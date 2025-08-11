You are Here
টিনুবু রিনসোলা অ্যাবিওলা, নাসির বালা, অন্যদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় [Full List]
টিনুবু রিনসোলা অ্যাবিওলা, নাসির বালা, অন্যদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় [Full List]

রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু নাগরিকত্ব ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (সিএলটিসি) মহাপরিচালক হিসাবে মিসেস রিনসোলা অ্যাবিওলাকে নিয়োগ করেছেন।

নাইজা নিউজ প্রতিবেদনগুলি যে এটি সোমবার তথ্য ও কৌশল সম্পর্কিত টিনুবুর বিশেষ উপদেষ্টা দ্বারা এক বিবৃতিতে পরিচিত করা হয়েছিল, এর ইনুয়ানুগা

কৌশলগত যোগাযোগ ও সরকারী সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ মিসেস অ্যাবিওলা এর আগে রাষ্ট্রপতির সিনিয়র বিশেষ সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি টিনুবু নাসির বালা আমিনু জাজিকে নাগরিকত্ব ও নেতৃত্বের সিনিয়র বিশেষ সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

জনাব জোজি, যিনি কানো রাজ্যের গভর্নরকে একত্রিত করার বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টা এবং সমন্বিত এআরডাব্লুএ যুব গোষ্ঠীগুলির গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি নারী ও যুব ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের একজন উকিল।

এদিকে, টিনুবু দ্বিতীয় পাঁচ বছরের মেয়াদে ফেডারেল চরিত্র কমিশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে ডাঃ মুহিবা ডানকাকে পুনরায় নিয়োগ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ওগুন থেকে কায়োড ওলাডেলকে কমিশনার হিসাবে ধরে রাখার সময় মোহাম্মদ মুসাকে কমিশনের সচিব হিসাবেও নিয়োগ করেছিলেন।

প্রাক্তন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য ওলাডেলকে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রপতি টিনুবু নিয়োগ করেছিলেন। ডানকাকার প্রথম মেয়াদী মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দ্বিতীয় মেয়াদে লোলাল ইয়েকি, আবুবকর কারাওমি, কেবস এবং ওসুন রাজ্যগুলির নিয়োগের টিনিং করেছিলেন।

সদ্য নিযুক্ত কমিশনাররা হলেন:

1। মাননীয়। ওরিয়াকু ওরিয়াক, আবিয়া

2। ব্যাডমাদী, অ্যাডমিনা ওভার মিসেস তাবার

3। ওবঙ্গাওয়ান ডোরা ইবং, আকওয়া – আইবোম

4। মাননীয়। গ্লোরিয়া গ্লোরিয়া, সক্রিয় করুন

5 … সাহিত্য অ্যাডাম গোওনা, বাউচি

6। স্যার আঙ্কেল ওও, বায়েলসা

7। আলিগবা ইউজিন টার্কিং, বেনু

8। ইঞ্জিনিয়ার মোদু মুস্তফা, বোর্নো

9। ডাঃ স্টেলা ওচে রান, ক্রস রিভার

10। ইডারের লাভট আইডিসি, ডেল্টা

11। বার। ভিনসেন্ট কাউন্টার, ইবেথা

12। মাননীয়। চিফ ভিক্টর সাবোর এডোরার, এডো

13। মাননীয়। সোলা ফোকানেল, একিতী

14। পিটার ইজে, এনুগু

15। আব্রাহি বাবা মাইরিগা, গম্বে

16। মাননীয়। জেরি ডাক্তার, কল্পনা

17। রুথ পিস, কাদুনা

18। মুহাম্মদ ওডাব্লু ইন্টারভিল, কানো

19। মাননীয়। আনাস ফ্রি

20। বেলো ইদ্রিস এনে, কোগি

21। ডাঃ ইব্রাহিম আবদুল্লাহি, কোওয়ারা

22। দূরে। যীশু জিব্রিন, নাইজার

23। কমরেড আজিমি, ওডিনো, ওনডানডো

24। প্রিন্স আভাস আলেশোলি, ওয়ো

25। মাননীয়। পাম বোলম্যান, মালভূমি

26। অ্যারন ক্লিয়ার চার্চ, নদী

27 .হ আমিনু উমিন, সাওটো

28। কমরেড ববোই বাজবো, তারাবা

29। মাননীয়। জোবি নরক, ইয়োবে

30।কা গারবা, জামফারা

31। সলোমন ওয়াবা ডাগামি, এফসিটি

