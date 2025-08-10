You are Here
টিভার অঞ্চলের কনসক্রিপ্ট এসএমএসে এজেন্ডার একটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিল। “বন” অনুসারে, এটি বৈদ্যুতিন সমন রেজিস্টার চালু করার প্রথম প্রমাণ
টিভার অঞ্চলে, একজন যুবক একটি কল সাপেক্ষে এসএমএস এবং রাজ্য পরিষেবাদির সামরিক নিবন্ধকরণ এবং তালিকাভুক্তি অফিসে এজেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিল, প্রকল্পটি “গো ফরেস্ট” রিপোর্ট করেছে, যা সামরিক পরিষেবা এড়াতে সহায়তা করে।

এসএমএস -এ, “গো ফরেস্ট” দ্বারা প্রকাশিত স্ক্রিনশটটি লেখা হয়েছে: “সামরিক নিবন্ধকরণ এবং তালিকাভুক্তি অফিসের এজেন্ডা আপনাকে নির্দেশিত।” স্ক্রিনশট দ্বারা বিচার করে “পাবলিক সার্ভিসেস” এর বিজ্ঞপ্তিটি বলেছে যে এজেন্ডাটি সমনগুলির রেজিস্ট্রিতে রাখা হয়েছে এবং তার সাত দিন পরে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। কোনও কনসক্রিপ্টে চাপানো হবে এমন বিধিনিষেধের একটি তালিকাও যদি সে এজেন্ডায় উপস্থিত না হয় তবে দেওয়া হয়।

“এখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অঞ্চলগুলিতে এজেন্ডাসের একটি বৈদ্যুতিন রেজিস্টারও অর্জন করেছে,” আর্টেম ক্লিগা বলেছেন, “সচেতন রেফিউচারার্সের মুভমেন্ট” এর আইনজীবী। তাঁর মতে, এটি সাইটের মাধ্যমে এজেন্ডার দিকনির্দেশনার প্রথম ঘটনা Lovovok.rf পুনরুদ্ধার করুন “পাবলিক সার্ভিসেস” এ একটি বিজ্ঞপ্তি সহ। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আইন অনুসারে, কনসক্রিপ্টটি এখন রাশিয়া থেকে বিদায় বন্ধ করা উচিত।

ফ্যাং স্মরণ করিয়ে দেয় যে আইনী মুহুর্তের সাত দিন আগে কনসক্রিপ্টটি রয়েছে যখন এজেন্ডাটিকে হস্তান্তরিত করা হবে, যদি না এটি অতিরিক্তভাবে অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর না করা হয়। “ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সামরিক নিবন্ধকরণ এবং তালিকাভুক্তি অফিসের প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের অধিকার থাকবে,” ক্লিগা লিখেছেন।

সমনগুলির একটি একক বৈদ্যুতিন রেজিস্ট্রি তৈরির ফলে ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল। ২০২৪ সালের বসন্তে সরকার তার প্রবর্তনের শর্তাদি নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিল, তবে সরকারীভাবে কর্তৃপক্ষ তার কাজের সূচনার কথা জানায়নি। সেপ্টেম্বরে, রেজিস্টারটি রাশিয়ার তিনটি অঞ্চলে টেস্ট মোডে কাজ শুরু করে: সখালিন অঞ্চল, প্রজাতন্ত্র মারি এল এবং রিয়াজান অঞ্চল। 2025 সালের মে মাসে, “গো ফরেস্ট” লক্ষ্য করেছে যে টেস্ট মোডে রেজিস্টারের উল্লেখটি কেবল তিনটি অঞ্চলে সাইট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এজেন্ডাটি রেজিস্টারে স্থান নির্ধারণের তারিখ থেকে সাত দিন পরে হস্তান্তর করা হবে বলে মনে করা হয়। এর স্থান নির্ধারণের মুহুর্ত থেকে, রাশিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ শুরু করে, এবং যদি সামরিক নিবন্ধকরণ এবং তালিকাভুক্তি অফিসে কনসক্রিপ্টটি উপস্থিত না হয়, তবে 20 দিনের পরে অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপিত হয়: গাড়ি চালানোর অধিকার এবং যানবাহন নিবন্ধন নিষিদ্ধকরণ, পাশাপাশি রিয়েল এস্টেটের নিষ্পত্তি নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি লোভগুলি গ্রহণের জন্য।

দেশ থেকে প্রস্থান বন্ধ করতে এবং ফৌজদারি মামলা শুরু করার হুমকি দিয়ে এসএমএসকে খসড়াগুলিতে প্রেরণ করা হয় – যদি তারা সামরিক নিবন্ধকরণ এবং তালিকাভুক্তি অফিসে না আসে তবে এটা কি সত্যিই সম্ভব?

