টিসিএন এগবিন পাওয়ার পিএলসি -তে আগুনের প্রাদুর্ভাবের কথা বলে

দ্য নাইজেরিয়ার সংক্রমণ সংস্থা (টিসিএন) জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে at টার দিকে এগবিন পাওয়ার পিএলসি -তে একটি আগুনের ঘটনা ঘটেছে, তার এগবিন সংক্রমণ সাবস্টেশনটিতে টিসিএন -এর 150 এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মারকে প্রভাবিত করে।
টিসিএন জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, এনডিডি এমবিএএইচ বুধবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছে যে ইগবিন পাওয়ার পিএলসি-র মালিকানাধীন পাওয়ার স্টেশনের অন্যতম পরিষেবা ট্রান্সফর্মার থেকে উদ্ভূত আগুনটি টিসিএন এর পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের একটির 33 কেভি পাশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে, একটি 150 এমভিএ 330/132/33 কেভি ট্রান্সফর্মার II।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “নাইজেরিয়ার ট্রান্সমিশন সংস্থা (টিসিএন) জনসাধারণকে অবহিত করতে চায় যে ইগবিন পাওয়ার পিএলসি -তে আগস্ট 5, 2025 এ প্রায় 6:30 টার দিকে একটি আগুনের ঘটনা ঘটেছে, টিসিএন এর 150 এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মারকে তার এগবিন সংক্রমণ সাবস্টেশনে প্রভাবিত করে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
এমএস এমবাহ বলেছেন, তদন্তে আগুনের কারণটি একটি ত্রুটিযুক্ত 33 কেভি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার (সিটি/ভিটি) এর জন্য এটি ইগবিন পাওয়ার পিএলসি দ্বারা ইনস্টল করা হয়েছিল, যা আগুনে জড়িয়ে পড়েছিল।
এটি, তিনি বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত টিসিএন -এর অন্তর্গত একটি 150mva পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি হয়েছিল, যার মূল ট্যাঙ্কে টিয়ার কারণে ট্রান্সফর্মার থেকে তেল ফুটো হয়েছিল।
এই ঘটনার ফলস্বরূপ, তিনি যোগ করেছেন যে আইকোরোডু এবং ওডোগুনিয়ান 132/33 কেভি ট্রান্সমিশন সাবস্টেশনগুলিতে বাল্ক বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অস্থায়ী হ্রাস রয়েছে, যা আইকেজা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (আইকেইডিসি) এবং আইবিএডান বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (আইবেডিসি) এর মধ্যে 2, স্যাগাম লাইনের পাশাপাশি স্যাগামু লাইন সরবরাহ করে, পাশাপাশি শাগম লাইন 2 লাগোস রাজ্য।
ঘটনার সময়, মিসেস এমবিএএইচ জানিয়েছেন, মোট 47 মেগাওয়াট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই লোডটি তাত্ক্ষণিকভাবে সাবস্টেশনটির মধ্যে দ্বিতীয় উপলব্ধ 150MVA পাওয়ার ট্রান্সফর্মারটিতে ডাইভার্ট করা হয়েছিল, যা এখন স্ট্রেনের অধীনে কাজ করছে।
তার পর থেকে তিনি বলেছিলেন, সক্ষমতা ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চতর রয়েছে, যার ফলে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল জুড়ে লোড-শেড রয়েছে।
আরও পড়ুন: ডিস্কোস টিসিএন রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে প্রতিদিনের বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের লোগোসের বাসিন্দাদের আশ্বাস দেয়
“ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফর্মারটি প্রতিস্থাপন করতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য আমরা অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার সাথে সাথে দয়া করে আমাদের সহ্য করুন T
“আমরা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে দুটি বিতরণ সংস্থা এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সৃষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ে সাবস্টেশনগুলিতে বাল্ক সরবরাহের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।