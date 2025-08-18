You are Here
টিনুবু নাইজেরিয়ার সেরা রাষ্ট্রপতি হতে পারে
টিনুবু নাইজেরিয়ার সেরা রাষ্ট্রপতি হতে পারে

লিখেছেন এবুকা নওয়ানকো

সন্দেহ নেই যে ২০২৩ সালের মে মাসের পর থেকে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর অর্থনৈতিক নীতি নাইজেরিয়ার ম্যাক্রো-অর্থনীতিতে স্থিতিশীল প্রভাব ফেলেছে। ব্যবসায়িক অভিজাত, রেটিং এজেন্সি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা দেশটির মুদ্রার স্থিতিশীলতায় রাষ্ট্রপতি টিনুবুর প্রশাসনে করা অত্যন্ত কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখতে পাবে, নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (নেট এবং গ্রস রিজার্ভ উভয়), ক্রুড অয়েল রফতানি বৃদ্ধি, অ-অয়েল রফতানি বৃদ্ধি এবং উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। তবে আরও কাজ এখনও করা দরকার কারণ মাইক্রো-অর্থনৈতিক স্তরে (দৈনন্দিন জীবনে) অনেক নাইজেরিয়ান এখনও অর্থনৈতিক কষ্ট অনুভব করে। এই কলামটি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে ট্র্যাকে থাকায় কোর্সটি থাকা দরকার এবং তিনি তার সাহসী সংস্কারের ফলে প্রতিদিনের নাইজেরিয়ানদের দ্বারা যে দাঁতে দাঁতযুক্ত সমস্যাগুলি অনুভব করছেন তা সমাধান করতে সক্ষম হবেন। যদিও সামনের কাজটি ভয়ঙ্কর দেখায়, এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে রাষ্ট্রপতি এটি সঠিকভাবে পাবেন। অনেক শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদও এটি বিশ্বাস করেন এবং রাষ্ট্রপতি টিনুবু দ্বারা এই সাহসী সংস্কার না করে নাইজেরিয়া আজ দেউলিয়া হয়ে যেত।

কিছু দিন আগে আনামব্রা রাজ্যের গভর্নর এবং নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর, চুকওয়ুমা সলুডো এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) এর মহাপরিচালক এবং নাইজেরিয়ার অর্থনীতির প্রাক্তন সমন্বয় মন্ত্রী এনগোজি ওকনজো-ইওয়েলা রাষ্ট্রপতি টিনুবুর অর্থনৈতিক সংস্কারকে সমর্থন করেছিলেন। এগুলি হ’ল ম্যাক্রো অর্থনীতি এবং উন্নয়নমূলক অর্থনীতি বোঝে এমন লোকদের কাছ থেকে আসা বড় সমর্থন।

“আপনি কোনও অর্থনীতির স্থিতিশীল না হলে সত্যই উন্নতি করতে পারবেন না। সুতরাং তাকে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে। সুতরাং সংস্কারগুলি সঠিক দিকে ছিল। পরবর্তী কী প্রয়োজন তা হ’ল ”, এনগোজি ওকনজো-আইওয়ালা মন্তব্য করেছিলেন। সংস্কার “এবং রাষ্ট্রপতিকে এই কোর্সটি থাকার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন।

বিশ্বব্যাংক নায়ারের ক্রমবর্ধমান স্থিতিশীলতাও স্বীকার করেছে, এটি প্রশাসনের বাজার-প্রতিবিম্বিত এবং একীভূত ফরেক্স নীতিগুলিতে জমা দিয়েছে যা এটি বলেছে যে নাইজেরিয়ার বৈদেশিক রিজার্ভের সংশ্লেষণের ফলস্বরূপ। (এক বছরে, নাইজেরিয়ার নেট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভগুলি $ 3.99 বিলিয়ন (2023) থেকে লাফিয়ে 23.11 বিলিয়ন ডলার (2024) এ দাঁড়িয়েছে যা একটি +479% বৃদ্ধি। এই সময়ের মধ্যে গ্রস রিজার্ভ বেড়ে $ 40.19 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে)।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি, পরিবহন এবং জ্বালানি ব্যয়, বেকারত্ব এবং ক্রমহ্রাসমান ক্রয় শক্তি – যা নায়ারের ভাসমান এবং জ্বালানী ভর্তুকি অপসারণের পরে দেশে অভিজ্ঞ হয়েছিল – প্রতিদিনের নাইজেরিয়ার জন্য আরও কষ্টকর কষ্ট। তবে এগুলি হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে, মাইক্রো-স্তরে আমরা যা দেখি তা সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য স্বল্পমেয়াদী ব্যথার একটি ঘটনা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি (এটি রাষ্ট্রপতির সাথে কথোপকথনের পরে ডাব্লুটিওর ডিজি দ্বারাও এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল)। প্রকৃতপক্ষে, মাইক্রো-অর্থনীতি কেবল তখনই ভাল দেখা শুরু করবে যখন মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মকভাবে হ্রাস করা হয় এবং আসল মজুরি/আয় বৃদ্ধি পায়। ভাগ্যক্রমে, সদ্য প্রকাশিত মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে বর্তমান প্রশাসন সেখানে শিরোনাম হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে 2024 সালের জুলাইয়ে জুলাই 2024 সালে 33.4% উচ্চতর থেকে কমছে।

