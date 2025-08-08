টিম কুকের হোয়াইট হাউস দেখার পরে 2020 সালের জুলাই থেকে অ্যাপলের সেরা সপ্তাহ রয়েছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং অ্যাপলের সিইও টিম কুক যেদিন অ্যাপলের ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে ওভাল অফিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, 2025, 2025 এর ওভাল অফিসে অ্যাপলের ঘোষণার ঘোষণা দেওয়ার দিন হাত কাঁপিয়েছেন।
জোনাথন আর্নস্ট | রয়টার্স
অ্যাপল বুধবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সিইও টিম কুক হাজির হওয়ার পরে এই সপ্তাহে শেয়ারগুলি ১৩% বেড়েছে, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার বৃহত্তম সাপ্তাহিক লাভ।
আইফোন প্রস্তুতকারকের শেয়ারগুলি শুক্রবার জুলাই ২০২০ সালের পর কোম্পানির বৃহত্তম সাপ্তাহিক লাভের জন্য শেয়ার প্রতি শেয়ার প্রতি ৪% বেড়ে ২২৯.৩৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহের এই পদক্ষেপটি অ্যাপলের মার্কেট ক্যাপে ৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি যোগ করেছে, যা এখন $ ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে বসে।
অ্যাপল পিছনে তৃতীয় সর্বাধিক মূল্যবান সংস্থা এনভিডিয়া এবং মাইক্রোসফ্ট এবং এগিয়ে বর্ণমালা এবং অ্যামাজন।
বুধবার হোয়াইট হাউসে, কুক ট্রাম্পের সাথে হাজির হয়েছিল অ্যাপলের পরবর্তী চার বছরে আমেরিকান সংস্থা এবং আমেরিকান অংশগুলিতে ১০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা ঘোষণা করার জন্য।
অ্যাপলের আরও আমেরিকান চিপস কেনার পরিকল্পনা ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করেছিল, যিনি জনসভায় বলেছিলেন যে সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হওয়ায় এটি ভবিষ্যতের শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে যা আমদানি করা চিপগুলির দাম দ্বিগুণ করতে পারে।
বিনিয়োগকারীরা আশঙ্কা করেছিলেন যে ট্রাম্পের কিছু শুল্ক অ্যাপলের লাভজনকতায় যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। অ্যাপল জুলাইয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে এটি চলতি ত্রৈমাসিকে কোনও পরিবর্তন অনুমান করে বর্তমান ত্রৈমাসিকে 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি শুল্কের ব্যয় করেছে।
জেপি মরগান বিশ্লেষক সামিক চ্যাটার্জি বুধবার লিখেছেন, “অ্যাপল এবং টিম কুক কয়েক মাস এবং মাসের পরে ওভারহ্যাংয়ের পরে অনিশ্চয়তা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মাস্টারক্লাস সরবরাহ করেছিলেন।” অ্যাপলের স্টকটিতে তার ওজন বেশি রেটিং রয়েছে।
কুকের সফল হোয়াইট হাউস সভাটিও অ্যাপল জুনের ত্রৈমাসিক আয়ের রিপোর্টের দু’সপ্তাহ পরে আসে যেখানে সামগ্রিক রাজস্ব 10% এবং আইফোন বিক্রয় 13% বৃদ্ধি পেয়েছে।
দেখুন: সান্টোলির শেষ কথা: অ্যাপল এস অ্যান্ড পি উচ্চতর ড্রাইভে সহায়তা করে