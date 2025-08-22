টিসিইউ বলেছেন

তথ্যগুলি দেখায় যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার খাদ্য ব্যয়কে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।
ইপিএওতে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) ইতিমধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো (পিএল) এর মেয়াদ জুড়ে নিবন্ধিতদের তুলনায় কর্পোরেট কার্ড ব্যয় বেশি পরিমাণে জমা করেছেন।
ফেডারেল কোর্ট অফ অডিট (টিসিইউ) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কর্পোরেট কার্ডের মাধ্যমে আর $ 55.5 মিলিয়ন ব্যবহার করেছিলেন। এই পরিমাণটি বলসনারোর চার বছরের সরকারের (2019 থেকে 2022) ব্যয় করা পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি, যা মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা সংশোধন করার সময় মোট $ 27.6 মিলিয়ন ডলার। 32.6 মিলিয়ন ডলার সমান।
অভিব্যক্তিপূর্ণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ বর্তমান ব্যয় গোপনীয়তার অধীনে। লুলা প্রশাসনে মোট গ্রাস হওয়াগুলির মধ্যে, আর $ 55.2 মিলিয়ন (99%) জনসাধারণের বিবরণ নেই। সরবরাহকারী, চালান বা এমনকি কোন আইটেম কেনা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। ভাইস প্রেসিডেন্সি একই রেখাটি অনুসরণ করে: সময়কালে 393.9 হাজার বিতরণ করা R 393.9 হাজারের মধ্যে 92% স্বচ্ছতা ছাড়াই থাকে।
বলসনারোর ক্ষেত্রে, ব্যয়ের একটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 2023 সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি পদে জেনারেল সচিবালয়ের দ্বারা করা তথ্য শ্রেণিবিন্যাসের সংশোধন করার পরে।
তথ্যে দেখা গেছে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার খাদ্য ব্যয়কে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, ব্রাসিলিয়া থেকে একজন ফিশমোনজারে $ 312,000 এবং সাও পাওলোর একটি ক্যাফেটেরিয়ায় একদিনে 15,000 ডলার তুলে ধরে। গুয়ারুজির একটি হোটেলে আর $ 1.3 মিলিয়ন হিসাবে লজিংয়েও মানগুলি নিবন্ধিত করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ছুটি কাটিয়েছিলেন।
এখন, টিসিইউ সংখ্যার সাথে, বর্তমান সরকারে স্বচ্ছতার অভাব বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের সমালোচনা উত্থাপন করে।