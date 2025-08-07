টিম কুক হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে অ্যাপল $ 100 বিলিয়ন বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়

অ্যাপলের সিইও টিম কুক বুধবার বিকেলে হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যোগ দেবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের জন্য নতুন ১০০ বিলিয়ন ডলার অঙ্গীকার ঘোষণা করার জন্য, একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সিএনবিসি। “আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোগ্রাম” ডাব করা, কুকের উপস্থিতি একই দিনে এসেছিল যে ট্রাম্প ভারত থেকে পণ্যগুলিতে শুল্ক বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদিও সে দেশে উত্পাদিত অ্যাপলের পণ্যগুলি histor তিহাসিকভাবে উচ্চ হার থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে কিনা তা এখনও অস্পষ্ট।
হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র বলেছেন, “অ্যাপলের সাথে আজকের ঘোষণাটি আমাদের উত্পাদন শিল্পের জন্য আরেকটি জয় যা একই সাথে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য সমালোচনামূলক উপাদানগুলির উত্পাদনকে পুনরুত্থিত করতে সহায়তা করবে,” হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র বলেছেন ব্লুমবার্গ একটি বিবৃতিতে।
অ্যাপল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর আরও বেশি উত্পাদন ভারতে স্থানান্তরিত করেছে। এই শিফটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোনের বাজারে একটি পরিমাপযোগ্য প্রভাব ফেলেছে, যা ভারতকে গত সপ্তাহের মতো প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনা বেশিরভাগ ফোনের উত্স হিসাবে পরিণত করেছে, অনুসারে ব্লুমবার্গ। স্যামসাংয়ের মতো অ্যাপলের প্রতিযোগীরাও চীন থেকে উত্পাদন সরিয়ে নিয়েছে। ম্যাকবুক, আইপ্যাড এবং অ্যাপল ঘড়ি সহ অ্যাপল দ্বারা তৈরি আরও অনেক ইলেকট্রনিক্স এখন ভিয়েতনামে তৈরি।
কুক আয়ের আহ্বানে বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া আইফোনগুলির “বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা” ভারত থেকে এসেছে, তবে ট্রাম্পের পক্ষে এটি যথেষ্ট নাও হতে পারে, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এই ফোনগুলি চান রাষ্ট্রপতি বলেছেন মে মাসে ফিরে“গতকাল টিম কুকের সাথে আমার কিছুটা সমস্যা ছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, ‘আমার বন্ধু, আমি আপনার সাথে খুব ভাল আচরণ করেছি You’re আপনি এখানে $ 500 বিলিয়ন নিয়ে আসছেন, তবে এখন শুনেছি আপনি পুরো ভারত জুড়ে গড়ে তুলছেন।’ আমি চাই না আপনি ভারতে বিল্ডিং। “
ব্লুমবার্গের মতে অ্যাপল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন $ 500 বিলিয়ন বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে এবং এই নতুন $ 100 বিলিয়ন প্রতিশ্রুতি তার শীর্ষে থাকবে। তবে অ্যাপল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও আইফোন তৈরির পরিকল্পনা করে না, এমন কিছু যা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপতিকে বিরক্ত করে, যিনি আমেরিকাতে সবকিছু তৈরি করতে চান। ট্রাম্প এর আগে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা সমস্ত ফোনে 25% শুল্কের হুমকি দিয়েছেন।
ট্রাম্প শাসনের সদস্যরা এমন একটি বিশ্বকে কল্পনা করার জন্য সমালোচনা পেয়েছেন যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত কিছু উত্পাদিত হয়, যেমন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক হাজির হয়েছিলেন জাতির মুখোমুখি ট্রাম্পের “মুক্তি দিবস” এপ্রিল মাসে শুল্ক ঘোষণার পরে সপ্তাহান্তে।
লুটনিকও মনে হয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা বেশিরভাগ কাজ রোবটদের জন্য হবে এবং আমেরিকানদের সোয়েটশপগুলিতে দেখানো এআই ভিডিওর একটি সিরিজে উপহাস করা হয়েছিল। তবে বাণিজ্য সচিব পরে জোর দিয়েছিলেন যে চাকরিগুলি কেবল রোবটের পক্ষে হবে না।
ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার শাস্তি হিসাবে অতিরিক্ত 25% শুল্ক দিয়ে ভারতকে চড় মারার একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যা এই মাসের শেষের দিকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। এটি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ভারতীয় সামগ্রীতে আরও 25% শুল্কের শীর্ষে রয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়াসে রাশিয়ার সাথে ব্যবসা করছেন এমন দেশগুলিকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে এখনও অবধি কিছুই পরিবর্তন হয়নি, এবং এটি স্পষ্ট নয় যে ভারতে পুরোপুরি 25% শুল্ক যুক্ত করা সেই সংঘাতের অবসান ঘটাতে কিছু করবে কিনা।