টিনুবু বিশেষ এফইসি সেশনে বুহরীর জন্য শ্রদ্ধা জানার বৃষ্টিপাতের নেতৃত্ব দেয়

টিয়ারফুল ইউসুফ বুহারি ধন্যবাদ সরকার

পূর্ববর্তী জীবন এবং সময় উদযাপন করা ঘটনা রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ বুহারী গতকাল একটি অসাধারণ প্রসারিত ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (এফইসি) সভার সময় শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

সিনেটের নেতৃত্বে আইনসভা রাষ্ট্রপতি গডসুইল আকপাবিও; বিচার বিভাগ, নাইজেরিয়া গভর্নরস ফোরামের (এনজিএফ) চেয়ারম্যান/কোওয়ারার রাজ্য গভর্নর আবদুলরাহামান আবদুলরাজাকের নেতৃত্বে উপ-জাতীয়রা এবং প্রয়াত নেতার শিশুরা ইউলোগিসের জন্য আসো ভিলার এক্সিকিউটিভ চেম্বারে জড়ো হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু একটি আবেগ-বোঝাই সুরে প্রস্থানকারী নেতাকে একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি উদাহরণস্বরূপ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বুহরি কঠোর সম্মানের এক নেতা ছিলেন, যিনি “ক্ষমতার প্রলোভন দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ছিলেন, সাধুবাদ দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন এবং একাকীত্বের বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন যা প্রায়শই যারা জনপ্রিয় তা নয়, যারা সঠিক তা করেন তাদের সাথে দেখা করেন।”

অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরে মাইদুগুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এটিকে এখন মুহাম্মদু বুহারি বিশ্ববিদ্যালয় (এমবিইউ) বলা হবে।

বুহারীর দু’বার এফইসি -র সভাপতিত্ব করার গৌরব ছিল – প্রথমে 1 জানুয়ারী, 1984 এবং আগস্ট 27, 1985 এর মধ্যে সামরিক প্রধান হিসাবে; এবং ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দ্বিতীয়, যখন তিনি রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে হস্তান্তর করেছিলেন।

মন্ত্রীরা বিশেষ অধিবেশনে 15 তম রাষ্ট্রপ্রধানকে শ্রুতিমধুর দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি টিনুবু বলেছিলেন যে বুহরীর দেশপ্রেম শব্দের চেয়ে কর্মের দ্বারা আরও বেশি চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর ধার্মিকতা দাদুর চেয়ে নীরব দৃ iction ় বিশ্বাসে প্রকাশ করা হয়েছিল।

আকপাবিও বুহরিকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি এমন এক পৃথিবীতে সম্মান ও দায়িত্বের সংকীর্ণ পথে চলেছিলেন, প্রায়শই সাধুবাদ এবং জনপ্রিয় প্রশংসা দ্বারা দমন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে বুহারীর জীবন একটি গৌরবময় অনুস্মারক ছিল যে “মহানতা সর্বদা উচ্চস্বরে হয় না” এবং সেই উত্তরাধিকার শক্তিটিকে ছাড়িয়ে যায়।

হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ স্পিকার তাজজেন আব্বাস বলেছিলেন যে বুহারীর জীবন “আমাদের প্রজাতন্ত্রের ফ্যাব্রিকের মধ্যে গভীরভাবে বোনা ছিল,” যোগ করে তিনি আরও যোগ করেছিলেন যে তিনি “সেবার একটি সেন্ডিনেল, সরলতার একজন পদচারণা এবং আত্মত্যাগের দ্বারা আকৃতির একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন।”

তিনি এমন এক যুগে দেশে প্রয়াত নেতার নৈতিক স্পষ্টতা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করেছিলেন যেখানে বস্তুবাদ একটি শক্তিশালী শক্তি হয়ে উঠেছে।

তাজজেন বলেছেন: “রাষ্ট্রপতি বুহারি আমাদের জাতীয় যাত্রায় কোনও সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তিনি শান্ত শক্তি, নৈতিক স্পষ্টতা এবং এক অদম্য দায়িত্বের বোধ করেছিলেন।

“তিনি সাধুবাদ বা সমৃদ্ধির জন্য নয় বরং নীতিমালা, দেশ এবং আরও ভাল নাইজেরিয়ার পক্ষে বেঁচে ছিলেন।”

সলিড মিনারেলস মন্ত্রী

তিনি স্টার্লিং গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলেছেন যা তাকে নাইজেরিয়ানদের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

ফেডারেশনের সিভিল সার্ভিসের প্রধান, মিসেস দিদি এস্টার ওয়ালসন-জ্যাক, প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কীভাবে কার্যকর পারফরম্যান্স এবং শ্রমিকদের প্রতি তাঁর আবেগের জন্য সিভিল সার্ভিসকে রূপান্তর করেছিলেন সে বিষয়ে কথা বলেছেন।

বাজেট ও অর্থনীতি পরিকল্পনা মন্ত্রী আতিকু বাগুদু বলেছেন, নাইজেরিয়া গভর্নরস ফোরামের (এনজিএফ) চেয়ারম্যান হিসাবে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা তাকে শৃঙ্খলাধারী হিসাবে তাঁর সত্য চরিত্রের সামনে তুলে ধরেছে, যার হৃদয়ে জনগণের আগ্রহ ছিল।

