আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যান্য খাতকে অবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এখন অবিচ্ছিন্নভাবে বিতরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” দলটি বলেছে।
এপিসি নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় খেলার মাঠ বলে যা সরবরাহ করে তার জন্য রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে প্রশংসা করেছিলেন। এটি তার প্রগতিশীল গভর্নর, নেতৃবৃন্দ, সদস্য এবং সমর্থকদেরও এই বিজয় অবদানের জন্য প্রশংসা করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “আমাদের হৃদয়গ্রাহী অভিনন্দন দেশজুড়ে আমাদের বিজয়ী প্রার্থীদের কাছে যায় এবং আমরা তাদের উপাদানগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক আইনসভা হস্তক্ষেপের সাথে পুরস্কৃত করার জন্য তাদের চার্জ করি যা জনগণের জন্য অর্থবহ সুবিধাগুলিতে পুনর্নবীকরণিত আশা এজেন্ডাকে অনুবাদ করে।”
ক্ষমতাসীন দলও তার জাতীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেন্টাও গোশওয়ে ইলওয়াতদা অভিনন্দন জানিয়েছে এবং এই বিজয়কে তার নেতৃত্বে মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেছে।
বিবৃতিতে আরও কিছু জেলায় নির্বাচনের সহিংসতা এবং ভোটারদের দমন করার সত্ত্বেও, দলটি বাই-নির্বাচনের সফল আচরণের জন্য স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে (আইএনইসি) প্রশংসা করে এবং কিছু জেলায় ভোটারদের দমন করার পরেও শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমস্ত সুরক্ষা সংস্থাকে প্রশংসা করে। “
এপিসি নাগরিকদের দল ও রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছিল “কারণ তিনি এই এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট এবং অবিচলিত পথ অবিরত রাখছেন।”