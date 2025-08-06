টিমস্টারস বস বলেছেন হ্যারিস অনুমোদনের দাবির সাথে ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টিমস্টারস রাষ্ট্রপতি শান ওব্রায়েন তত্কালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে মঙ্গলবার অনুমোদনের জন্য তার ইউনিয়নের উপর চাপ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন এবং একটি উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকের বিবরণ দিয়েছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে ইউনিয়নটি “আরও ভাল বোর্ডে উঠেছে।”
ওব্রায়েন ফ্রি প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক বারি ওয়েইসের সাথে তার “সততার সাথে” পডকাস্টের সাথে কথা বলেছেন যিনি আমেরিকান শ্রমজীবী শ্রেণিকে সত্যিকার অর্থে একটি স্থানান্তরিত রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যে প্রতিনিধিত্ব করেন।
তিনি একটি ফটো অপের লাইনে ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর সাথে নেতার সাথে থাকা একটি দলীয় নেতার মুখোমুখি মুখোমুখি হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন:
“সুতরাং, জোয়ান লাইনে গিয়ে জোয়ান বলে, ‘আমি জোয়ান কোরি। আমি টিমস্টারস ইউনিয়নের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট,’ এবং (হ্যারিস) জোয়ানকে আঙুল তুলে বললেন, ‘টিমস্টাররা আরও ভাল করে বোর্ডে উঠেছে,’ এবং তাই জোয়ান বলে, ‘আমাকে ক্ষমা করবেন?’ ‘হ্যাঁ, টিমস্টাররা আরও ভাল করে আমি জানি না কেন আপনি এখনও আমাকে সমর্থন করেন নি।’ তাই তিনি ফিরে এসেছেন, এবং তিনি আমাকে এটি বলেছেন, এবং আমি পছন্দ করি, ‘স্নায়ু!’ “
ওব্রায়েন, যিনি আছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমালোচনা অতীতে, দাবি করা হয়েছিল যে হ্যারিস যখন ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী বোর্ডের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যা 16 টি প্রশ্নের স্লেট প্রস্তুত করেছিল, তখন তিনি কেবল চারটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।
“তিনি সত্যিই প্রশ্নের উত্তর দেননি, এবং তারপরে চতুর্থ প্রশ্নে আমার চিফ অফ স্টাফ আমাকে একটি সূচক কার্ড স্লাইড করে বলে, ‘এটিই শেষ প্রশ্ন। তিনি আর উত্তর দিচ্ছেন না,’ কারণ তিনি চেয়েছিলেন, পন্টিফেট করতে চেয়েছিলেন এবং কেন দেশটি সেভাবে রয়েছে সে সম্পর্কে তার বক্তৃতা দিতে চেয়েছিলেন, কেন আমাদের তাকে সমর্থন করা উচিত।”
ওব্রায়েন মূলত ইউনিয়নের নেতৃত্বকে বলার মতো তার সমাপ্তিটিকে প্যারাফ্রেস করেছিলেন, “‘শোনো, আমি আপনার সাথে বা আপনার সাথে জিততে যাচ্ছি।” “
“এবং এটি এমন একটি স্মাগ উত্তরের মতো ছিল, যেমন, ঠিক আছে, এবং এটি সেই ঘরের বেশিরভাগ লোককে তার থেকে সরিয়ে নিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। ওব্রায়েন তখন তাদের সভার পোস্টমর্টেমের বর্ণনা দিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে ইউনিয়ন নেতৃত্বের অনেকে হ্যারিসের স্মাগ আচরণ এবং দেহের ভাষা দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
“আপনি এটি এক মাইল দূরে গন্ধ পেতে পারেন,” তিনি বলেছিলেন।
টিমস্টাররা ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি পদে একজন প্রার্থীকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিল, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমালোচনার জন্ম দেয়।
“একবার আমরা ঘোষণা করলাম যে কোনও অনুমোদন হবে না, এটি তখনই যখন সমস্ত কীবোর্ড যোদ্ধা বেরিয়ে এসেছিল এবং ডিএসএর আক্রমণগুলি এবং আপনি জানেন যে আমার বন্ধুরা যে আমার বন্ধুরা ছিল, আপনি জানেন, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির উচ্চ-র্যাঙ্কিং সিনেটর ছিলেন,” তিনি বলেছিলেন। “একবার আমি আরএনসিতে কথা বললে, তখন আমি ছিলাম, আপনি জানেন, ভাল কোনও ভাল নয়।”
হ্যারিস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।