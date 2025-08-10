টিভিতে সোমবার: সুপারহিরো, রাস্তার নাম এবং অ্যাডভেঞ্চার সময় | টিভি

সিনেমা
ফ্যালসো মহিলা
Axn সিনেমা, 23H01
অসম্ভব প্রেম এবং ভাল এবং মন্দের মধ্যে সংগ্রাম সম্পর্কে কল্পিত, এটি অন্যতম সফল রিচার্ড ডোনার সিনেমা। ইতিহাস ফ্রান্সে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থান নেয়, যেখানে ফিলিপ গ্যাস্টন (ম্যাথু ব্রোডেরিক), একজন তরুণ অর্ধ-টাইগার চোর, যেখানে তিনি বন্ধ ছিলেন সেখানে অন্ধকূপ থেকে বাঁচতে পারেন। গার্ডদের পরে, ফিলিপ বনে আশ্রয় নেন এবং এটিটিন নাভারে (রুটার হাউয়ার) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। ছেলেটি তার পথ অনুসরণ করতে চায়, কিন্তু এটিয়েন তাকে অনুমতি দেয় না এবং তাকে তার অসম্ভব ভালবাসার গোপন কথা বলার জন্য প্রলুব্ধ করে। তাঁর এবং ইসাবিউ দান্তে (মিশেল ফেফার) এর মধ্যে আবেগকে যাদুকরী শক্তি দিয়ে একজন বিশপ দ্বারা অভিশপ্ত করা হয়েছিল, যাকে সুন্দরী মহিলা একজন প্রেমিক ছিলেন। এইভাবে ইসাবাউ এবং এটিয়েনকে তাদের ভালবাসা কখনই উপলব্ধি করতে না পারার জন্য নিন্দা করা হয়, যেহেতু দিনের বেলা এটি বাজপাখি হয়ে যায়, যখন নেকড়ে হয়ে যায় তখন রাতে মানব রূপটি পুনরায় শুরু করে। দুটি অস্কারের জন্য নামকরণ।
সুপারহিরো
আরটিপি 2, 23h09
এগুলি খুব আলাদা: আনা একজন প্রফুল্ল এবং আবেগপ্রবণ ডিজাইনার; মার্কো একজন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক যিনি মহাবিশ্বের আইন দ্বারা সান্ত্বনা বোধ করেন। দুজন একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং দু’জনের মধ্যে দীর্ঘ সম্পর্কের অনিবার্য বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে তারা যা করতে পারে তা করে। যতক্ষণ না তার কাছে সুপারহিরো দম্পতিদের সম্পর্কে একটি কমিক বই তৈরি করার ধারণা রয়েছে যাদের নিজেকে ভালবাসার ক্ষমতা রয়েছে। একটি ইতালিয়ান চলচ্চিত্র পাওলো জেনোভেস।
নিষ্কলুষ
প্রাইম ভিডিও, স্ট্রিমিং
আত্মপ্রকাশ ছোটবেলায় যখন তিনি প্রায় ডুবে গেলেন তখন সিসিলিয়ার একটি divine শ্বরিক কল ছিল। এই মুহুর্ত থেকে তিনি অনুভব করেন যে God শ্বর তাকে একটি কারণে বাঁচিয়েছেন, যা তাকে ধর্মীয় জীবনকে দিতে এবং অন্যের কাছে নিজেকে উত্সর্গ করেছিল। একদিন, তিনি ফাদার সাল টেডেসির একটি ইতালীয় গ্রামীণ অঞ্চলে একটি কনভেন্টে থাকার জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন যা প্রবীণ নানদের জন্য উপশম যত্নের বাড়ি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন তিনি সেখানে উপস্থিত হন, সিসিলিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে ফাদার টেডেসি একটি ভয়াবহ গোপনীয়তা লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁর কাছে যে আমন্ত্রণটি করা হয়েছিল তা যীশু খ্রীষ্টের একটি ক্লোন দিয়ে অভিভূত হওয়ার উদ্দেশ্য হিসাবে ছিল। অ্যান্ড্রু লোবেল এবং মাইকেল মোহনের যুক্তির সাথে এই হরর মুভিতে সিডনি সুইনি, আলভারো মর্তে, বেনেডেটা পোরকারোলি, রোমান ডোরা, জর্জিও কোলাঞ্জেলি এবং সাইোনা তাবাসকোতে রয়েছে।
