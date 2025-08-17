টিনুবু তাত্ক্ষণিকভাবে মোকেওয়া সেতুর পুনর্গঠনের জন্য N16.7bn অনুমোদন করেছেন

রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু নাইজার রাজ্যের মোকেওয়া সেতুর তাত্ক্ষণিক পুনর্গঠনের জন্য এন 16.7 বিলিয়ন মুক্তির অনুমোদন দিয়েছেন, যা এই বছরের মে মাসে বন্যার দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।
তথ্য ও জাতীয় ওরিয়েন্টেশনমন্ত্রী মোহাম্মদ ইদ্রিস শনিবার আবাকালিকিতে এই ঘোষণা করেছিলেন যে মন্ত্রী সিনেটর ডেভ উমাহির সাথে বৈঠকের পর শনিবার আবাকালিকিতে এটি ঘোষণা করেছিলেন।
ইদ্রিস, যিনি দক্ষিণ-পূর্বে তিন দিনের প্রকল্প এবং নাগরিক ব্যস্ততার সফরে একটি ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি বলেছিলেন যে অনুমোদনের বিষয়টি জরুরি অবকাঠামোগত প্রয়োজনের প্রতি প্রশাসনের প্রতিক্রিয়াশীলতার উপর নজর রাখে।
“আমরা মিঃ প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আমরা সম্মানিত কাজের মন্ত্রীর ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা যৌথভাবে এটি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং জনাব রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছিলাম, যিনি করুণার সাথে এটি অনুমোদন করেছিলেন। এটি জনগণের কাছে অনেক অর্থ। এটি একটি 10-স্প্যান সেতু পুনর্গঠন করতে N16.7 বিলিয়ন,” তিনি বলেছিলেন।
এই সেতুটি ধুয়ে ফেলার পরপরই ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রেরণকারী সহ দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী উমাহিকে তার দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্যও প্রশংসা করেছিলেন।
আইডিআরআইএসের মতে, সেতু পুনর্গঠনের অনুমোদন হবে “সরকার এবং নাইজার রাজ্যের জনগণের কানের কাছে সংগীত।”
তাঁর বক্তব্যে, রচনা মন্ত্রী সিনেটর উমাহি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি টিনুবু একজন সহানুভূতিশীল ও শ্রবণকারী নেতা, যিনি নাগরিকদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
“রাষ্ট্রপতি সম্মানিত মন্ত্রীর অনুরোধ অনুসারে সেতুর তাত্ক্ষণিক পুনর্গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি তার কারণে করুণার সাথে অনুমোদন দিয়েছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।
সিনেটর উমাহি বলেছেন, দেশের সমস্ত ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল জুড়ে অবকাঠামোগত হ্রাসের বিধানের জন্য সর্বশেষ অনুমোদনের দফা।
তিনি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু অনুমোদনের তালিকাভুক্ত করেছিলেন: তারাবা রাজ্যের উকারীতে ধুয়ে যাওয়া 5-স্প্যান ব্রিজের পুনর্গঠন; লোকোজা সেতু; আবোনাইয়ের আফিকপোর ধুয়ে যাওয়া বিভাগের আবিয়া এবং আইএমও রাজ্যে স্থায়ী মেরামত; কেফি ফ্লাইওভার ব্রিজ; কাওয়ারা রাজ্যের জেব্বা সেতু; এডো রাজ্যে সাতটি সেতু; এবং কেবি রাজ্যের একটি সেতু।