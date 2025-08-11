You are Here
টিভিতে মঙ্গলবার: ম্যান অন দ্য মুন, স্পাইডারউইক ক্রনিকলস এবং মারাত্মক গন্তব্য | টিভি
টিভিতে মঙ্গলবার: ম্যান অন দ্য মুন, স্পাইডারউইক ক্রনিকলস এবং মারাত্মক গন্তব্য | টিভি

চিরকাল ড্রাগন
স্টার মুভি, 16H21

১৯60০ এর দশকে, সাম্মো হ্যাং, জ্যাকি চ্যান এবং ইউয়েন বিয়াও চীন নাটক একাডেমিতে সহকর্মী ছিলেন, হংকং বেইজিং -স্টাইল অপেরা স্কুল, যেখানে তারা বাচ্চাদের পর থেকে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। দুই দশক, তারা কমেডি, মার্শাল আর্ট এবং কমেডি মিশ্রিত দুর্দান্ত তারকা হয়ে ওঠে স্লাপস্টিক বাস্টার কেটনকে। থ্রি দ্য থ্রি টুগেদার এটিই শেষ সিনেমা। এটি হ্যাং এবং কোরি ইউয়েন (অন্য স্কুলের সহকর্মী) সহ-উপলব্ধি করেছিলেন। এই গল্পে, চ্যান এমন একজন আইনজীবী যা কোনও ফিশিং সংস্থাকে বদনাম করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যিনি দূষণের মাধ্যমে কোনও রাসায়নিক সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করতে চান। হাং একজন বন্দুক বিক্রয়কারী এবং বিয়াও একজন অপরাধী এবং উদ্ভাবক।

মানুষ উপর মানুষ
টিভি কাইন সংস্করণ, 18 এইচ

অ্যান্ডি কাউফম্যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত কমিক বই ছিলেন, যদিও তাঁর বয়স মাত্র 35 বছর। জিম কেরি অভিনীত মিলোস ফোরম্যানের এই ছবিটি এই প্রতিভা এবং অভিনব ব্যক্তির একটি উত্সাহী প্রতিকৃতি আঁকেন যিনি শ্রোতাদের তার সৌন্দর্যে হেরফের করেছিলেন। মঞ্চে, কাউফম্যান সহনীয় (কখনও কখনও এর বাইরেও), কমিক, অ্যাঙ্গুইটিং বা বিব্রতকর সীমাবদ্ধতার সীমাবদ্ধতার জন্য উস্কানিমূলক ছিলেন, তাঁর দর্শকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন পারফরম্যান্স। এই দুজনের দ্বারা রচিত ছবিটি বিশেষায়িত বায়োপিক্স স্কট আলেকজান্ডার এবং ল্যারি কারাসজেউস্কি, কফম্যান যে দ্বৈততার মধ্যে বাস করেছিলেন, সেই দ্বৈততার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যেখানে চরিত্রটি শেষ হয়েছিল এবং সেই ব্যক্তিটিকে শুরু করেছিলেন, কথাসাহিত্য এবং বাস্তবতার মধ্যে সীমান্তে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এটি একটি অসম্ভব কাজ, যেহেতু এমনকি তাদের বাবা -মা এমনকি এই পার্থক্যটি বুঝতেও পারতেন। জিম কেরি 2000 সালে সেরা অভিনেতার বিভাগে একটি গোল্ডেন গ্লোব জিতেছিলেন এবং ছবিটি বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকে সিলভার বিয়ার সহ বেশ কয়েকটি পুরষ্কার জিতেছে। সিনেমার একটি ভাল পরিপূরক হ’ল ডকুমেন্টারি কমেডি এবং বিশৃঙ্খলা: অ্যান্ডি কাউফম্যানের উত্তরাধিকারফিল্মিনে উপলভ্য অ্যালেক্স ব্র্যাভারম্যান লিখেছেন।

