টিনুবু বিমান ট্র্যাজেডিতে ঘানিয়ান মন্ত্রীদের মৃত্যুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন

রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবু বুধবারের সামরিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণে রাষ্ট্রপতি জন মহামা এবং ঘানার জনগণের সাথে সমবেদনা জানিয়েছেন, এতে দু’জন মন্ত্রী ও ছয়জনকে হত্যা করা হয়েছে।
এই দুর্ঘটনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমান বোমাহ এবং পরিবেশমন্ত্রী ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ এবং তিনজন ক্রু সদস্য এবং আরও তিনজন সিনিয়র কর্মকর্তা সহ প্রাণহানি দাবি করেছেন।
ঘানিয়ান রাষ্ট্রপতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে ট্র্যাজেডির ঘোষণার আগে বিমান চলাকালীন বিমানটি রাডার থেকে চলে গেছে।
বিজ্ঞাপন
টিনুবু বুধবার, August আগস্ট বুধবার জারি করা এক বিবৃতিতে এক্স (পূর্বে টুইটার) এর সহযোগী বায়ো ওনানুগার মাধ্যমে জারি করা এক বিবৃতিতে নাইজেরিয়া ঘানার শোকের শেয়ার করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের শান্তিপূর্ণভাবে পুনরায় নাম দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।
আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/08/ekiti-2026-apc-releases-lection-lection-timetable-sets-august-26-for- কস্টিং-এর জন্য-2%2%82%A650m.html
টিনুবু বলেছিলেন, “এটি একটি গভীর মর্মান্তিক ঘটনা এবং সমস্ত নাইজেরিয়ার পক্ষে আমি রাষ্ট্রপতি মহামা এবং পুরো ঘানিয়ান জাতির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি বাড়িয়েছি।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “রাষ্ট্রপতি টিনুবু রাষ্ট্রপতি মহামা এবং সমস্ত ঘানাইয়ানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে নাইজেরিয়ার সরকার ও জনগণের চিন্তাভাবনা ও প্রার্থনা এই জাতীয় ক্ষতির এই সময়ে তাদের সাথে রয়েছে।”
“এগুলি ছিল তাদের জাতির প্রতি দুর্দান্ত সেবা এবং উত্সর্গের মানুষ। তারা কেবল মন্ত্রীর মতো নয়, নায়করা ঘানার অগ্রগতি এবং সুরক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসাবে মারা গিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, “আমি ঘানাতে আমাদের ভাই -বোনদের দৃ strong ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য এবং এই নেতাদের যে সাহস ও প্রতিশ্রুতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে অনুরোধ করছি।