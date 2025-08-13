‘টিনুবু, এপিসি নির্বাচনী প্রক্রিয়া হেরফেরের দিকে মনোনিবেশ করেছে’ – পল আইবে

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর, পল ইবে, গণমাধ্যমের সহায়তায় রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) কে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ২০২27 সালের নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দলে যোগদানের জন্য ভয় দেখানো, হয়রানি ও বাধ্য করা এবং বাধ্য করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মোতায়েন করার অভিযোগ করেছেন।
নাইজা নিউজ আইবিই, ডেইলি পোস্টের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, সোকোটো রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর, সিনেটর আমিনু তাম্বওয়ালকে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) দ্বারা সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার বিরোধীদের দুর্বল করার বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ।
তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন যে প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা এবং একটি দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
আইবিই বলেছেন যে আটিকু এবং অন্যান্য বিরোধী জোটের নেতারা আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) অধীনে রাষ্ট্রপতি টিনুবুর অ্যান্টিক্স এবং কৌশলগুলি দেবেন না।
আইবিই -র মতে, টিনুবু একটি বেসামরিক একনায়কতন্ত্রে পূর্ণ বৃত্তকে উড়িয়ে দিয়েছেন, আইনের শাসন, সংঘবদ্ধতার স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা হ্রাস করে বর্তমান পরিস্থিতি সামরিক নিয়মের চেয়ে খারাপ বলে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, “আমরা যা খেলছি তার সাক্ষী বেঁচে আছি। এটি খুব স্পষ্ট যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি এপিসিতে রাজনীতিবিদ ও নেতাদের বাধ্য করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা রেলপথ করা হচ্ছে, তাদের জোর করা হচ্ছে।
“এটি তাম্বুওয়াল দিয়ে শুরু হয়নি, এবং এটি তার সাথে শেষ হবে না It’s এটি সবই কারণ টিনুবু এবং এপিসি নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি হেরফের করার দিকে মনোনিবেশ করছে That’s এটিই এটি।
“মহামান্য আতিকু আবুবকর বিরোধিতা এবং এডিসি জোট তাদের অ্যান্টিক্স এবং কৌশলগুলিকে না দেওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।
“আমাদের এমন একজন রাষ্ট্রপতি আছেন যিনি একটি বেসামরিক একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পুরো বৃত্তকে উড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি সামরিক স্বৈরশাসনের চেয়েও খারাপ। এমনকি আইনের শাসনকেও হ্রাস করা হচ্ছে। সমিতির স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতার স্বাধীনতা ওভারবোর্ড ফেলে দেওয়া হয়েছে।
“এগুলি নাইজেরিয়ার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক সময়। আমি আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াইয়ের কথা বলি। এবং দ্বিতীয়টি হ’ল সুশাসনের লড়াই। একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ব্যতীত অন্যদিকে গ্রহণ করা উচিত, গণতন্ত্রের চুক্তি ছাড়াই, সুশাসন সরবরাহের ক্ষমতা ভারীভাবে আপস করা হয়।
“এবং তাই এ কারণেই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে নাইজেরিয়ানদের এটি পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের দেশকে পুনরায় দাবি করা উচিত যাতে দেশটি আমাদের স্বার্থকে পরিবেশন করতে পারে।”
