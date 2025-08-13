টি-হুডের মৃত্যু সম্ভাব্য স্ব-প্রতিরক্ষা শ্যুটিং হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে

টি-হুড খুনের মামলা
সম্ভাব্য স্ব-প্রতিরক্ষা হিসাবে শুটিং তদন্তকারী পুলিশ
টি-হুডগুইনেট কাউন্টি পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভাব্য স্ব-প্রতিরক্ষা শ্যুটিং হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে।
পুলিশ নিশ্চিত হওয়ার পরে সন্দেহভাজন পরিচয় “লাভ অ্যান্ড হিপহপ: আটলান্টা” তারকাদের পুত্র হিসাবে আটলান্টা র্যাপারের শ্যুটিংয়ের মৃত্যুতে ক र्क এবং রাফাডেড ফ্রস্ট … তারা এখন ঘরোয়া বিরোধের পরে তিনি আত্মরক্ষায় অভিনয় করার সম্ভাবনাটি সন্ধান করছেন।
আইন প্রয়োগকারীরা বলেছেন … তাদের চলমান তদন্তের ইঙ্গিত দেয় যে শুটিংয়ের স্থানে একটি “ঘরোয়া ঝামেলা” ঘটেছিল – জর্জিয়ার একচেটিয়া স্নেলভিলে একটি বাসস্থান। বিরোধের সময় একজন মহিলা ভুক্তভোগী শারীরিক আহত হন।
পুলিশ জানিয়েছে, শারীরিক বিভাজন হওয়ার পরে শ্যুটার বাসভবনে পৌঁছেছিল এবং “শুটিং হওয়ার আগে নিজেকে বাসভবন থেকে আলাদা করে দিয়েছিল,” পুলিশ জানিয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে শ্যুটার “ঘটনার সময় দৃশ্যে রয়ে গেছে এবং শ্যুটার এবং সাক্ষী উভয়ই তদন্তকারীদের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।”
যেমন আমরা রিপোর্ট করেছি … টি-হুড-জন্ম তেভিন হুড – ছিল তার জর্জিয়ার বাড়িতে গুলি করা শুক্রবার এবং পরে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে তার আহত হয়ে মারা যায়।
তাঁর মা টিএমজেডকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনিই শিকার এবং এমনকি আমাদের জানিয়েছিলেন যে তিনি জানতেন যে তার ছেলের গুলি কে গুলি করেছে।
তদন্ত এখনও চলছে।