টিভি ভক্তরা হিট এবং বিঞ্জ আইকনিক 90 এর দশকের সিরিজ স্ট্রিমিংকে বিনামূল্যে হারিয়েছে | সাবান

এই সপ্তাহান্তে যুক্তরাজ্য জুড়ে জ্বলন্ত তাপমাত্রা থেকে বাঁচতে কোনও উপায় খুঁজছেন? আর দেখার দরকার নেই, কারণ বাইকার গ্রোভ এখন প্রথমবারের মতো স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা 30 ° পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে, যা সপ্তাহের শুরুতে বিশৃঙ্খলা ঝড়ের ফ্লোরিসের পরে কিছুটা স্বাগত জানানো হবে।
তবে যারা বাড়ির ভিতরে শীতল হতে পছন্দ করেন তাদের জন্য কিংবদন্তি 90 এর দশকের সিরিজ বাইকার হতে পারে আপনার ত্রাণকর্তা হতে পারে।
শিশুদের সাবান অপেরা, যা মূলত 1989 এবং 2006 এর মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, এই মাসের শুরুর দিকে এসটিভি প্লেয়ারে যুক্ত হয়েছিল।
এটি স্কটিশ স্ট্রিমারের সাথে যুক্ত হওয়া কাল্ট সিরিজের একটি দীর্ঘ লাইনের সর্বশেষতম, ব্রুকসাইডে যোগদান করে, হাই রোড এবং নিউজিল্যান্ডের হিট শর্টল্যান্ড স্ট্রিটে যোগদান করে।
বাইকার অ্যান্ট এবং ডিসি এবং জিল হাফপেনি সহ হলিউড তারকা চার্লি হুনাম সহ টেলির কয়েকটি বৃহত্তম নামের কেরিয়ার চালু করেছিলেন।
শোটি নিউক্যাসল-ওভার-টেনের বাইকার জেলায় একটি কাল্পনিক যুব ক্লাবের ঘন ঘন ঘন ঘন একটি কাল্পনিক যুব ক্লাবের প্রতিদিনের শোষণ অনুসরণ করে।
সময়ের জন্য গ্রাউন্ডব্রেকিং, স্টোরিলাইনে কিশোরী গর্ভাবস্থা, গৃহহীনতা, মাদক সেবন এবং শিশুদের টেলিভিশনে প্রথম সমকামী চুম্বন অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এই দৃশ্যটি, যা নোডি ফিশউইক (ব্রেট অ্যাডামস) পেক গ্যারি হেন্ডরিক্স (জর্জ ট্রটার) গালে দেখেছিল, এক্সিকিউটিভ প্রযোজক ম্যাথু রবিনসনকে চাকরি হারাতে আহ্বান জানিয়েছিল।
এটি কোনও সন্দেহ ছাড়াই যে সেরা স্মরণ করা পর্বটি অ্যান্ট ম্যাকপার্টলিনের চরিত্র পিজে একটি পেইন্টবল বন্দুক দিয়ে উভয় চোখে অন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
এখন, দর্শকরা আমাদের পর্দায় গ্রোভের ফিরে আসার বিষয়ে তাদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছেন, একজন বলেছিলেন যে তারা সপ্তাহান্তে এপিসোডগুলি দ্বিখণ্ডিত করতে চলেছে।
এমা বলেছিলেন যে তিনি যখন যৌবনে পৌঁছেছিলেন তখন ট্র্যাক হারানোর পরে তিনি ‘সমস্ত কিছু দেখতে যাচ্ছেন’।
‘অন্য কেউ কি তাদের বাচ্চাদের এখনও এটি দেখতে দেয়? আমি আমার ছেলেকে (১৩) প্রথমবারের মতো দেখতে দিয়েছি, তিনি এর প্রেমে পড়েছেন, ‘লি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, রেমন্ড বলেছিলেন: ‘আমার বাচ্চারা 12 এবং 16 বছর বয়সী এবং তারা এটি পছন্দ করে। আমি নিউক্যাসলে থাকি তাই আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি পরিবর্তিত হয়েছে তা আমি দেখতে চাই ”
শোয়ের চিত্রগ্রহণের জায়গাটি দেখার জন্য সাত ঘন্টা ভ্রমণকারী সুপারফান জো – একটি প্রাক্তন টাওয়ার হাউস এবং পাব যা এখন একটি ইসলামিক স্কুল – যোগ করেছেন: ‘দুঃখের বিষয়, আমার বাচ্চারা কেবল মনে করে এটি সত্যিই খোঁড়া এবং পুরানো ফ্যাশনযুক্ত।’
আপনি সবাইকে খুশি করতে পারবেন না!
তা সত্ত্বেও, তিনি সম্ভবত একটি অগ্রগতি অর্জন করেছেন: ‘যেহেতু আমি বাইকার গ্রোভকে পুনরায় দেখা শুরু করেছি, তাই আমার কনিষ্ঠতম জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা কখন নিউক্যাসলে ফিরে যাচ্ছি।’
‘একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে এটি দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে,’ তিনি অবিরত বলেছিলেন, এমন একটি গল্পের প্রতিফলন ঘটেছিল যা দেখেছিল ভাইবোনদের স্পগি (লিন্ডান ব্যারাস) এবং ফ্রেজার ক্যাম্পবেল (জন জেফারসন) যত্নে দেখেছিল।
‘পিছনে আমি ভেবেছিলাম প্রাপ্তবয়স্করা অযৌক্তিক হচ্ছে।’
আইয়েন একমত হয়েছিলেন: ‘ফ্রেজারের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে গল্পের গল্পটি সত্যিই কঠোর হিট ছিল। আমি যখন এটি মূলত দেখেছি তখন কখনই এর প্রশংসা করেনি।
‘ধরুন এটিই এটি একটি দুর্দান্ত প্রোগ্রাম হিসাবে তৈরি করেছে কারণ এটি এই বিষয়গুলি থেকে লজ্জা পায় নি’ ‘
পুরো রান বাইকার গ্রোভ, সিরিজ 1-18, স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ এসটিভি প্লেয়ার এখন।
এই নিবন্ধটি মূলত 31 জুলাই 2025 এ প্রকাশিত হয়েছিল।
