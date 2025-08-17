You are Here
টিনুবু 2027 সালের মধ্যে 7% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্য করে

রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু বুধবার ২০২27 সালের মধ্যে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রতি সাতটির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, লক্ষ লক্ষ লোককে দারিদ্র্য থেকে দূরে সরিয়ে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে তার বর্তমান আকারে চারগুণ বাড়িয়ে তুলতে লক্ষ্য করে।

২০২৩ সালে অফিসে আসার পর থেকে, টিনুবু পেট্রোল এবং বিদ্যুতের ভর্তুকি শেষ করেছেন এবং নাইজেরিয়ার দশক দীর্ঘ স্লাগিশ আউটপুটকে বাড়ানোর জন্য দু’বার নাইরা মুদ্রাকে অবমূল্যায়ন করেছেন।

যাইহোক, এই পদক্ষেপগুলি একটি প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ব্যয়-জীবিত সংকটকে ট্রিগার করেছে এবং এখনও দ্রুত প্রবৃদ্ধি প্রদান করতে পারে নি।

প্রথম ত্রৈমাসিকে নাইজেরিয়ার অর্থনীতি 3.13 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি তার মোট দেশজ উৎপাদনের পুনর্নির্মাণ দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল। অনুশীলনটি অর্থনীতির আকারকে N372.822 ট্রিলিয়ন (প্রায় 243.55 বিলিয়ন ডলার) বাড়িয়েছে, তবে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়ে ধীর ছিল।

ফেডারেল মন্ত্রিপরিষদকে সম্বোধন করে টিনুবু বলেছিলেন যে এই সংস্কারগুলি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে, তবে প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা হিসাবে স্বল্প জনসাধারণের সঞ্চয়কে পতাকাঙ্কিত করেছে।

তিনি আরও জানান, জনসাধারণের বিনিয়োগের জন্য ডব্লিউওএফ মোট দেশীয় পণ্য অনুসারে মাত্র পাঁচটি।

“আমাদের গতি বজায় রাখতে, আমাদের অবশ্যই প্রতিটি উপলভ্য নাইরাকে অনুকূল করতে হবে,” টিনুবু বলেছিলেন, ট্যাক্স এজেন্সি, শুল্ক, এবং জাতীয় তেল সংস্থা এনএনপিসি লিমিটেডের মতো এজেন্সিগুলির দ্বারা আদায় করা ফি সহ ফেডারেল অ্যাকাউন্ট থেকে রাজস্ব ধরে রাখা এবং ছাড়ের পর্যালোচনা করার জন্য তার অর্থনৈতিক দলকে নির্দেশ দিয়ে।

পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট (পিআইএ) বর্তমানে এনএনপিসিকে তেল ও গ্যাস অপারেশন পরিচালনার জন্য 30 শতাংশ নির্দিষ্ট রাজস্ব ধরে রাখতে এবং অপ্রত্যাশিত সীমান্ত অববাহিকায় তহবিল অনুসন্ধানের জন্য তার 30 শতাংশ লাভকে হ্রাস করার অনুমতি দেয়।

