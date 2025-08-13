টিফ বলেছেন যে তারা কখনও ‘আমাদের মধ্যে রাস্তা’ সেন্সর করেনি 7 ই অক্টোবর ডকুমেন্টারি

আমরা গত রাতে আপনাকে টরন্টো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালটি অনিচ্ছায় ব্যারি অ্যাভ্রিচের 7 ই অক্টোবর ডকুমেন্টারি সম্পর্কে বলেছিলাম আমাদের মধ্যে রাস্তা: চূড়ান্ত উদ্ধার ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা জেনারেল নোয়াম টিবোন এবং তার পরিবারকে তার পরিবারকে বাঁচানোর মিশন সম্পর্কে যারা হামাস দ্বারা ঘিরে ছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে।
আজ বিকেলে, টিআইএফএফের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যামেরন বেইলি একটি লিখিত প্রতিক্রিয়াতে লিখেছেন: “আমি স্পষ্ট হতে চাই: দাবি যে সেন্সরশিপের কারণে ছবিটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তা দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা। আমি চলচ্চিত্র নির্মাতার সাথে টিআইএফএফের স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য এই বছরের উত্সবটিতে সমস্ত বিকল্পের জন্য কাজ করার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি। আমি আমাদের আইনী দলকে বিবেচনা করার জন্য আমাদের আইনী দলকে জিজ্ঞাসা করেছি।”
উত্সব দ্বারা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার বেশিরভাগ প্রযোজনা দল বিশ্বাস করেছিল যে তারা মেনে চলে। টিআইএফএফ মনে করেনি যে ফুটেজের ছাড়পত্র সহ সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়েছে।
ফেস্টের প্রোগ্রামিং থেকে ডকু প্রত্যাহার করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চলচ্চিত্র নির্মাতারা গত রাতে ডেলডিনকে বলেছিলেন, “আমরা হতবাক ও দুঃখ পেয়েছি যে একটি শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র উত্সব তার মিশনকে অস্বীকার করেছে এবং এই ছবিটি প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব প্রোগ্রামিং সেন্সর করেছে।”
টিফ তাদের প্রোগ্রামিং পছন্দগুলি সম্পর্কে নির্ভীক, বিশেষত যখন ডকস এবং টিআইএফএফের সিইও ক্যামেরন বেইলি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আমাদের মধ্যে রাস্তা, আমরা বুঝতে। ডকুমেন্টারিটি ইস্রায়েলি-প্যালেস্টাইন সংঘাতের সংবেদনশীল বিষয় সম্পর্কে।
আজ বিকেলে বেইলি একটি পাবলিক লেটারে স্বীকার করেছেন যে তিনি ফেস্টের 2025 লাইনআপ থেকে 50 তম সংস্করণের সিনেমাটি প্রত্যাহার করে “ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং এর বাইরেও এটি যে উদ্বেগ উত্থাপন করেছেন” তা স্বীকৃতি দিয়েছেন।
বেইলি লিখেছেন, “চলচ্চিত্রের বিষয়টির সংবেদনশীল এবং উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প বলে এবং আমাদের লাইনআপে দৃষ্টিভঙ্গির সমৃদ্ধ টেপস্ট্রি -তে অবদান রাখে – এমন গল্প যা এখানে বাড়িতে এবং বিশ্বজুড়ে উভয়কেই অনুরণিত করে,” বেইলি লিখেছেন।
টিফ সম্প্রদায়ের প্রিয় সদস্য,
আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি সম্বোধন করতে কিছুক্ষণ সময় নিতে চাই আমাদের মধ্যে রাস্তা: চূড়ান্ত উদ্ধার। এই পরিস্থিতিটি সহানুভূতি এবং সংবেদনশীলতার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং আমি ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্য এবং এর বাইরেও যে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে তা আমি স্বীকৃতি দিয়েছি।
প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আমি এই পরিস্থিতি যে কোনও ব্যথার জন্য আমার আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। কাউকে আপত্তি বা বিচ্ছিন্ন করা কখনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। টিআইএফএফ -এ, আমরা ফিল্মের রূপান্তরকারী শক্তিকে বোঝাপড়া এবং কথোপকথনকে উত্সাহিত করতে বিশ্বাস করি, বিশেষত চ্যালেঞ্জিং সময়ে।
আমার উদ্দেশ্য ছিল স্ক্রিন করা আমাদের মধ্যে রাস্তা: চূড়ান্ত উদ্ধার, এই কারণেই আমি এই বছরের উত্সবে অংশ নেওয়ার জন্য চলচ্চিত্রটির আমন্ত্রণটি প্রসারিত করেছি। ফিল্মের বিষয়টির সংবেদনশীল এবং উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির দেওয়া, আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প বলে এবং আমাদের লাইনআপে দৃষ্টিভঙ্গির সমৃদ্ধ টেপস্ট্রিতে অবদান রাখে – গল্পগুলি যা এখানে বাড়িতে এবং বিশ্বজুড়ে উভয়কেই অনুরণিত করে।
আমি পরিষ্কার হতে চাই: দাবি করে যে সেন্সরশিপের কারণে ছবিটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তা দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা। আমি এই বছরের উত্সবে ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার জন্য টিআইএফএফের স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে চলচ্চিত্র নির্মাতার সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি। আমি আমাদের আইনী দলকে উপলব্ধ সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করে চলচ্চিত্র নির্মাতার সাথে কাজ করতে বলেছি।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর এবং গাজায় চলমান দুর্ভোগের ঘটনাগুলি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে ভারী হয়, ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা এবং ইসলামোফোবিয়ার মধ্যে সহানুভূতির জরুরি প্রয়োজনকে বোঝায়। যদিও আমরা কোনও রাজনৈতিক সংস্থা নই, টিআইএফএফ সর্বদা আমাদের প্রোগ্রামিংকে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্ত পরিবেশে উপস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা করবে।
আমরা এই জটিল ল্যান্ডস্কেপটি নেভিগেট করার সাথে সাথে আমি আপনার ধৈর্য এবং বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করি। আপনার অব্যাহত সহায়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটি আমার দুর্দান্ত আশা যে এই বছরের উত্সব এই মূল্যবোধগুলির উদযাপন হবে এবং পাওয়ার ফিল্মটি মানুষকে একত্রিত করার জন্য ধারণ করে।
আন্তরিকভাবে,
ক্যামেরন বেইলি
সিইও, টিফ