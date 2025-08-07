You are Here
টিভার অঞ্চলের বাসিন্দা তার মেয়ের স্বাচ্ছন্দ্য অনুবাদ করেননি
News

টিভার অঞ্চলের বাসিন্দা তার মেয়ের স্বাচ্ছন্দ্য অনুবাদ করেননি

টিভার অঞ্চলের জুবতসভের বাসিন্দা, একজন 32 বছর বয়সী ব্যক্তি, তার নাবালিকা কন্যা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 432 হাজারেরও বেশি রুবেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গোপনীয় অর্থ প্রদান না করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, যার মধ্যে শেষ পর্যায়ে 117 হাজারেরও বেশি গঠিত হয়েছিল।

টিভার অঞ্চলের প্রসিকিউটর অফিসের মতে, এর আগে একজন লোক ইতিমধ্যে প্রশাসনিকভাবে স্বল্প অর্থ প্রদান না করার জন্য দায়বদ্ধ ছিল, তবে বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি কোনও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল পরিশোধ করেননি, যা রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের ১৫7 অনুচ্ছেদের অধীনে ফৌজদারি মামলার ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

আদালত প্রসিকিউটর এবং পূর্ববর্তী শাস্তির মতামত বিবেচনায় নিয়ে এই ব্যক্তিটিকে পাঁচ মাসের বাধ্যতামূলক কাজের দ্বারা সাজা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় রাজস্বতে তার মজুরির ৫% মজুরি ধরে রাখার সাথে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।