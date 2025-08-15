টিভিতে উইকএন্ড: ভাই, আপনি কোথায়? টিভি

সিনেমা
বাঁশি প্লেয়ার
টিভি কাইন সংস্করণ, শনিবার, 22 এইচ
হ্যামেলিন ফ্ল্যাটিস্টের কিংবদন্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ফরাসী পরিচালক জ্যাক ডেমি, যিনি এখন একটি চক্রের মধ্যে রয়েছেন, টিভি কাইন সংস্করণটির সর্বশেষ শনিবারের কেন্দ্রবিন্দু, এই 1972 এর ফ্যান্টাসি মিউজিকাল বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্কটিশ ডোনভানের সংগীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যিনি এখানে অভিনেতা, ডোনাল্ড প্লিজেনা, ডোনাল্ড প্লিজেনা, ডোনাল্ডস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইংরেজিতে গতি, এটি ১৩৪৯ সালে জার্মানিতে হামেলিনের উপর ঘুরে দেখার জন্য কালো প্লেগের হুমকির সাথে এবং তার বাঁশির শব্দে, সেখানে এই রোগটি বহনকারী ইঁদুরের আওয়াজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন শহরটি অর্থ প্রদান করতে চায় না, তখন ফ্লুটিস্ট স্থানীয় শিশুদের মধ্যে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিশোধ নেয়।
ব্লুবার্ড
টিভি কাইন সংস্করণ, শনিবার, 24 ঘন্টা
বিখ্যাত ব্লু দাড়ি ফ্যারি গল্পের উপর ভিত্তি করে, যার সর্বাধিক উদযাপিত সংস্করণটি হ’ল চার্লস পেরেরাল্ট ১ 16৯7 সালে রেকর্ড করা হয়েছে, এই ২০০৯ সালে ক্যাথরিন ব্রিল্লাটের এই সিনেমাটি, যা টিভি কাইন সংস্করণ থেকে শুক্রবার ও শনিবার রাতগুলি পূরণ করতে চলেছে, যারা 17 তম শতাব্দীতে তাদের পিতা এবং কনিষ্ঠকে হারিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এর পূর্ববর্তী সমস্ত স্ত্রী। গল্পটি 1950 এর দশকে দুই বোন যারা পেরারাল্ট লিখেছেন তাদের দ্বারা বলা হয়েছে। লোলা ক্রেডিট এবং ড্যাফনে বাইউইর সহ।
ভাই, তুমি কোথায়?
আরটিপি মেমরি, রবিবার, 15 ঘন্টা
অনুসরণকারী কোইন ব্রাদার্সের একটি প্রকল্প হে গ্র্যান্ডে লেবোস্কিকমেডি নোয়ার। 2000 তারিখের, এটি দুজন দ্বারা রচিত এবং সম্পাদন করা হয়, এমনকি যদি কেবল জোয়েল কোয়েনকে পরিচালক হিসাবে জমা দেওয়া হয় (ইথান প্রযোজক হিসাবে, এটি 2004 অবধি ছিল)। যুক্তিটি হোমারের ক্লাসিক ওডিসি দ্বারা অনুপ্রাণিত – অনেকের সাথে রিসো রিসোপ্রেস্টন স্টার্জস দ্বারা, মাঝখানে। এই পদক্ষেপটি ১৯৩০ এর দশকে দক্ষিণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হয়, যার ফলে অর্থনৈতিক হতাশা একটি পটভূমি হিসাবে – কোয়েন দ্বারা নির্মিত সাধারণ উদ্দীপনাগুলির জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ। জর্জ ক্লুনির (যিনি কারাগার থেকে জোরপূর্বক শ্রমকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিন্দিত একদল প্রধান) এর উপস্থিতি তুলে ধরার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা রেকর্ডে। এভারেট ইউলিসিস (জর্জ ক্লুনি), ডেলমার (জন টার্টুরো) এবং পিট (টিম ব্লেক নেলসন) এর একটি পরিকল্পনা রয়েছে: এভারেটের আটকের আগে লুকানো একটি ধন পুনরুদ্ধার করা। এর জন্য, এই ত্রয়ী মিসিসিপি অতিক্রম করে, যেখানে এটি অদ্ভুত চরিত্রগুলির সাথে অতিক্রম করছে …
প্রথম রাত
আরটিপি মেমরি, রবিবার, 9:03 অপরাহ্ন
১৯6767 সালে, মাইক নিকোলস, যিনি মাত্র এক বছর আগে তিনি ব্রডওয়ে পরিচালক হিসাবে ক্যারিয়ারের পরে এবং এলেন মেয়ের পাশাপাশি একটি কমিক বইয়ের পরে তাঁর প্রথম সিনেমাটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনি একটি চার্লস ওয়েব উপন্যাসের এই অভিযোজন করেছিলেন। কেন্দ্রে ডাস্টিন হফম্যানের সাথে, এটি একটি সদ্য নির্বাচিতের গল্প বলে যিনি জীবন নিয়ে কী করবেন তা নিশ্চিত নন এবং একজন বয়স্ক বিবাহিত মহিলা (অ্যান ব্যানক্রফ্ট) দ্বারা প্রলুব্ধ হন, অবশেষে তার কন্যার (ক্যাথারিন রস) প্রেমে পড়ে যান। সাইমন ও গারফুঙ্কেল এবং বাক হেনরি এবং ক্যাল্ডার উইলিংহাম স্ক্রিপ্টের গানগুলি সহ, 1960 এর দশকের অন্যতম পৌরাণিক চলচ্চিত্র।
সিরিজ
হ্যারি ওয়াইল্ড
আরটিপি 2, শনিবার, 8:40 অপরাহ্ন
কৌতুক এবং রহস্যের এই সিরিজে, জেন সিমুর, ব্রিটিশ অভিনেত্রী যিনি ছিলেন বন্ড গার্ল এম 007 – লাইভ এবং মরতে দিন এবং 1990 এর দশকে এটি ছিল ডাক্তার কুইন বিখ্যাত সমকামী সিরিজের মধ্যে এটি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাহিত্যের একজন শিক্ষককে তৈরি করে, যিনি রহস্য সমাধান করেন। এটি এমন একটি বিষয় যা আপনার সন্তানের কাছে আবেদন করে না, যিনি পুলিশের গোয়েন্দা এবং যার কাজ সত্যই অপরাধ তদন্ত করার জন্য। ডেভিড লোগানের একটি সৃষ্টি 2022 সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল যা সেবার মূল প্রদর্শনীতে এসে পৌঁছেছে স্ট্রিমিং অ্যারেন্তে টিভি, চতুর্থ মরসুম।
ডকুমেন্টারি
ট্রস-ওস-মন্টেস
আরটিপি 2, শনিবার, 11:50 অপরাহ্ন
