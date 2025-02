টিভিবি বিশ্বাসঘাতকরা বিশ্বাসঘাতকতায় “পাসার-বাই-আরসন” হন? যমজ শেক সি ম্যান ইয়াং ইয়াং ইয়াও অন্তরঙ্গ ছবি কেবল নেটিজেনস বিস্ফোরণ: যুবক কী মাথার কাছে আসে

৪৪ বছর বয়সী চ্যান শা-পং টিভিবির ১৩ তম অভিনেতা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং লিন ফুং এবং ইয়াং সিউ-ইয়াওতে রয়েছেন, যারা বহু বছর ধরে এই শ্রমিকটিতে প্রবেশ করেছেন এবং বহু বছর ধরে ভিলেনদের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি হিসাবে পরিচিত ছিলেন “টিভিবির” টিভিবির কারেন প্রফেশনাল ” ইয়ানফেই, সম্প্রতি কোনও সময়ে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে রয়েছেন, জিয়াও হংকশুর চেন শাওবাং টিভিবি স্টুডিওতে 777 777 777 777 বন্ধু একটি ছবি তুলেছেন, ঘাড়কে আলিঙ্গন করা খুব কাছাকাছি, তবে অনেক নেটওকে আকর্ষণ করেছিল “চোখের অবসন্নতাযুক্ত পর্বতমালারও” চোখের আনসব্যান্ডেড মাউন্টেনসকে আকর্ষণ করেছিল ” ” and doubt why can be close to many goddesses, more bluntly, “So much big coffee, what to do?”

চেন শাওবাং এবং চার্মাইন শেহ চার্মাইন ইয়াং কিয়ানিয়াওয়ের অন্তরঙ্গ ছবি

সম্প্রতি, চেন শাওবাং টিভিবি স্টুডিও 777 777 777 777 এর বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। ফটোতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মদ্যপান এবং মদ্যপান একটি কালো গোলাকার কলার টি-শার্ট পরা লালচে চ্যান শাও-পং পূর্ণ, যেমন শেকের বন্ধুদের সাথে রয়েছে সি ম্যান, কং ওয়াহ, ইয়াং সিউ-ইয়াও, ওয়েন গান-ইয়ান এবং ইয়াও জি-লিং চেন শাওবাং, কং ওয়াহের কাঁধে এবং ইয়াং শিয়াউ মুখের মুখের জন্য চেন শাও-ব্যাংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন ইয়াও জি-ব্যাং চেন শাও-পংয়ের পাশে “সোনারফিশ মুখ” অভিব্যক্তি হওয়ার ভান করার জন্য বাস করত এবং বেশ কয়েকটি দেবী দ্বারা বেষ্টিত ছিল, চ্যান শান-চনের মেজাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বড় এবং সুন্দর অদম্য। পোস্টটি প্রকাশের পরে, অনেক নেটিজেনরা সেই vy র্ষা মন্তব্য করেছিলেন: “প্রথম স্ত্রী জুয়েউ”, “ব্যাং শাও আজকের শুভ আশীর্বাদ,” বাহ, প্রত্যেকেই 4-সেভিং “, এবং অন্যরা মন্তব্য করতে আকর্ষণীয়:” এতগুলি বড় ক্যাফে, কী আপনার মাথায় আসে?

চেন শাওবাং অনেক দেবী দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন এবং খুব ভাগ্যবান ছিলেন:

চেন শাওবাং তার দুর্দান্ত অভিনয় দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন

1997 সালে, চেন শাওবাং হ্যাঁ দ্বারা অনুষ্ঠিত স্কুল বিউটি এবং স্কুল গ্রাস নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল! ম্যাগাজিন এবং তারপরে ১৯৯৯ সালে টিভিবি ১৩ তম শিল্পী প্রশিক্ষণ ক্লাসে যোগদান করেছিলেন এবং লাম ফেং, ইয়াং কিয়ানিয়াও, ইয়াং মিং এবং জু রংয়ের মতো একই শিল্পী প্রশিক্ষণ ক্লাসে সহপাঠী ছিলেন। টিভিবির শিল্পী প্রশিক্ষণ ক্লাস থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, চেন শাওবাং সর্বদা একটি নৈমিত্তিক ভূমিকার ভূমিকা পালন করে। তাঁর একটি মাঝারি ক্যারিয়ার রয়েছে। ২০১২ সালে, চেন শাওবাং দৃ olute ়তার সাথে ওয়াং ওয়েইকের হংকং টিভিতে স্যুইচ করেছিলেন, তবে পরে হংকং টিভি জারি করা হয়নি বলে অবশেষে তিনি একটি ফ্রি এজেন্ট হিসাবে টিভিবিতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। , “ফরেনসিক পাইওনিয়ার চতুর্থ”, “দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ দ্য হেভেনস”, “আরেকটি জেনেসিস” এবং “সলভিং মাস্টার” এর মতো সিরিজে অবশেষে তিনি নেতৃত্ব পেয়েছিলেন।

চেন শাওবাংয়ের বেশিরভাগ সহপাঠী নায়ক হয়ে ওঠেন?