টিনুবু রিনসোলা অ্যাবিওলা সিএলটিসি ডিজি, জাওজি এসএসএ নিয়োগ করেছেন

রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবু নাগরিকত্ব ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (সিএলটিসি) মহাপরিচালক হিসাবে মিসেস রিনসোলা অ্যাবিওলাকে নিয়োগ করেছেন।
রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র মিঃ বায়ো ওনানুগা সোমবার আবুজাতে এক বিবৃতিতে এই নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন।
কৌশলগত যোগাযোগ ও সরকারী সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অ্যাবিওলা ২০২৩ সালের নভেম্বরে নাগরিকত্ব ও নেতৃত্বের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সিনিয়র বিশেষ সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন।
রিনসোলা হলেন প্রয়াত এমকেও অ্যাবিয়োলার কন্যা, ১৯৯৩ সালের ১২ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজয়ী।
ওনানুগা নাগরিকত্ব ও নেতৃত্বের সিনিয়র বিশেষ সহকারী হিসাবে নাসির জাজিকে নিয়োগের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন।
জ্যাজি এর আগে কানো রাজ্যের গভর্নরকে একত্রিত করার বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টা এবং সমন্বিত এআরডাব্লুএ যুব গ্রুপের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন।
তিনি যুবক এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য তাঁর দৃ strong ় উকিলের জন্য পরিচিত।