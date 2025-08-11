টিনুবু আমাকে অসন্তুষ্ট করলেন, তিনি নিজেকে পূর্ণ – বাবাচির লোলাল

ফেডারেশন সরকারের প্রাক্তন সচিব বাবাচির লোল দাবি করেছেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে আপত্তি করেননি।
পরিবর্তে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটিইনুবুই তাকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন।
সোমবার চ্যানেল টেলিভিশনে রাজনীতিতে আজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় লয়াল এ কথা বলেছেন।
হোস্ট সিউন ওকিনবালয়ের কাছে যখন তিনি এখনও টিনুবুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, লোলাল জবাব দিয়েছিলেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বন্ধু। আমরা আপনার বন্ধুকে এমনকি জাতীয় টিভিতেও সত্য বলতে সক্ষম হবেন। আমি তার সাথে শেষবারের মতো কথা বলেছিলাম (টিনুবু) 2022 জুলাই ছিল।
“বোলা টিনুবুর সাথে সমস্যাটি হ’ল তিনি মনে করেন যে আমি তাকে অসন্তুষ্ট করেছি। আমি তাকে অসন্তুষ্ট করি নি। তবে তিনি আমাকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। এবং তিনি নিজেকে পূর্ণ। কারণ তিনি মনে করেন তিনি তথাকথিত রাষ্ট্রপতি।”