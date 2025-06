টিম ওয়ালজ কংগ্রেসনাল শুনানির সময় এই একটি প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ার জন্য বিস্ফোরণ করেছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

মিনেসোটা গভর্নর টিম ওয়ালজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ক্যারোলিনা জিওপি রেপ। ন্যান্সি ম্যাসের একটি হাউস তদারকি কমিটির শুনানির সময় তাঁর প্রতিক্রিয়ার জন্য ভুনাচ্ছেন যেখানে দেশের বেশ কয়েকজন গভর্নর সাক্ষ্য দিয়েছেন।

“একজন মহিলা কী?” ম্যাসে ওয়ালজকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দু’জন কর্মকর্তার কয়েক মিনিট পিছনে পিছনে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ম্যাসি ওয়ালজকে গেস্টাপো, জো বিডেন, কমলা হ্যারিস, ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে, সামরিক, স্কুল শ্যুটার এবং অন্যান্য বিষয়গুলিতে তাঁর সময় চীনে তাঁর সময় নিয়ে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের তুলনা করার বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে ওয়াল্জ করেছিলেন।

ওয়ালজ সাড়া দেওয়ার আগে নিজেকে জড়ো করতে বিরতি দিয়েছিল।

জিওপি নেতৃত্ব ব্লকবাস্টার কংগ্রেসনাল শুনানির আগে ডেম গভর্নরের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে

“আমি নিশ্চিত না যে আমি এখানে প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি,” ওয়ালজ ম্যাসকে বলেছিলেন। “তুমি আমাকে কী বলতে চাও?”

গদা তারপরে ওয়ালজে ছিঁড়ে গেল।

“আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমার মতো একজন মহিলা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানব মহিলা That পুরুষরা মহিলা হতে পারে না,” ম্যাস পিছনে গুলি করে। “আপনি ছেলেরা সহিংসতার দল, এবং আপনি দলটি মহিলাদের মুছে ফেলছেন You আপনি আমাদের সম্মান করবেন না You আপনি একজন ধর্মান্ধবাদী You’re

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি বর্ণনা করে নাৎসি-যুগের ভাষার ‘অসুস্থ’ ব্যবহারের জন্য ওয়ালজ ছিঁড়ে গেল: ‘আমেরিকান বিরোধী’

ওয়ালজ সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান পরবর্তী প্রশ্নকর্তার কাছে চলে গেলেন যখন ওয়ালজ প্রশ্নটি হেসেছিলেন।

“ট্যাম্পন টিম ওয়ালজ আজ জিওপি তদারকিতে কোনও মহিলাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেননি যখন আমি তাকে প্রেসার কুকারে রেখেছিলাম,” ম্যাস সোশ্যাল মিডিয়ায় এক্সচেঞ্জের একটি ভিডিও নিয়ে বলেছিলেন। “তিনি নির্বাক ছিলেন।

“মিনেসোটা গভর্নর টিম ওয়ালজ, যিনি কেবল একটি ছেলেকে তার রাজ্যে একটি মেয়ের রাষ্ট্রীয় খেতাব অর্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কমালার পক্ষে পুরুষ ভোটারদের জয়ের কথা বলেছিলেন, তিনি ন্যান্সি ম্যাসকে একজন মহিলা কী তা জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি প্রশ্নটি বুঝতে পারেন না,” ক্লে ট্র্যাভিস, মন্তব্যকারী এবং আউটকিকের প্রতিষ্ঠাতা, এক্সে বলেছেন।

“গভর্নর ওয়ালজ মিনেসোটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। গতকালের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তিনি জবাবদিহিতা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের” গেস্টাপো “বলার জন্য ক্ষমা চাইবেন না এবং এমনকি একজন মহিলা কী তা আমাদের বলতে পারেননি,” গভর্নরের জন্য ওয়ালজের বিরুদ্ধে দৌড়ে থাকা কেন্ডাল কলস, এক্স -এ যুক্ত করেছেন।