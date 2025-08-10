টিনুবু সমালোচনার দাবির মধ্যে এনওয়াইএসসি ভাইরাল কর্পস সদস্যের শংসাপত্র আটকাতে স্পষ্ট করে

ন্যাশনাল ইয়ুথ সার্ভিস কর্পস (এনওয়াইএসসি) স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে কর্পস সদস্য উশি রিতা উগুয়ামায়ে, “রায়” নামে পরিচিত, রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসনের সমালোচনার কারণে তার জাতীয় সেবার শংসাপত্র অস্বীকার করা হয়নি।
এনওয়াইএসসির মুখপাত্র ক্যারোলিন এমবিইউ রবিবার একটি বিবৃতি জারি করে অনলাইনে প্রচারিত গুজবগুলিকে সম্বোধন করে তাদেরকে মিথ্যা এবং যোগ্যতা ছাড়াই বলে অভিহিত করে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রেয়ের শংসাপত্রটি আটকানো হয়েছিল কারণ তিনি বাধ্যতামূলক এপ্রিল বায়োমেট্রিক ছাড়পত্র মিস করেছেন।
বিজ্ঞাপন
আরও পড়ুন: চিকিত্সা চিকিত্সকরা রোগীদের লাভের জন্য অসুস্থ রাখতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত – জিম আইকে
“এই দাবির বিপরীতে, রায় ১৩১ টি কর্পস সদস্যদের মধ্যে একজন যার সিএনএস মতবিরোধের শাস্তি হিসাবে নয়, বৈধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণে নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “বিশেষত, তার পরিষেবা বছরটি দুই মাস বাড়ানো হয়েছিল কারণ তিনি এপ্রিল বায়োমেট্রিক ছাড়পত্রে অংশ নিতে ব্যর্থ হন, এনওয়াইএসসি বাই-আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
এনওয়াইএসসি জোর দিয়েছিল যে এই ধরণের এক্সটেনশন হ’ল একটি রুটিন অ্যাকশন যা সমস্ত কর্পস সদস্যদের জন্য মোটামুটি প্রয়োগ করা হয়েছে যারা ছাড়পত্রের সময়সীমা মিস করে।
এই প্রকল্পটি সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা অস্বীকার করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে এই সম্প্রসারণটি একটি মানক পদ্ধতি এবং তার ক্ষেত্রে অনন্য নয় এবং সমান চিকিত্সার নীতিটি কেবল এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
লাগোস স্টেটে তার পরিষেবা শেষ করা রায় নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির সাথে হতাশা প্রকাশ করে একটি ভাইরাল ভিডিও ভাগ করে নেওয়ার পরে প্রথমে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।
সম্প্রতি, তিনি ইনস্টাগ্রামে দাবি করেছেন যে সহকর্মী কর্পস সদস্যদের পাশাপাশি তাকে তার শংসাপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
তার মতে, এনওয়াইএসসি কর্মকর্তারা তাকে বলেছিলেন যে তিনি এপ্রিলের ছাড়পত্র পূরণ করেননি, যা তিনি বিতর্ক করেন।
তিনি অভিযোগ করেছেন, “আমি নিজেকে ছাড়পত্রের জন্য উপস্থাপন করেছি তবে আমার স্থানীয় সরকার পরিদর্শককে অপেক্ষা করার জন্য বারবার বলেছিলেন।” তিনি আরও বলেছিলেন যে তার স্থানীয় সরকার পরিদর্শক তাকে সাফ করতে অস্বীকার করেছেন, তার ফাইল বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং তাকে অফিস ছাড়তে বলেছিলেন।