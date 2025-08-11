টিমস্টাররা জিওপিতে অর্থ pour ালা, ডেমস থেকে দূরে সরে

এটি কেবল ২০২৪ সালের ছিল না: টিমস্টারস জেনারেল প্রেসিডেন্ট শান ও’ব্রায়েন আসন্ন মিডটার্মগুলিতে যুদ্ধক্ষেত্রের রিপাবলিকানদের অনুদান দিয়ে আরও স্থায়ী পুনর্নির্মাণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।
টানা দ্বিতীয় বছর, শ্রম ইউনিয়নের রাজনৈতিক বাহু প্রায় দুই দশক ধরে বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করার পরে রিপাবলিকানদের হাউস ক্যাম্পেইন বাহুতে দান করেছিল। শ্রম ইউনিয়নের ড্রাইভ পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি – ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান, স্বতন্ত্র ভোটার শিক্ষা – দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটিকে $ 5,000 দিয়েছে।
এনআরসিসিকে দেওয়ার পাশাপাশি, টিমস্টাররা উল্লেখযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রের জেলা সহ প্রায় দুই ডজন জিওপি কংগ্রেসনাল প্রার্থীদের অবদানের জন্য একটি সম্মিলিত $ 62,000 ডলারের সন্ধান করেছে:
- রব ব্রেসনাহান, মাইক কেলি এবং পেনসিলভেনিয়ার ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক
- পিট স্টেট এবং মিনেসোটার টম ট্রান্স
- নিকোল ম্যালিওটাকিস, অ্যান্ড্রু গারবারিনো, নিক ল্যালোটা এবং নিউ ইয়র্কের মাইক লোলার
- ইন্ডিয়ানা জেফারসন শ্রেভ
- ডেভ টেলর, বব ল্যাটা, মাইকেল রুলি এবং ওহিওর ডেভ জয়েস
- জেফ ভ্যান ড্রু এবং নিউ জার্সির ক্রিস স্মিথ
- উত্তর ক্যারোলিনার ডেভিড রুজার
- মিশিগানের টম ব্যারেট
- উটাহের ব্লেক মুর
- ডারিন লাহুড এবং ইলিনয়ের মাইক বোস্ট
- টেক্সাসের ট্রয় নেহলস
- ফ্লোরিডার ভার্ন বুচানান
এই দলটি এই বছর জিওপি সেনসকে নেব্রাসকার দেব ফিশার, আলাস্কার লিসা মুরকোভস্কি, ওহিওর জোন হুস্টেড এবং পেনসিলভেনিয়ার ডেভ ম্যাককর্মিককেও দিয়েছে।
এবং এটি কেবল কংগ্রেসই নয়: টিমস্টারদের রাজনৈতিক বাহু গত জুনে রিপাবলিকান অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাসোসিয়েশনকে $ 50,000 দান করেছে।
“আমাদের সদস্যরা শ্রমজীবী লোকেরা যাদের আগ্রহগুলি পার্টির লাইন জুড়ে কেটে গেছে,” কারা ডেনিজ, একজন দলকে মুখপাত্র, পলিটিকোকে বলেছেন। “এবং বুদ্বুদে বেঁচে থাকার কোনও মূল্য নেই … যেখানে আপনি কেবল নির্দিষ্ট লোকের সাথে অন্যকে বাদ দেওয়ার জন্য কথা বলেন।”
এই গোষ্ঠীটি ডেমোক্র্যাটদের ত্যাগ করেনি – এটি এপ্রিল মাসে ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটিতে, 000 15,000 সহ তাদের আরও বেশি দেয়। ডিসিসিসির একজন মুখপাত্র মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেননি।
তবে জিওপি অনুদানগুলি ২০২৪ সাল থেকে মূল শ্রমিক ইউনিয়নের কৌশলটিতে একটি চিহ্নিত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যখন টিমস্টাররা জেনারেল প্রেসিডেন্ট শান ও’ব্রায়েন মিলওয়াকিতে রিপাবলিকান জাতীয় সম্মেলনে একটি historic তিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন এবং তার সাজসজ্জা রিপাবলিকানদের আরও গুরুত্ব সহকারে সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন।
ওব্রায়েন ইউনিয়নের traditional তিহ্যবাহী দর্শকদের ছাড়িয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন – এবং ইউনিয়নের সদস্যরা নিজেরাই রিপাবলিকানদের সমর্থন করার জন্য আরও উন্মুক্ত। তিনি সম্প্রতি রামস্বামীকে হোস্ট করেছেন তার পডকাস্টেএবং সাথে বসেছি বিনামূল্যে প্রেস বারী ওয়েইসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য।
এবং এটি ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি সতর্কতা চিহ্ন যে তাদের শ্রম সমর্থন-দীর্ঘ তাদের বেসের একটি কীস্টোন-এটি হ্রাস অব্যাহত রেখেছে, কারণ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জিওপিকে একটি শ্রমজীবী দল হিসাবে পুনর্নির্মাণের প্রয়াসে এটিকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন।
“শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অবশেষে এই সত্যটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে তাদের সদস্যপদগুলি রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত,” ব্রেসনাহান বলেছেন, যিনি দলগুলির কাছ থেকে $ 5,000 পেয়েছিলেন এবং যার দাদা আইবিউয়ের সদস্য ছিলেন।
গত বছর, টিমস্টাররা এনআরসিসি এবং জন্য 25,000 ডলার অনুদান দিয়েছিল $ 45,000 দিয়েছে তাদের র্যাঙ্ক-এবং-ফাইল সদস্যরা ডানদিকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সমর্থনকে বৈচিত্র্যময় করার প্রয়াসে আরএনসির কাছে।
এনআরসিসির মুখপাত্র মাইক মেরিনেলা বলেছেন, “দেশজুড়ে কঠোর পরিশ্রমী পুরুষ ও মহিলা রিপাবলিকানদের পিছনে এবং নীচে ব্যালটের পিছনে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন কারণ আমরা তাদের চাকরি, তাদের পরিবার এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করি,” এনআরসিসির মুখপাত্র মাইক মেরিনেলা বলেছেন। “ডেমোক্র্যাটরা তাদের গভীরভাবে স্পর্শ, উগ্র নীতিমালার জন্য তাদের ত্যাগ করেছে। আমরা এই ভোটারদের বাড়িতে নিয়ে আসছি, এবং তারা আমাদের বাড়ির সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে।”