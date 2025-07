টিমস্টারস বস শান ওব্রায়েন সিনেট কমিটির শুনানিতে শুল্ককে রক্ষা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

এটি “কোনও গোপন” নয় যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অফ টিমস্টারদের নেতৃত্ব শুল্ক বাস্তবায়নে দাঁড়িয়েছে, ইউনিয়ন বস শান ও’ব্রায়েন কংগ্রেসের আগে সাক্ষ্য।

মঙ্গলবার, সেন বার্নি মোরেনো, আর-ওহিও ও’ব্রায়েনকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি যখন জনসাধারণের নীতি সম্পর্কে কথা বলেন যা “এই দেশে একটি সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত” বৃদ্ধি পায়।

“এটি কোনও কাজ নয়,” মোরেনো পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার কাছে ও’ব্রায়েন নিশ্চিত করেছেন।

“আমি মনে করি যে কেউ আমাকে তাদের একটি নিবন্ধে স্ব-প্রচারমূলক ইউনিয়ন বস হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তবে আমি স্ব-প্রচারকারী ইউনিয়নের বস নই। আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ট্রাক চালক যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংরক্ষণের প্রশংসা ও আলিঙ্গন করে,” ওব্রায়েন পৃষ্ঠের পরিবহনে সিনেট কমার্স সাবকমিটির আগে বলেছিলেন।

“শুল্কের উপর ইউনিয়ন হিসাবে আমাদের অবস্থান কী তা কোনও গোপন বিষয় নেই।”

ট্রাম্প অ্যাডমিন স্ট্রাইকিং ইরানি ট্র্যাকারদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন: ‘শাসনের পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা’

২০২৪ সালের রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে কথা বলতে সম্মত হওয়ার জন্য ওব্রায়েন বাম দিক থেকে উত্তাপ নিয়েছিলেন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে জড়িত থাকার জন্য কিছু ইউনিয়ন কর্তাদের চেয়ে বেশি উন্মুক্ত ছিলেন।

শুনানিতে তিনি ট্রাম্পের শুল্ক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং মার্কিন গ্রাহকের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সময় এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণের উদ্বেগকে স্বীকার করেছেন।

তবে, তিনি ১৯৯৩ সালে ক্লিনটন প্রশাসনের অধীনে জালিয়াতি করা এনএফটিএ চুক্তিটি লম্পট করেছিলেন, বিদেশে চাকরি শিপিংয়ের জন্য এখন-ফর্মার ফ্রেমওয়ার্ককে দোষ দিয়েছেন।

“মনে রাখবেন যখন আমরা এই দেশে প্রচুর শিল্প ছিল যেখানে আমরা পণ্য ও পরিষেবা উত্পাদন করছিলাম We আমরা ইস্পাত উত্পাদন করছিলাম We আমরা এই কাজটি অনেকটা করছিলাম And

টিমস্টার ইউনিয়ন ল্যান্ডমার্ক অ-প্রবর্তিত হিসাবে ডেমোক্র্যাটরা ‘ভুল তথ্য’ এ আঘাত করেছে

ওব্রায়েন আরও যোগ করেছেন যে চাকরির ক্ষতি নিয়েও উদ্বেগের সময়, নতুন শুল্ক শাসনের সাথে খেলতে অন্যান্য ব্যয়ের কারণ রয়েছে।

তিনি বলেছিলেন যে কর্পোরেট আমেরিকার শুল্ক থেকে কিছুটা নেতিবাচক ফলস্বরূপ কাঁধে থাকা উচিত।

“আপনার নিজের পকেটে কিছুটা কম নিন, ওয়াল স্ট্রিটকে আরও দেওয়া বন্ধ করুন এবং কেবল আপনার কর্মীদের পুরস্কৃত করুন এবং গ্রাহকদের উপর এই ব্যয়টি পাস করবেন না,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা এই সিইও এবং এই কর্পোরেশনগুলির প্রচুর পরিমাণে এবং এই চাকরিতে কাজ করা লোকদের পরিবর্তে ওয়াল স্ট্রিটকে পুরষ্কার দেওয়ার জন্য তাদের আগ্রহীতার সাথে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণটি একবার দেখে নিতে পারি।”

ওব্রায়েন বলেছিলেন যে টিমস্টাররা ইউপিএস শ্রমিকদের তাদের অন্যতম বৃহত্তম কর্মী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তারা বিদেশী নাগরিকদের নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিল, যারা ইংরেজি বা মার্কিন ট্র্যাফিক আইন জানেন না, তারা বাণিজ্যিক ড্রাইভারের লাইসেন্স (সিডিএল) চাকরি নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, ওব্রায়েন বলেছিলেন।

ট্রাম্প এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে সিডিএল ড্রাইভারদের জন্য কঠোর ইংরেজি দক্ষতার মানকে আদেশ করেছিলেন, যা মোরেনো ইউনিয়ন বসকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

মোরেনো উল্লেখ করেছিলেন যে নিজেকে একজন অভিবাসী হিসাবে-কলম্বিয়া থেকে-তাঁর বাবা-মা তাকে ইংরেজি শিখতে চেয়েছিলেন এবং ও’ব্রায়েনকে তাঁর সদস্যরা প্রতিদিন পার্সেল বহনকারী একই রাস্তায় ইংরেজি-অভিজাত চালকদের বন্যার বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

“আমি মনে করি এটি অত্যন্ত ভীতিজনক, আপনার সাথে সত্যি কথা বলতে। আপনার প্রচুর ট্র্যাকিং সংস্থা ছিল যা বিদেশে সক্রিয়ভাবে নিয়োগ করছিলেন those এই কাজের ভিসায় মানুষকে এখানে আনতে … এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাস্তায় রেখেছিলেন – যেখানে তারা এই দেশ থেকে নেই, তারা এই ভাষা জানেন না,” তিনি বলেছিলেন।

“সুতরাং আমাদের সদস্যরা অত্যন্ত উত্সাহী। যাইহোক, আমাদের ১.৩ মিলিয়ন সদস্যপদ প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের কাছ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী যারা এখানে সঠিক উপায়ে এসেছিলেন, যারা ভাষা শিখেছিলেন, আইন শিখেছিলেন, এই সিডিএলগুলি সঠিকভাবে পান। এবং কাজ এবং সমস্ত কিছুতে গিয়েছিলেন।”

তিনি আরও একটি সমাধান প্রস্তাব করেছিলেন যে মেক্সিকান ট্রাক চালকরা তাদের ট্রেলারগুলি মার্কিন সীমান্তে ফেলে দিতে পারে, যারা এই ভ্রমণটি শেষ করে আমেরিকান ড্রাইভারদের দ্বারা তুলে নিতে পারেন।