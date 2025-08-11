You are Here
টিনুবু ন্যাফড্যাককে হু করে ধরে রাখার বিষয়ে কে ML3 ওষুধের জন্য এমএল 3 স্ট্যাটাস, ভ্যাকসিন রেগুলেশন

রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবু অভিনন্দন জানিয়েছেন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ জাতীয় সংস্থা (এনএএফডিএসি) ওষুধ এবং ভ্যাকসিন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লুএইচও) পরিপক্কতা স্তর 3 (এমএল 3) স্থিতি বজায় রাখার জন্য।

সোমবার তথ্য ও কৌশল সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির বিশেষ উপদেষ্টার দ্বারা জারি করা এক বিবৃতি অনুসারে, বায়ো ওনানুগা, এই অনুমোদনের ফলে ডাব্লুএইচওর দ্বারা পরিচালিত একটি পুনরায় বেঞ্চমার্কিং অনুশীলন অনুসরণ করা হয়েছে 28 থেকে 30, 2025 পর্যন্ত, নিয়ামক পারফরম্যান্সের জন্য বিশ্বব্যাপী মানের বিরুদ্ধে এনএএফডিএসি মূল্যায়ন করে।

নাফডাক প্রথম 2022 সালে এমএল 3 স্ট্যাটাস অর্জন করেছিলেন, ওষুধ এবং ভ্যাকসিনগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাইলফলক অর্জনের জন্য আফ্রিকার প্রথম জাতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠে (অ-উত্পাদন)।

ডাব্লুএইচও পলিসি টেকসই সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনাগুলিকে আদেশ দেয়, 2024 সালের নভেম্বরে একটি আনুষ্ঠানিক পুনরায় বঞ্চমার্কিংয়ের পরে সর্বশেষ মূল্যায়ন এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ফেব্রুয়ারি থেকে 2025 সালের মধ্যে পাঁচটি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা সভাগুলির পরে আসে।

ডাব্লুএইচওর রায়কে স্বাগত জানানো, যা নিশ্চিত করেছে যে নাফডাক “ওষুধ ও ভ্যাকসিনগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্থিতিশীল, সু-কার্যকরী এবং সংহত কাঠামো পরিচালনা করে (অ-উত্পাদন)” রাষ্ট্রপতি টিনুবু জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য তাদের পেশাদারিত্ব, ধারাবাহিকতা এবং উত্সর্গের জন্য এজেন্সিটির পরিচালনা এবং কর্মীদের প্রশংসা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এই অর্জনটি নাইজেরিয়ার বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মহামারী প্রস্তুতির নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে দৃ resolding ়তা জোরদার করে, যোগ করে যে এটি তার প্রশাসনের পুনর্নবীকরণ আশা এজেন্ডাকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে একত্রিত হয়।

রাষ্ট্রপতি দেশব্যাপী ১,000,০০০ এরও বেশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি উন্নীত করার, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃ যত্ন এবং ডায়াগনস্টিকগুলি উন্নত করার, ১২০,০০০ ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কভারেজকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চলমান সরকারের প্রচেষ্টা তুলে ধরেছেন।

তিনি স্বাস্থ্যসেবা পণ্যগুলির স্থানীয় উত্পাদন প্রচার, বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার, উন্নয়ন সংস্থা এবং দাতা সংস্থাগুলির সাথে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে শক্তিশালী করতে, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং স্থানীয় উত্পাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অব্যাহত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রশাসনের অগ্রাধিকারকে আরও আন্ডারস্ক্রেস করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি টিনুবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর সরকার কারা পরিপক্কতা স্তর 4 অর্জনের দিকে নাফডাকের যাত্রাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে – নিয়ন্ত্রক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সর্বোচ্চ গ্লোবাল মানদণ্ড।

