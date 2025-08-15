টিমোথি অলিফ্যান্টের 8 টি বৃহত্তম সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি এবং হরর রোলস

পরে ডেডউড এবং ন্যায়সঙ্গতটিমোথি অলিফ্যান্ট চিরকালের জন্য প্রথমে এবং পশ্চিমাদের সাথে সর্বাগ্রে যুক্ত হবে। এবং যদিও তিনি স্পষ্টভাবে সচেতন ছিলেন-সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য ঘরানার ভূমিকা পালন করে-তিনিও একজন বহুমুখী তারকা যিনি কৌতুক এবং নাটকগুলিতে পপ আপ করেছেন, পাশাপাশি সাই-ফাই, হরর এবং ফ্যান্টাসি গল্পগুলি আইও 9 এ কভার করেছি। তার বর্তমান প্রকল্পটি দিয়ে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমাদের আটটি প্রিয় ঘরানার ভূমিকা এখানে রয়েছে …
এলিয়েন: পৃথিবী
সদ্য চালু হওয়া এফএক্স সাই-ফাই সিরিজটি এর জন্য একটি নতুন ছোট পর্দার গল্পটি ম্যাপিং করছে এলিয়েন চলচ্চিত্রের ভক্তদের জন্য প্রচুর পরিচিত কলব্যাক সহ মুভি ইউনিভার্স। ফ্যাকাশে চুল এবং সাবধানে ফাঁকা চোখের সাথে প্রায় অচেনা মনে হচ্ছে প্রথম দুটি পর্বের পরে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তবে তিনি কি আরও বেশি হেরফেরকারী ছাই বা বীর বিশপ হয়ে উঠবেন?
চিৎকার 2
অলিফ্যান্টের মূলধারার অগ্রগতি থেকে প্রায় 30 বছর কেটে গেছে চিৎকার 2। প্রথম চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত মেয়েটি যখন কলেজের দিকে যাত্রা করে, তখন স্ল্যাশিং সংক্ষেপে একটি ফিল্ম স্টাডিজ ক্লাসে সেট করা দৃশ্যের জন্য থামার দিকে তাকিয়ে থাকে, অলিফ্যান্ট শক্তিশালী পপ-সংস্কৃতি মতামতের সাথে একটি স্পষ্টবাদী নার্দে অভিনয় করে (এলিয়েনস আলোচনায় আসে, যেমন হয় টার্মিনেটর 2O অলিফ্যান্টের উভয়ই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে জড়িত থাকার আগে দীর্ঘ)। এখানে মাল্টি-দশকের স্পয়লার, তবে তিনি চলচ্চিত্রের অন্যতম ঘোস্টফেসগুলিও খুলে ফেলেছেন, একটি ফ্রিল্যান্স ম্যানিয়াক তার প্রতিশোধের প্রকল্পে সহায়তা করার জন্য মূল ঘাতকের তালিকাভুক্ত।
ড্রিমক্যাচার
যখন স্টিফেন কিং ভক্তরা তাঁর কাজের সেরা অভিযোজন সম্পর্কে ভাবেন, ড্রিমক্যাচার Tradition তিহ্যগতভাবে শীর্ষ স্তরের র্যাঙ্কার নয়। তবে আপনি যদি গোল করে থাকেন অদ্ভুত কিং অভিযোজন, 2003 সালের এই চলচ্চিত্রটি অবশ্যই প্যাকটি নেতৃত্ব দেবে। জেসন লি, ড্যামিয়ান লুইস এবং টমাস জেনের সাথে অলিফ্যান্ট সহ-অভিনেত্রী আজীবন বন্ধু হিসাবে মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলির দ্বারা সংযুক্ত ছিলেন যারা ভয়াবহ এলিয়েন উভয়কেই লড়াই করতে হবে এবং একটি বিরল খলনায়ক ভূমিকায় সামরিক কর্নেল হিসাবে মরগান ফ্রিম্যান বহির্মুখী হুমকির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।
ক্রেজি
হলিউড কখনও কখনও মনে রাখে যে জর্জ এ। রোমেরো তাঁর জম্বি সিরিজের বাইরে চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন, যা 1973 এর কেন ব্যাখ্যা করে ক্রেজি একটি 2010 রিমেক পেয়েছি। অলিফ্যান্ট একটি ছোট্ট শহর শেরিফ হিসাবে একটি শালীন সায়েন্স-ফাই হরর গল্পের নেতৃত্ব দেয় যা তার সম্প্রদায়টি দুর্ঘটনাক্রমে একটি জৈবিক অস্ত্র দ্বারা ডুবে যাওয়ার পরে বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকার জন্য ঝাঁকুনি দেয় যা প্রায় সবাইকে পাগলদের মতো কাজ করে তোলে। সরকার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং অনুমানযোগ্যভাবে বিষয়গুলিকে আরও খারাপ করে তোলে। এটা না মত নয় একটি জম্বি মুভি, অন্য কথায়।
পরিসীমা
এই এন্ট্রি অ্যানিমেটেড ফিল্ম এবং টিভি জুড়ে অলিফ্যান্টের অনেক অতিথির ভূমিকা স্বীকৃতি দেয় (তীরন্দাজ, সিম্পসনস, রিক এবং মর্তিইত্যাদি), তবে আমরা এই ২০১১ সালের প্রকাশটি বেছে নিয়েছি কারণ তিনি “দ্য স্পিরিট অফ দ্য ওয়েস্ট” অভিনয় করেছেন, একটি রহস্যময় পরামর্শদাতা দাতা, এবং কাস্টিং স্পষ্টতই পশ্চিমা তারকা হিসাবে তাঁর খ্যাতির দিকে ঝুঁকছেন।
ভাল জায়গা
তিনি নিজেকে খেলেন! বা, নিজের একটি সংস্করণ, যাইহোক। যখন এই গ্যাংকে জেনারেল বিচারককে (একজন অলিফ্যান্ট সুপারফ্যান) পুরো “পুরো মহাবিশ্বকে পুনরায় সেট করুন” বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করার জন্য বোঝাতে হবে, তখন জ্যানেট এলিয়েনর এবং সংস্থাকে তাদের কেস তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য কাউবয় টুপি দিয়ে সম্পূর্ণ, তারার একটি কনভাইভিয়াল সংস্করণ সংহত করে। (এটি কাজ করে।)
ম্যান্ডালোরিয়ান, বোবা ফেটের বই
দুই স্টার ওয়ার্স শো, একটি অলিফ্যান্ট। তিনি বোনা ফেটের বিখ্যাত বর্মের মার্শাল ঘোরাঘুরি ট্যাটুইন কোব ভ্যানথ অভিনয় করেছিলেন – যিনি পরে যখন তাঁর শহরটি খারাপ ছেলেদের এমনকি এমনকি ব্যাডার বাউন্টি শিকারীদের ক্রসফায়ারে ধরা পড়ে তখন ম্যান্ডালোরিয়ানদের সহায়তায় ডাকে। হ্যাঁ, এটি আরেকটি আইনজীবি ভূমিকা … তবে বন্য, ওয়াইল্ড ওয়েস্টের একটি খুব আলাদা ধরণের।
টার্মিনেটর শূন্য
নেটফ্লিক্স টার্মিনেটর এনিমে অনেক উপায়ে শীতল ছিল-এর ইংরেজি ভাষার কাস্টের সাথে অলিফ্যান্টকে তার টার্মিনেটর হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা হয়েছিল।