সোনার
আরটিপি 2, 22H02

২০২৩ তারিখের এই ছয় পর্বের এই মিনিসারিগুলি শেষ হয়ে আসে যা ১৯৮৩ সালে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের নিকটবর্তী আমেরিকান ব্রিংক এবং ব্রিটিশ ম্যাট ট্রান্সপোর্টে যোগদানকারী একটি সংস্থা ব্রিংকের-ম্যাট গুদামে ১৯৮৩ সালে সংঘটিত সত্য ডাকাতিটির গল্প বলে। এটি দেশের ইতিহাসের বৃহত্তম চুরিগুলির মধ্যে একটি ছিল, মোট 26 মিলিয়ন পাউন্ডের ক্ষতি (প্রায় 30 মিলিয়ন ডলার, মুদ্রাস্ফীতির জন্য সামঞ্জস্য করার সময় 127 মিলিয়ন)। নীল ফোরসিথ দ্বারা নির্মিত, তিনি নিজেই ডাকাতির দিকে তাকান এবং এক দশক ধরে এটি ঘটেছিল এমন ঘটনাগুলির ক্রম। হিউ বোনেভিলি, ডমিনিক কুপার, শার্লট স্পেন্সার, শান হ্যারিস এবং জ্যাক লোডেনের সাথে।

স্পাইডারউইকের ক্রনিকলস
Syfy, 22H15

টনি ডাইটারলিজি এবং হলি ব্ল্যাকের লেখা বইয়ের সিরিজটি, যা ইতিমধ্যে ২০০৮ সালে সিনেমার সাথে অভিযোজিত হয়েছিল এমন একটি যাদু এবং কল্পনার জগতে ব্যয় করা হয়েছিল, অ্যারন এলি কোলাইট দ্বারা নির্মিত এই মিনিসারিগুলিতে টেলিভিশনের জন্য গত বছর অবাধে poured েলে দেওয়া হয়েছিল। জয় ব্রায়ান্ট, নোহ কোট্রেল, লিয়ন ড্যানিয়েলস, মাইচালা লি, জ্যাক ডিলান গ্রাজার এবং ক্রিশ্চান স্লেটার অনুগ্রহের ইতিহাস এবং যে রহস্যগুলি দিয়ে তারা একটি পুরানো পরিবারের বাড়ির জুড়ে এসেছেন তা নিয়ে আসে। এই বছরের শুরুর দিকে আত্মপ্রকাশের পরে সাইফিতে ফিরে আসে।

মারাত্মক গন্তব্য
আইডি, 22 এইচ

আত্মপ্রকাশ জেসিকা বিয়েল এই রিয়েল ক্রাইম সিরিজের বর্ণনাকারী, তাঁর প্রযোজিত, যিনি আপাতদৃষ্টিতে স্বর্গের ভ্রমণ গল্পগুলিতে মনোনিবেশ করেন যা বিশাল দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। ছয়টি পর্ব জুড়ে, তারা উপকূল, পর্বত, নদীতে, যেখানে এটি ছিল যে তারা সহিংসতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্যান্য বর্বরতার দৃশ্য ছিল।

ইন্ডিজ গ্যালান্টেস
আরটিপি 2, 23 এইচ 14

এই ডকুমেন্টারিটিতে দ্য বাইলাদো অপেরাতে দেখায় যা তাকে প্যারিসের জাতীয় অপেরা দ্বারা নাম দেয়। জিন-ফিলিপ রামাউ লিখেছেন এবং ক্লমেন্ট কোগিটোর পরিচালিত, তিনি হিপহপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যশিল্পীদের সাথে আরবান ডান্সে যোগ দিয়েছিলেন বিরতি এবং থেকে ভোগিংএবং অপেরা।

আর্জেন্টিনা ওয়াইল্ড
আরটিপি 1, 1H32

এটি এই ডকুমেন্টারি সিরিজের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্ব যা আর্জেন্টিনার বিভিন্ন জলবায়ুর দিকে নজর রাখে, যা উত্তর, দক্ষিণ মেরু থেকে পূর্বনির্ধারিত, পূর্ব গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন এবং পশ্চিমে পাহাড় রয়েছে।

