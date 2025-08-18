শেষ অবধি, কার্টেলগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: টিয়েরা ক্যালিয়েন্টে ডি মিশোয়াকান অঞ্চলে অপরাধমূলক সংস্থাগুলি নির্মূল করা। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ঘটনার ক্রম ছিল যা উদ্দেশ্যগুলি, ইউনাইটেড কার্টেলস এবং ভায়াগ্রাগুলির রূপরেখা ছিল, যা 12 বছর আগে জন্মগ্রহণকারী স্ব -ডিফেন্স গ্রুপগুলি থেকে উদ্ভূত সেই সংস্থা থেকে বিভক্ত হয়েছিল, বেল্ট্রেন লেভা ব্রাদার্স এবং সিনালোয়া কার্টেল দ্বারা অনুপ্রবেশ করেছিল, যা সেই অঞ্চলটিকে মেথামফেটামাইন স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করেছিল।
তিনটি সংবাদ মেক্সিকোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রস্তাবিত একটি যুদ্ধের সূচনা করে:
১.- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানহীন ড্রোন, ভ্যালে ডি ব্রাভো অঞ্চল জুড়ে সনাক্ত করা হয়েছিল, যা টিয়েরা ক্যালিয়েন্টে অঞ্চলে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছিল, যা তার সিস্টেমগুলিকে সক্রিয় করেছিল যাতে এটি কেবল গরম পৃথিবীর ঘেরের বাইরে ট্র্যাক করার অনুমতি দেয়, যা তারা যে উদ্দেশ্যগুলি বঞ্চিত করছে তা প্রকাশ না করেই অপরাধীদের কাছে বার্তা দেওয়ার পরামর্শ দেয়।
২.- ট্রেজারি বিভাগ তার ইউনাইটেড কার্টেলস এবং লস ভায়াগ্রাসের দেশে সম্পদ এবং সুরক্ষিত সম্পত্তি, পাশাপাশি সাতজন ব্যক্তি, যার মধ্যে জুয়ান জোসে ফারিয়াস এলভারেজ, দাদা, the তিহাসিক অংশীদার, টেরেরা ক্যালিয়েন্টের উপর পরিচালিত কার্টেলগুলির historical তিহাসিক অংশীদার এবং কার্টেলস সিয়েরা স্যান্টানা, স্যান্টেরা স্যান্টান।
৩.- স্টেট ডিপার্টমেন্ট পুরষ্কারের প্রস্তাব দিয়েছিল যে ট্রেজারি দ্বারা নির্দেশিত পাঁচজনের মধ্যে পাঁচজনকে ক্যাপচারের দিকে পরিচালিত করে এমন তথ্যের জন্য মোট ২ million মিলিয়ন ডলার, যারা মেথামফেটামাইনস-এর বৃহত আকারের উত্পাদন উত্থাপন করেছেন- পূর্বসূরীরা লাজারো কর্ডেনাস-, এবং ট্র্যাফিক ফেন্টানিল বন্দর থেকে আগত।
আনুষ্ঠানিকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের বিরুদ্ধে “চাঁদাবাজি র্যাম্প” এর জন্য কৃষি খাতে কাজ করেছিল, জাতীয় প্রাসাদের একটি ওয়াশিংটনের চাপের পয়েন্ট যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্যে কাজ করার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে সুরক্ষা সচিব ওমর গার্সিয়া হারফুচ দ্বারা উপস্থাপিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল। যাইহোক, চাঁদাবাজি, এটি যতই বিস্তৃত হোক না কেন, ড্রোনটির উপস্থিতি ন্যায়সঙ্গত বা ব্যাখ্যা করবে না।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম কার্যকর যুদ্ধ এবং গোয়েন্দা জাহাজগুলির মধ্যে একটি এমকিউ -9 রিপার পরিবারের এমকিউ -9 বি হিসাবে ড্রোনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মডেল, যা অস্ত্র বহন করে না, এটি শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা অফিস দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সম্ভবত টেক্সাসের কর্পাস ক্রিস্টির নৌ স্টেশন ছেড়ে যায়। এমকিউ -9 বি সাধারণত মূল ভূখণ্ডের চেয়ে সামুদ্রিক নজরদারিগুলিতে বেশি ব্যবহৃত হয়, যেমনটি মেক্সিকোয় অপারেশনের ক্ষেত্রে।
আমেরিকান গোয়েন্দা পরিষেবাগুলির তদন্তের অংশ হিসাবে – নিয়মিত ভিত্তিতে 20 সপ্তাহ ধরে টিয়েরা ক্যালিয়েন্টের অঞ্চলে এই ড্রোনগুলির ব্যবহার – মেক্সিকান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সতর্কতা দ্বারা তীব্রতর হয়েছিল যখন তারা একটি কলম্বিয়ান এবং সরাসরি দেশীয় অঞ্চলে কার্টেলগুলিতে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিল, তখন তারা একটি কলম্বিয়ান এবং ভেনেজুয়েলান সনাক্ত করেছিল।
