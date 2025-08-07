You are Here
টিভিতে সুপারম্যান অভিনয় করা ডিন কেইন আইসিতে যোগ দিচ্ছেন

তিনি কোনও মুখোশ পরবেন না – বা একটি কেপ – তবে ডিন কেইন, যিনি ’90 এর দশকের টিভি শো লোইস অ্যান্ড ক্লার্ক: দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চারস অফ সুপারম্যানের সুপারম্যান অভিনয় করেছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইউএস ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের সাথে যোগ দিচ্ছেন, আইসিই হিসাবে বেশি পরিচিত। আরও পড়ুন