এই নৃগোষ্ঠীতে, পর্তুগিজ সিনেমাটোগ্রাফির অন্যতম প্রশংসিত এবং গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র, মার্গারিডা কার্ডোসো এবং অ্যান্টোনিও রিস নামের নামের বাসিন্দাদের মধ্যে ধরা পড়েছে, তাদের ইতিহাস এবং ব্রাগানিয়া এবং মিরান্ডা দোরোর মতো সাইটের অভ্যাসগুলি দেখিয়েছে, তাই কোল্ড টেরা। এটি আরটিপি 2 -তে পর্তুগিজ সিনেমাথেকের সাথে চ্যানেলের অংশীদারিত্বের ফলাফলটি পাস করেছে, যা ছবিটি পুনরুদ্ধার করেছে। প্রতিষ্ঠানের কক্ষে, সিনেমা নভো -র একটি বড় নাম পরিচালক ফার্নান্দো লোপস উল্লেখ করেছেন, এই কাজটি এই কাজটি সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা বলে: “এটি সম্ভবত প্রথমবারের মতো পর্তুগিজ সিনেমায় যে কোনও চলচ্চিত্রই সমাজতত্ত্ববিদদের জনপ্রিয় সংস্কৃতি বলে একটি উচ্চাভিলাষী ডায়ালেক্টিকাল সংশ্লেষণ প্রতিষ্ঠা করে”।
এবং ধ্বংসস্তূপের ধ্বংস
আরটিপি 3, ডোমিংগো, 20 এইচ
গত বছরের শেষে, সাংবাদিক এবং পরিচালক ড্যানিয়েল ডিউসডাদো দেশের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়ার চারটি অংশে এই কাজটি স্বাক্ষর করেছেন। এটি এস্পরিটো সান্টো পরিবারের ইতিহাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাংকগুলি কয়েক দশক ধরে উপভোগ করেছে এমন প্রভাবের ব্যাসার্ধকে বর্ণনা করে এবং ধসের পথকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, রিকার্ডোর চিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে “সমস্ত মালিক” নোনতা এবং কীভাবে ব্যাংকার “সমস্ত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ: আন্তর্জাতিক credit ণ, রাজনৈতিক প্রভাব”, বিবরণ আরটিপি। এখন আবার আরটিপি 3 এ পাস করুন।
পর্তুগাল ডি আন্তোনিও ফেরোতে নান্দনিকতা, বিজ্ঞাপন এবং ইউটোপিয়া
আরটিপি মেমরি, রবিবার, 8:03 অপরাহ্ন
দুটি পর্বে, ২০১২ সালে পাওলো সেব্রার স্বাক্ষরিত এই ডকুমেন্টারিটি এস্তাদো নভো লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ অ্যান্টোনিও ফেরোর গল্পটি বলেছে, যিনি জাতীয় তথ্য সচিবালয়ের প্রধান ছিলেন, স্বৈরশাসনের প্রচারের প্রধান হিসাবে এবং রাজনীতি সংস্কৃতির প্রধান হিসাবে। তবে কেবল এটিই নয়, তাঁর জীবন এবং ক্যারিয়ার ব্যয় করে (উদাহরণস্বরূপ, তিনি ডায়রিও ডি নটসিয়াসের সাংবাদিক ছিলেন এবং অ্যাডলফ হিটলারের কাছে সম্ভাব্য সাক্ষাত্কারটি তৈরি করেছিলেন)। ডকুমেন্টারিটি এডুয়ার্ডো লরেনো, মারিয়া কেইল, আইরিন পাইমেনটেল, ফার্নান্দো ব্রিটো, জোসে অগস্টো ফ্রান্সিয়া, ফার্নান্দো ড্যাকোস্টা, ফার্নান্দো রোসাস বা মার্গারিডা অ্যাকিয়াউইওলি -র মতো লোকদের সাথে কথা বলে।
সংগীত
মারিয়া জোও – ওভার জাজ 2025 এ প্রাচুর্য
আরটিপি 2, ডোমিংগো, 23 এইচ 10
