টুইন গুহাটি এক বছর আগে সাফল্যের কল্পনা করতে পারেনি
টুইন গুহাটি এক বছর আগে সাফল্যের কল্পনা করতে পারেনি

আসুনসিন, প্যারাগুয়ে।– এক বছর আগে, মিয়া এবং লিয়া কিউভা ডাইভটিতে সাফল্য অর্জনের কথা ভাবেনি।

জুলাইয়ে, টুইনস সিঙ্গাপুরের ওয়ার্ল্ড অ্যাকোয়াটিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সিঙ্ক্রোনাইজড 3 -মিটার ট্রামপোলিন টেস্টে ব্রোঞ্জটি ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং এক মাস পরে তারা প্যান আমেরিকান গেমসের জুনিয়র অ্যাসুনসিয়েন 2025 -এ সোনার জন্য নোটটি উন্নত করেছিল।

“আমি ফলাফলের জন্য খুব খুশি বোধ করি, পিছনে অনেক কাজ ছিল এবং এটি ইতিমধ্যে বছরের শেষ প্রতিযোগিতা। যমজ হওয়া আমাদের সমন্বয় করতে সহায়তা করে, এটি একটি সুবিধা হতে পারে কারণ আমরা ইতিমধ্যে একে অপরকে জানি, “আমার বলেছিলেন।

লিয়ার পক্ষে, প্যারাগুয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে তিনি যে লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছিলেন তার মধ্যে আরও একটি ছিল যখন তিনি এটিকে সবচেয়ে প্রযুক্তিগত বলে মনে করেন তখন তার ঘরটিকে জটিলতা ছাড়াই পেরেক দেওয়া হয়।

যাইহোক, এটিই ছিল যে তারা আরও ভাল রেটিং পেয়েছিল, 68৮.৮২ পয়েন্ট এবং এটি শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি। “বি তে 3/2 টি গণনা ছিল যা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কারণ সেই পেরেকটিতে আপনার প্রচুর শক্তি প্রয়োজন এবং এটি আরও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে আরও বেশি হতে হবে তবে আমি অনুভব করি যে এই প্রতিযোগিতাটি খুব ভালভাবে দেখিয়েছে,” লিয়া যোগ করেছেন।

