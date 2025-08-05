টিভিতে চতুর্থ: এডি মারফি, বুধবার এবং বিদ্রোহী পাঙ্কস | টিভি

সিনেমা
শিশু এবং সৎ ছেলে
Axn সিনেমা, 21H10
তার বয়স সত্ত্বেও, ব্রেনান হাফ (উইল ফেরেল) এখনও তার মা ন্যান্সির সাথে থাকেন এবং ডেল ডোব্যাক (জন সি। রিলি) এখনও তাঁর বাবা রবার্টের সাথে থাকেন। তারা শিশু, তবে কেবল মানসিকতায়। যখন একজনের মা এবং অন্যের বাবা প্রেমে পড়েন এবং বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ব্রেনান এবং ডেলকে একই সিলিং ভাগ করে নেওয়া এবং ভাই হিসাবে বেঁচে থাকতে হয়। এবং যখন একজন 40 এর দশকে থাকে তখন কোনও ভাইয়ের সাথে অভ্যস্ত হওয়া বিশ্বের সবচেয়ে সহজ জিনিস নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং হাজার অ্যাডভেঞ্চারের জন্ম দেয়। ২০০৮ তারিখের, অ্যাডাম ম্যাককে একটি কমেডি (অ্যাঙ্করম্যান, তাল্লাদেগা রাত) যা সিনেমায় সাফল্য ছিল এবং শীঘ্রই একটি বিশাল পরিষেবা তৈরি করেছিল।
দ্রুত
Axn সিনেমা, 22H53
1995 তারিখ, এটি একটি পশ্চিমা শ্যারন স্টোন সহ পোস্টমডার্ন দ্য গুনস্লিংগারের traditional তিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করে যারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। স্বাক্ষরিত স্যাম রাইমি, কাহিনীর প্রধান দুষ্ট মৃত এবং এই শতাব্দীর শুরুতে স্পাইডার ম্যানকে সিনেমায় পাস করার মাধ্যমে, ছবিটি এলেন (স্টোন) এর গল্পটি বলেছে, যিনি একটি ছোট আমেরিকান পশ্চিম শহরে হাজির এবং খ্যাতি এবং ভাগ্যের সন্ধানে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ বন্দুকধারীদের একটি প্রতিযোগিতায় খোদাই করা হয়। আসলে, এলেন তার চেয়ে বেশি দেখায়। তিনি অতীতে তাঁর প্রতি কিছু করার জন্য লিটল বিড়বিড়তা হেরোদ (জিন হ্যাকম্যান) এর প্রতিশোধ নিতে চান। মাঝখানে, হেরোদের পুত্র (লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও) এবং একজন প্রাক্তন এলোমেলোবাদী টর্নেডো পুরোহিত যিনি সহিংসতায় পদত্যাগ করেছিলেন (রাসেল ক্রো)। কাস্টে ল্যান্স হেনরিকসেন, গ্যারি সিনিস এবং কিথ ডেভিডও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পিকআপ
প্রাইম ভিডিও, স্ট্রিমিং
আত্মপ্রকাশ এই মুভিতে, এডি মারফি, যিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ধীরে ধীরে ফিরে আসছেন, তবে সিনেমাগুলিতে খুব কম উপস্থিতি রয়েছেন, পিই ডেভিডসনকে প্রদান করেছেন। উভয়ই একটি সাঁজোয়া ট্রাকের ড্রাইভার যা তারা যখন কর্মক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করে তখন আক্রমণ করা এবং অপহরণ করা হয়। এটি বিশৃঙ্খলার পূর্ণ একটি দিন অনুসরণ করে, যেমন কেক পামার অভিনয় করা একটি উজ্জ্বল চোরের নেতৃত্বে ডাকাতরা অর্থের চেয়ে বেশি কিছু চায় এবং দু’জন ভাল পায় না। টিম স্টোরির একটি অ্যাকশন কমেডি, যেমন চলচ্চিত্রের জন্য দায়ী নাপিত দোকান, নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সিউভয়ই ফ্যান্টাস্টিক ফোর 2000 বা সাগাস আপুরোসে পুলিশ ই আমি একজন মানুষের মত মনে করি।
সিরিজ
বুধবার
নেটফ্লিক্স, স্ট্রিমিং
আত্মপ্রকাশ প্রথম আত্মপ্রকাশের প্রায় তিন বছর পরে, দ্বিতীয় মরসুমটি বুধবার অ্যাডামসের সিরিজটি আসে, ১৯৩৮ সালে কমিক বুক ইউনিভার্সের জন্য চার্লস অ্যাডামস দ্বারা নির্মিত ম্যাকাব্রে পরিবারের কিশোরী কন্যা এবং এখানে জেনা অরতেগা অভিনয় করেছিলেন। আলফ্রেড গফ এবং মাইলস মিলার দ্বারা অভিযোজিত, নির্বাহী নির্মাতা টিম বার্টনের সাথে প্রথম এবং শেষ দুটি পর্বের উপর নির্ভর করে চলেছেন, যিনি 1991 সালে 1991 সালে গাড়ি চালাবেন অ্যাডামস পরিবারব্যারি সোনেনফেল্ডের সিনেমা। এটি চারটি পর্ব সহ মরসুমের প্রথম অংশ এবং বাকি আত্মপ্রকাশ 3 সেপ্টেম্বরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
বিদ্রোহী
আপনার সিনেমা, স্ট্রিমিং
1982 সালে, কোপেনহেগেন পৌরসভা তরুণদের একটি বাড়ি দিয়েছিল, পাঙ্কস এটি অন্য কোথাও সংহত হয়নি। 25 বছর পরে, বাড়িটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রি হয়েছিল এবং সেখানে বসবাসকারী এবং সময় ব্যয় করা লোকেরা চলে যেতে হয়েছিল। আগে খুব বেশি সংগ্রাম ছাড়া নয়। আসল গল্পটি এই পাঁচটি -এপিসোড ডেনিশ মিনিসারিগুলিতে বলা হয়েছে, একটি ম্যাডস ম্যাথিসেন সৃষ্টি, যা 1990 এর দশকে বাড়িটি পাস করেছিল।
ডকুমেন্টারি
হার্ড নকস: বাফেলো বিল সহ প্রশিক্ষণ শিবির
এইচবিও সর্বোচ্চ, স্ট্রিমিং
আত্মপ্রকাশ 2001 সাল থেকে, হার্ড নকস ডকুমেন্টারি সিরিজটি প্রতি বছর একটি নতুন ক্রীড়া মরসুমের প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণে একটি ফুটবল দলকে দেখায়। 2021 সাল থেকে, বাতাসে দুই দশক উদযাপনে, তিনি আরও একটি ভিন্ন দলের সময়ও দেখেছেন। এই বছর, পাঁচটি পর্ব জুড়ে দেখা প্রশিক্ষণ হ’ল মহিষের বিল।
খেলাধুলা
পর্তুগাল ফিরে
আরটিপি 1, 3.30 পিএম
সরাসরি। এটি পর্তুগালের বৃহত্তম সাইক্লিং ইভেন্টের 86 তম সংস্করণ শুরু করে। আরটিপি জোও পেড্রো মেন্ডোনিয়া এবং মার্কো ছাগাস এবং হুগো সাবিদার ভাষ্যকার হিসাবে বিবরণ দিয়ে এটি গণনা করে 17 ই আগস্ট পর্যন্ত এটি প্রেরণ করবে। মায়ায় 3.4 কিলোমিটার প্রোলোগ দিয়ে সবকিছু শুরু হয়। আগামীকাল ভায়ানা ডো ক্যাসেলো থেকে ব্রাগায় যায়।