এই বছরের 12 এপ্রিল, ওভার জাজ ফেস্টিভালের শেষ রাতে দ্য জাজ গায়ক (এবং অন্যান্য সংগীত অক্ষাংশ) মারিয়া জোও (মন্টিরো গ্রাঞ্চা) তার সর্বশেষ অ্যালবাম উপস্থাপন করছিলেন, প্রাচুর্যএর 40 তম ক্যারিয়ারের সময় চালু হয়েছে। তার সাথে ছিলেন জোও ফারিনহা এবং আন্দ্রে ন্যাসিমেন্টো, যারা তাঁর সাথে ওগ্রে গঠনের পাশাপাশি অংশ, পাশাপাশি পাঠ্য ল্যাঙ্গা, ভ্যাল্টার মাবাস, সিলভান স্ট্রস এবং চেনি ওয়া গুন। মঞ্চে টিপি 50 কোয়ার, মিউকাভেলি এবং স্টুয়ার্ট সুকুমাও ছিল।
নাচ
দান্তে প্রকল্প
আরটিপি 2, শনিবার, 10:01 অপরাহ্ন
ব্রিটন ওয়েন ম্যাকগ্রিগর (এন .1970) এখানে পুনরুদ্ধার করে দান্তের মৃত্যুর 700 তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই কোরিওগ্রাফি করেছিলেন ডিভাইন কমেডি টমাস অ্যাডস এবং ট্যাসিটা ডিনের দৃশ্যের সংগীত সহ। এটি তিনটি অংশে একটি কাজ, যা ২০২১ সালে ব্রিটিশ ব্যালে কোম্পানির আত্মপ্রকাশের ২ years বছর পরে রয়্যাল ব্যালেটির প্রধান নৃত্যশিল্পী হিসাবে এডওয়ার্ড ওয়াটসনের শেষ অনুষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।
শিশুসুলভ
মাদাগাস্কার (ভিপি)
ডিজনি চ্যানেল, শনিবার, 8:45 অপরাহ্ন
পিডিআই / ড্রিম ওয়ার্কস স্টুডিওগুলির এই অ্যানিমেশনটি নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে বসবাসকারী চার বন্ধুর গল্প বলে। বা বরং, সেন্ট্রাল পার্ক চিড়িয়াখানায় … অ্যালেক্স, সিংহ, শহুরে জঙ্গলের রাজা এবং চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তিনি এবং তাঁর সেরা বন্ধু – মার্টি, জেব্রা, মেলম্যান, জিরাফ এবং গ্লোরি, দ্য হিপ্পো – একটি ধন্য বন্দীদশায় বাস করেছেন, কয়েক ঘন্টা এবং শ্রোতা যা তাদের ভালবাসে। তবে মার্টি, যিনি মনে করেন যে সেখানে আবিষ্কার করার মতো একটি পৃথিবী রয়েছে, কৌতূহলকে আরও জোরে কথা বলতে দেয় এবং উন্নত পেঙ্গুইনের সাহায্যে, আমি সর্বদা জানতে চেয়েছিলাম পৃথিবীর সন্ধানে পালানোর আয়োজন করে। অ্যালেক্স, মেলম্যান এবং গ্লোরিয়া তাকে অনুসরণ করে এবং সকলেই ধরা পড়ে, “প্যাকড” এবং খুব আফ্রিকাতে প্রেরণ করা হয়। তারপরে আপনি “একটি জঙ্গল আছে!” এই অভিব্যক্তিটির আসল অর্থটি আবিষ্কার করবেন! ২০০৫ সালে এরিক ডার্নেল এবং টমক্রাথের তৈরি একটি চলচ্চিত্র এটি দুটি সিকোলেট এবং একটিকে জন্ম দিয়েছে স্পিন অফ।
মাউজিয়ানস (ভিপি)
ডিজনি চ্যানেল, ডোমিংগো, 20H45
মিঃ লোবো, মিঃ কোবরা, মিঃ পিরানহা, মিঃ টুবারো এবং মিসেস টারান্টুলা সবচেয়ে বিচিত্র অপরাধের জন্য কিংবদন্তি হয়েছিলেন। তবে জীবন পরিবর্তিত হয়, অগ্রাধিকারগুলি পরিবর্তিত হয় এবং সময় আসে কারণ কেউ প্রত্যাশা করে না: এতগুলি বিকশিত হওয়ার জন্য অনুশোচনা এবং মুক্তির প্রয়োজন। পিয়ের পেরিফেলের এই কমেডি অ্যারন ব্লেবির বাচ্চাদের বইয়ের উপর ভিত্তি করে এবং এই বছর একটি সিক্যুয়াল জিতেছে।