দক্ষিণ আমেরিকানরা, যাদের নাম প্রকাশিত হয়নি, তারা রাশিয়ান গার্ডের th 76 তম এয়ারবর্ন বিভাগের সাথে লড়াই করেছিল, যা রাশিয়ান বায়ুবাহিত অভিজাত বাহিনীর অংশ, যা তাদের দ্রুত স্থাপনার ক্ষমতা এবং ব্যতিক্রমী গতিশীলতার জন্য পরিচিত। তারা এমন একটি ফৌজদারি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল যেখানে মেক্সিকান এবং বিদেশীরা যারা ইউরোপ এবং এশিয়ার যুদ্ধে রয়েছে, তবে খুব আলাদা ক্ষমতা সহ: সম্প্রচার ছাড়াই ড্রোন পরিচালনা।
এই ধরণের তথ্য সম্ভবত জাতীয় সুরক্ষা বিভাগের মানহীন বিমান ব্যবস্থা প্রোগ্রামের অফিস অফ ম্যানেজমেন্টের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালক স্টিভেন উইলফবির বক্তব্যের পিছনে রয়েছে, যা ২২ জুলাই সিনেটের জুডিশিয়াল কমিটির সামনে বলেছিল যে ড্রাগ ড্রাগগুলি প্রায় প্রতিদিনের “প্রতিকূল” নজরদারি করে মার্কিন সুরক্ষা বাহিনীর নজরদারি করছে। তিনি আরও যোগ করেন, “২০২৪ সালের শেষ ছয় মাসে দক্ষিণ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটারেরও কম পরিমাণে ২ 27 হাজারেরও বেশি ড্রোন সনাক্ত করা হয়েছিল, প্রায় 60০ হাজার ফ্লাইট পরিচালনা করে, তাদের বেশিরভাগই রাতে চালিত বা উচ্চতা সীমাবদ্ধ করে,” তিনি যোগ করেন। উইলফবি তাঁর সাক্ষ্যকে স্মরণ করেছিলেন যে ইউক্রেন এবং মধ্য প্রাচ্যে ড্রোনগুলি গতিশীল আক্রমণ চালানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যা শারীরিক শক্তি এবং সহিংসতার ক্ষতি বা বস্তু এবং সিস্টেমগুলি ধ্বংস করে বা ধ্বংস করে। “আমেরিকান বা সুরক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করা (মেক্সিকান কার্টেলস) এর জন্য সময়ের বিষয় মাত্র।”
যদি ড্রোনগুলির ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সুরক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি হয়ে ওঠে, যেগুলি রেডিওলি ছাড়াই অমানবিক জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরাধমূলক গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে, বিরোধকে একটি ভার্জিনিয়াস উপায়ে। সম্প্রচার ছাড়াই পরিচালিত ড্রোনগুলি হ’ল প্রোগ্রামযুক্ত স্ব -নিযুক্ত (জিপিএস/আইএনএস), যাকে “কামিকাজে” বলা হয়, যা সংকেত নির্গত করে না, তাই এগুলি সনাক্ত এবং নিরপেক্ষ করা আরও কঠিন।
এই ধরণের জাহাজগুলি ফ্লাইটের আগে লোড করা রুট এবং রেফারেন্স পয়েন্টগুলি (ওয়ে পয়েন্টস নামে পরিচিত) হয় এবং জিপিএস এবং ইনটারিয়াল নেভিগেশন সিস্টেমগুলি (আইএনএস) ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের মিশনটি সম্পাদন করে। একবার এগুলি চালু হয়ে গেলে, তারা কোনও দূরবর্তী অপারেটরের উপর নির্ভর না করেই স্বীকৃতি বা প্রাকপ্রগ্রামিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যটির সন্ধান করে, রেডিওকন্ট্রোলড, উচ্চ নির্ভুলতা বা দীর্ঘায়িত নজরদারি অপারেশনগুলিতে খুব দক্ষ – যেমন মেক্সিকান টেরিটরিতে ব্যবহৃত – তবে বৈদ্যুতিন যুদ্ধে দুর্বল।
এটি বিদেশে উত্পাদিত মানহীন জাহাজগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়নি যা কলম্বিয়ান এবং ভেনিজুয়েলার আগমনের সাথে রয়েছে এবং এখনও অবধি একমাত্র ড্রোনগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি ঘরোয়া উত্পাদন, যদিও ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত। যাই হোক না কেন, এটি মেক্সিকোতে ড্রাগ কার্টেলগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুণগত লাফের সূচনা, যখন বৈদ্যুতিন যুদ্ধের মডেলগুলিতে প্রচলিত ফর্মগুলির কৌশল স্থানান্তরিত হতে শুরু করে।
ইউক্রেন এবং মধ্য প্রাচ্যে যে বৈদ্যুতিন যুদ্ধ লড়াই করছে তা হ’ল বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় বর্ণালী নিয়ন্ত্রণের কারণে এবং যে কেউ রেডিও তরঙ্গ এবং ডিজিটাল সংকেতগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের শত্রুদের বধির এবং অন্ধ রেখে দেয়, তাদের সনাক্ত না করেই মারাত্মক আক্রমণ সম্পাদন করতে দেয়। মাইকোয়াকনে যা আসে তা হ’ল না ঘটে।