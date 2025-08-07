টিনুবু সিইও নিয়োগ করেছেন, এনইআরসি -র জন্য দুই কমিশনার

রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু ইঞ্জিনিয়ারকে মনোনীত করেছেন। নাইজেরিয়ান বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের (এনইআরসি) নতুন চেয়ারম্যান/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে আবদুল্লাহি গারবা রামাত।
নাইজা নিউজ প্রতিবেদনে যে এটি বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি টিনুবুর তথ্য ও কৌশল সম্পর্কিত বিশেষ উপদেষ্টা বায়ো ওনানুগা দ্বারা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল।
39 বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ার রামাত একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী এবং প্রশাসক, অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে কৌশলগত পরিচালনায় পিএইচডি সহ।
রাষ্ট্রপতি টিনুবু এনইআরসি -র জন্য দু’জন কমিশনারকেও মনোনীত করেছিলেন।
তারা হলেন মিঃ আবুবকর ইউসুফ, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স কমিশনার এবং ফিনান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস কমিশনার ডাঃ ফুয়াদ ওলাইঙ্কা অ্যানিমাসুন।
সমস্ত মনোনয়ন সিনেট নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে: “তবে, সমালোচনামূলক নিয়ন্ত্রক এজেন্সিতে নেতৃত্বের শূন্যতা এড়াতে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আইএনজি রামাত আইন দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে সিনেট কর্তৃক তাঁর স্ক্রিনিংয়ের মুলতুবি রেখে অভিনয় ক্ষমতাতে অফিস গ্রহণ করেছেন।
“রাষ্ট্রপতি টিনুবু নতুন নিয়োগকারীদের তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা তাদের কাজগুলি স্রাবের জন্য এবং প্রশাসনের বিদ্যুৎ খাতের দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দৃ id ়তার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।”
এদিকে, ফেডারেল সরকার নাইজেরিয়া সংশোধন পরিষেবা (এনসিও) এর ১৫ জন কর্মীকে বরখাস্ত করেছে এবং 59 জনকে অসদাচরণ ও অনুশাসনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য নামিয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে সিভিল ডিফেন্স, সংশোধন, ফায়ার অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বোর্ড (সিডিসিএফআইবি) দ্বারা পরিচালিত একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুসরণ করে এনসিওর জনসংযোগ কর্মকর্তা উমর আবুবাকরের এক বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করা হয়েছিল।
বিবৃতি অনুসারে, বোর্ডের শৃঙ্খলা ও সাধারণ উদ্দেশ্য কমিটি (বিডিজিপিসি) দেশব্যাপী সংশোধনকারী কর্মকর্তাদের জড়িত 224 টি মামলার তদন্ত শেষ করার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
“পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করার পরে, বোর্ড শৃঙ্খলা কার্যকর করার এবং পরিষেবার অখণ্ডতা ধরে রাখার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে”আবুবকর জানিয়েছেন।
আবুবকর ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রতিটি মামলার তীব্রতার উপর নির্ভর করে নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণরূপে বরখাস্ত থেকে লিখিত সতর্কতা পর্যন্ত ছিল।
“গুরুতর দুর্ব্যবহার এবং পরিষেবা বিধিবিধানের লঙ্ঘনের জন্য সেবা থেকে মোট ১৫ জন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, পেশাদার মানদণ্ডের নিশ্চিত লঙ্ঘনের ফলে ৫৯ জন কর্মকর্তা তাদের পদমর্যাদা হ্রাস পেয়েছিলেন, আর ৪২ জন কর্মী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে লিখিত সতর্কতা চিঠি জারি করা হয়েছিল”তিনি বললেন।
