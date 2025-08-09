টি 2 হিসাবে 9 মোবাইল পুনরায় ব্র্যান্ড

9 মোবাইল, নাইজেরিয়ার টেলিযোগাযোগ সংস্থা, আনুষ্ঠানিকভাবে টি 2 তে পুনরায় ব্র্যান্ড করা হয়েছে।
শুক্রবার লেগোসের ইকেও কনভেনশন সেন্টারে এই উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা নেটওয়ার্ক সরবরাহকারীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চিহ্নিত করে।
নাম পরিবর্তনটি এলএইচ টেলিযোগাযোগ লিমিটেড 9 মোবাইলের 95.5 শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্জনের এক বছর পরে আসে, যার ফলে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন ঘটে। এটি 2017 সালে ইটিসালাত থেকে 9 মোবাইলের রূপান্তর অনুসরণ করে সংস্থার দ্বিতীয় পুনর্নির্মাণ চিহ্নিত করে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উদীয়মান বাজার টেলিযোগাযোগ পরিষেবা লিমিটেডের (ইএমটিএস) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফেমি বনিগবে এই পুনর্নির্মাণকে “একটি সাহসী নতুন অধ্যায়ের সূচনা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“এটি কেবল একটি ব্র্যান্ড উন্মোচন নয়, এটি আমাদের ইতিহাসের একটি সাহসী নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এটি একটি ঘোষণা যে আমরা আর কে ছিলাম না, তবে আমরা আরও বড় কিছু হয়ে উঠছি। আমরা আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠছি,” বনিগবে বলেছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রূপান্তরটি একটি নতুন লোগো বা ট্যাগলাইন ছাড়িয়ে প্রসারিত, একটি নতুন মিশন এবং গ্রাহকদের প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করে।
সিইও হাইলাইট করেছিলেন যে প্রযুক্তি ব্যবসা, সংস্কৃতি এবং মানব সংযোগের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, যোগ করে নাইজেরিয়ানরা ক্রমবর্ধমান গতি, অ্যাক্সেস এবং প্রাসঙ্গিকতার দাবি করে।
“আমরা এটি যুবকদের ক্রমবর্ধমান জোয়ারে দেখি, আমরা এটি আমাদের দেশজুড়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে, আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সাহসী, আমাদের এসএমইগুলির স্থিতিস্থাপকতায়, আমাদের পরিবারের সাথে সংযুক্ত থাকার এবং যে কোনও সময় এবং যে কোনও জায়গায় বিনোদন থাকার জন্য, যে কোনও সময় এবং যে কোনও জায়গায় বিনোদন থাকার জন্য,” আমরা এটি দেখতে পাই। “
বনিগবে জোর দিয়েছিলেন যে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য ব্যবসায়ের প্রতি কোম্পানির পদ্ধতির পুনর্নির্মাণের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তববাদী বিবর্তন প্রয়োজন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ব্র্যান্ডটি “গর্বের সাথে নাইজেরিয়ান” এবং জাতিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃ acity ়তার উপর নির্মিত।
“অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতার মুখে, আমাদের জনগণ, নাইজেরিয়ান জনগণ, আমরা স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃ acity ়তার একটি মনোভাব দেখিয়েছি যা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন।
সিইও উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাটি কঠিন সময় এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে, তবে নাইজেরিয়ার মতো এটি সর্বদা শক্তিশালী এবং চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে আরও দৃ determined ়প্রতিজ্ঞায় ফিরে আসে।