প্রেসিডেন্ট টিনুবুর নাইজেরিয়াকে –-– বছরে এক ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলার বিস্তৃত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রমবর্ধমান আয়, নিম্ন দারিদ্র্য এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা অর্জনের সাথে যদি তিনি কোর্সটিতে থাকেন তবে অর্জন করা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তার অর্থনৈতিক সংস্কার এবং নীতিগুলি গাইড করে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে তবে এটি অর্জনযোগ্য। এটি অর্জনের জন্য, নাইজেরিয়ানদের টেকসই উত্পাদনশীলতা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন (ডাবল ডিজিটের প্রবৃদ্ধির হার প্রয়োজন এবং এফজিএন দ্বারা ২০২27 সালে %% প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা দরকার), যা উন্নত বিদ্যুৎ, রসদ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বর্তমান কর সংস্কার, জীবাণুনাশক ট্র্যাজেক্টোরি এবং ফরেক্স স্থিতিশীলতা, মানব মূলধন উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং প্রশাসনের দ্বারা নেওয়া সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি এই প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির মূল সক্ষম। (মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর নাইজেরিয়ায় সম্ভাব্য $ 346 মিলিয়ন ডলার বিদেশী সামরিক বিক্রয় অনুমোদন করেছে, যেমন বোমা, রকেট এবং বোমা উপাদানগুলির মতো নির্ভুলতা যুদ্ধগুলি সহ)। মৌলিকভাবে, এই কল্পনা করা বর্ধিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে সমর্থন করার জন্য নাইজেরিয়ান ব্যাংকগুলি শক্তিশালী হওয়া দরকার। নাইজেরিয়ান ব্যাংকগুলির বর্তমান ব্যাংকিং পুনর্নির্মাণ অনুশীলন একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য একটি সুচিন্তিত কৌশল।

এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং 230-250 মিলিয়ন লোকের জনসংখ্যার সাথে, নাইজেরিয়ার মাথাপিছু জিডিপি প্রায় 4,000 ডলার $ 4,350 হবে (যা আজকের পরিসংখ্যানের চেয়ে $ 1000 এর চেয়ে কম)। এটি নাইজেরিয়ানদের জন্য জীবনের উন্নত মানের বোঝায়। জীবনের কল্পনা করা মানের দিক থেকে এর অর্থ কী তা বোঝার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মূলধন প্রতি বর্তমান জিডিপির সাথে এই চিত্রটির তুলনা করুন – আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতি – যা বর্তমানে প্রায়, 6,253 এর কাছাকাছি।

এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং 15-18% ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাতের সাথে, জনসাধারণের উপার্জনগুলি 150– ডলার 180 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে (এটি আজকের পরিসংখ্যানগুলির সাথে তুলনা করুন যা 18 বিলিয়ন ডলারেরও কম)। একটি 180 বিলিয়ন ডলার বার্ষিক আয়, যদি ভালভাবে পরিচালিত হয় তবে আর্থিক চাপ ছাড়াই 100 বিলিয়ন ডলার/বছরের একটি টেকসই ক্যাপেক্সকে তহবিল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ফিনান্স, টেলকো, সিমেন্ট, এফএমসিজি, এনার্জি, লজিস্টিকস, টেক এবং কৃষিবিদদের জুড়ে ফার্মগুলি থেকে একাধিক 10– ডলার 50 বিলিয়ন ডলার রাজস্ব স্ট্রিমকে সমর্থন করবে। একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি 25 -35GW বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হবে যা আজকের হিসাবে গ্রিড দ্বারা সরবরাহ করা 5GW এর চেয়ে কম সংখ্যার বিপরীতে।

দৈনন্দিন জীবনের দিক থেকে, এখানে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি কীভাবে গড় নাইজেরিয়ার মতো দেখাবে: একটি বৃহত্তর এবং প্রাণবন্ত আনুষ্ঠানিক খাত লক্ষ লক্ষ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/পলিটেকনিক গ্র্যাজুয়েটকে শোষণ করবে; মিডিয়ান আনুষ্ঠানিক মজুরি উত্থিত হবে এবং শালীন জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হবে; এসএমই ফিনান্স সস্তা এবং সহজ হয়ে উঠবে; ফরেক্স হারগুলি আরও অনুমানযোগ্য হবে; গড় নাইজেরিয়ানদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মান মারাত্মকভাবে উন্নতি করবে; শক্তি এবং পরিবহন ব্যয় স্থিতিশীল হবে; 20-30 বছরের বন্ধকগুলি অনেক নাইজেরিয়ানকে একক অঙ্কের সুদের হারের সাথে উপলব্ধ থাকবে; সারা দেশের প্রধান শহরগুলিতে 4 জি/5 জি ফাইবার অপটিক কেবল এবং ডেটা সেন্টারের অবকাঠামোর বিস্তার হবে; দরিদ্র ও মধ্য আয়ের পরিবারগুলির স্মার্ট শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীদের loans ণ বাড়ানো হবে। তালিকা অন্তহীন।

আসলে, আমাদের স্বপ্নের নাইজেরিয়া কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রপতি টিনুবু ট্র্যাকে রয়েছেন তবে তাঁর সমস্ত সমালোচনা এবং সমর্থন প্রয়োজন যা তাকে তার দৃষ্টি অর্জনে সহায়তা করবে।