ডকুমেন্টারি
রাস্তার নাম
আরটিপি মেমরি, 13H44/19H06
১৯৯১ সালের এই কৌতূহলে, লুসার ক্রেসপো দ্বারা বর্ণিত নুনস স্ট্রংয়ের এই সৃষ্টিটি লিসবনের রাস্তাগুলির পিছনের নামগুলির গল্প বলে। এটি পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের সংক্ষিপ্ত পর্বে বিশেষজ্ঞ বা পরিবারের সাথে একটি সাক্ষাত্কার ব্যবহার করে তাদের অনুপ্রাণিত করা লোকদের জীবন এবং অর্জনগুলি বলে। আরটিপি মেমরি পাস করার পাশাপাশি এটি আরটিপি প্লেতেও উপলব্ধ।
আইকনিক কম্ব্যাট মেশিন
ইতিহাস, 10:15 pm
বিমান, ট্যাঙ্ক, অস্ত্র, সাঁজোয়া যানবাহন এবং এর মতো হ’ল ড্যানিয়েল ভেনচুরা গঞ্জালেজের (পাঁচ বছর আগে গেমার সেপিয়েন্স) এই নতুন ডকুমেন্টারি সিরিজের কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম পর্বে, তিনি স্পিটফায়ার এবং টাইগারকে দেখেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুটি পৌরাণিক বিমান, প্রথম ব্রিটিশ এবং দ্বিতীয় আমেরিকান। দ্বিতীয় পর্বে, যা পরে যায়, তিনি দুটি রয়্যাল নেভি আইকন, এইচএমএস বেলফাস্ট ক্রুজার এবং দ্য হ্যারিয়ার অ্যাটাক বোম্বার দিকে তাকান।
শিশুসুলভ
সুপার উইংস মুভি: শীর্ষ গতি (ভিপি)
টিভি কাইন আবেগ, 07H35
গল্পটি তখনই ঘটে যখন ভিলেন বিলি উইলি কিছু বড় শহরের প্রভাবশালীকে অপহরণ করার এবং তাদেরকে মহাকাশে প্রেরণ করার পরিকল্পনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করে। যাকে দিনটি বাঁচানোর দায়িত্ব রয়েছে তিনি হলেন জেট, ডনি, ডেনি, জেরোম, গ্র্যান্ড অ্যালবার্ট, পল এবং মীরা, সুপার উইংস দলের সাহসী উপাদান যা যোগদানের সময়, সবচেয়ে বড় কৌতুকের পক্ষে সক্ষম। জিয়াওকিং ফলস এবং ড্রপস ডংকিং দ্বারা তৈরি একটি অ্যানিমেটেড ফিল্ম যা একটি স্পিন অফ গিল হুন জং দ্বারা নির্মিত একই নাম সহ বিখ্যাত টিভি সিরিজ থেকে।
অ্যাডভেঞ্চার সময়: দূরবর্তী জমি
কার্টুন নেটওয়ার্ক, 22H30
2020 এবং 2021 এর মধ্যে, অ্যাডভেঞ্চার সময়২০১০ সালে পেন্ডলটন ওয়ার্ডের তৈরি করা কাল্ট অফ কাল্ট অফ কাল্ট সিরিজ যা 2018 অবধি স্থায়ী হয়েছিল, এই মাইনারিগুলি ছিল স্পিন অফএছাড়াও কেন্দ্রিক, যেমন ফিনে মূল অ্যানিমেটেড সিরিজ, দ্য হিউম্যান বয় এবং তার দত্তক ভাই জ্যাক, একটি কুকুর যার শক্তি রয়েছে। ধারণাটি ছিল প্রথম শ্রেণিতে প্রদর্শিত মহাবিশ্বের অন্যান্য উপাদানগুলি অন্বেষণ করা, ওওর পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক জমিতে থাকা। এটি অ্যাডাম মুটো দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল, স্রষ্টা ওয়ার্ড নয়।