তাঁর মতে, বুহারি জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলকে (এনইসি) পুনর্জীবিত করেছিলেন, যার ফলে অর্থনীতি পুনর্নির্মাণে সর্বোত্তম ভূমিকা তৈরি হয়েছিল।

তিনি বলেন, বুহরি আইনের শাসনের একজন স্টিলার ছিলেন যিনি স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) থেকে নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে ২০২৩ সালে প্রাইমারিগুলির প্রস্তুতির জন্য তার বিধি ও নির্দেশিকা অনুসরণ করতে সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেসকে (এপিসি) কে সতর্ক করেছিলেন।

সমন্বয়কারী স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী প্যাট বলেছেন, বুহারীর চিত্র নাইজেরিয়ার হৃদয়ে অদম্য।

ওয়ার্কস মন্ত্রী ডেভ উমাহী বলেছিলেন যে, এবোনি রাজ্যের গভর্নর হিসাবে, প্রয়াত বুহারীর থেকে আলাদা রাজনৈতিক দলে থাকা সত্ত্বেও তিনি উপলব্ধ সুযোগ এবং সহায়তার দিক থেকে কোনও বৈষম্য অনুভব করেননি।

অশ্রুতে ইউসুফ

এটি একটি আবেগময় ক্রিসেন্ডো ছিল যখন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির একমাত্র পুত্র ইউসুফ শোকাহত পরিবারের পক্ষে তার ভোটের শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

He struggled with words, and his voice trembled while making his remark.

তিনি বলেছিলেন: “পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে আমি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দিতে চাই। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে রবিবার, ১৩ ই জুলাই, ২০২৫ সালে পাস করেছেন।

তিনি বলেন, “আমাদের প্রয়াত পিতাকে দেওয়া যত্ন ও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় দাফনের জন্য ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সকল সদস্যকে আমরা আপনাকে সকলের প্রশংসা করি,” তিনি বলেছিলেন।

ইউসুফ শোকের মুহুর্তের সময় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন: “আমি ফেডারেশনের অ্যাটর্নি জেনারেলকে (লেটিফ ফাগবেমি) এবং বিচার বিভাগের সদস্যদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই, ক্যাটসিনা (ইউসুফ তুগার) এর মাননীয় মন্ত্রী (ইউসুফ তুগগার), কাতসিনা (ডিকোএএএনএইউইএইউইএএম), ক্যাটসিনা এই কঠিন সময়কালে আমাদের সাথে দৃ firm ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সহকর্মীরা। ”

ইউসুফের কৃতজ্ঞতা দেশের সুরক্ষা আর্কিটেকচারের প্রতি প্রসারিত হয়েছিল, যা প্রাক্তন সামরিক রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে প্রাক্তন বুহরির পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

“আমি বিশেষভাবে এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা কর্মীদের চিফ (জেনারেল ক্রিস্টোফার মুসা), পরিষেবা প্রধান, সুরক্ষা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রধান, পাশাপাশি নাইজেরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত সদস্য, আমাদের প্রয়াত পিতার প্রথম এবং প্রাথমিক নির্বাচনকেন্দ্রের সমস্ত সদস্যকে ডেকোরাম, সংহতি, সংহতি, সংহতি, সংহতি, সংহতি, সংহতি,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি দেশজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন শোও স্বীকার করেছেন।

ইউসুফ বলেছেন, “আমরা কূটনৈতিক কর্পস, traditional তিহ্যবাহী ও ধর্মীয় নেতাদের, রাজনৈতিক সহযোগী, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্য, প্রেস এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নাইজেরিয়ান সমর্থন ও সংহতির জন্য সমস্ত নাইজেরিয়ানকে ধন্যবাদ জানাই।”

তবে তাঁর বার্তাটি শেষ করার চেষ্টা করার সময় ছিল যে দিনের শ্রদ্ধার ওজন এবং তার ক্ষতির বিশালতা তাকে অভিভূত করেছিল।

অশ্রু ধরে রাখতে না পেরে ইউসুফ মাথা নিচু করে ফিসফিস করে বললেন: “আপনাকে ধন্যবাদ বাবা। ধন্যবাদ, বাবা, ধন্যবাদ, বাবা, বাবা।”

তিনি তাঁর পিতা ভক্তির সাথে সেবা করেছেন এমন দেশটির জন্য একটি প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ দিয়ে শেষ করেছিলেন।

“আল্লাহ আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করতে এবং আমাদের গাইড করতে থাকুক। দীর্ঘজীবী মিঃ প্রেসিডেন্ট, দীর্ঘকাল ধরে নাইজেরিয়ার ফেডারেল প্রজাতন্ত্রকে লাইভ করুন। আপনাকে ধন্যবাদ,” তিনি বলেছিলেন।

উপ -সিনেটের সভাপতি বারাউ জিব্রিন বলেছেন, ইসলামী সমাপনী প্রার্থনা।

আইএমও রাজ্যের গভর্নর হোপ উজোদিম্মা বলেছেন খ্রিস্টান প্রার্থনা।

অধিবেশনটি ফেডারেশন সরকারের (এসজিএফ) জর্জ আকুমের সচিব কর্তৃক চতুরতার সাথে সমন্বিত করেছিলেন।