টুকসন অ্যারিজোনায় অ্যামাজনের বিশাল প্রকল্প ব্লু ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাসকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে বাসিন্দারা উল্লাসিত

টুকসন সিটি কাউন্সিল অ্যামাজনের পরিকল্পিত প্রকল্প ব্লু এআই ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাসকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ভোট দিয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয়রা এই সিদ্ধান্তকে উত্সাহিত করেছিলেন।
মেয়র রেজিনা রোমেরো বলেছিলেন যে শহরটি ভবিষ্যতে ডেটা সেন্টারগুলিতেও সীমা রাখবে “টুকসনকে এই শিল্প থেকে ইতিমধ্যে এখানে অ্যারিজোনায় রয়েছে।”
উন্নয়ন সংস্থা বিলে অবকাঠামো দ্বারা পরিচালিত, প্রজেক্ট ব্লু একটি 290 একর সাইট যা প্রাথমিকভাবে তিনটি ডেটা সেন্টার বিল্ডিং হোস্ট করার জন্য সেট করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মোট দুই মিলিয়ন বর্গফুট (185,805 বর্গমিটার) এবং 600MW মোট 10 টি বিল্ডিং শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
বিকল্প বিনিয়োগ সম্পদ সংস্থা ব্লু আউলের মালিকানাধীন বিলে এই প্রকল্পের জনসাধারণের মুখ ছিল, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের জড়িততা দুর্ঘটনাক্রমে স্থানীয় প্রকাশনা অ্যারিজোনা লুমিনারিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল।
কাউন্টি প্রশাসক এবং রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ সংস্থা ডায়মন্ড ভেনচারের মধ্যে ইমেল অনুসারে, কমপক্ষে ২০২৩ সাল থেকে স্থানীয় কর্মকর্তারা ডেটা সেন্টার নিয়ে আলোচনা করছেন। কমপক্ষে ২০২৪ সালের জুন থেকে কাউন্টি একটি প্রকাশ-সংক্রান্ত চুক্তির অধীনে রয়েছে।
স্থানীয় বিক্ষোভকারীরা এই প্রকল্পটি সম্পর্কে স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন, যা তার প্রথম ডেটা সেন্টারকে ২০২27 সালে সরাসরি দেখবে।
এছাড়াও এই সংবাদটি ছিল যে সাইটটি তার শীতল ব্যবস্থাগুলির জন্য কমপক্ষে প্রথম দুই বছরের অপারেশনের জন্য পানীয় জল ব্যবহার করবে যতক্ষণ না এটি নতুন জলের লাইন শেষ হওয়ার পরে চিকিত্সা বর্জ্য জল ব্যবহার করতে স্যুইচ করতে পারে। এই লাইনটি সুপারফান্ডের সাইট থেকে চিকিত্সা করা, পূর্বে দূষিত জলের সাথে পুনঃনির্ধারিত জলকে একত্রিত করবে।
অ্যারিজোনা দীর্ঘ খরার মাঝে রয়েছে, রাজ্যটি সম্প্রতি পানির ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার জন্য আইন পাস করেছে।
স্থানীয় বিরোধী গ্রুপ গ্রুপের জলের ব্যবহার এবং এই অঞ্চলে সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রকল্পের বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের একত্রিত করার জন্য কোনও মরুভূমির ডেটা সেন্টার গঠিত হয়েছিল।
এই দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে, “টুকসন সিটি কাউন্সিলের প্রজেক্ট ব্লু প্রত্যাখ্যান আমাদের মরুভূমির সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিশাল বিজয় এবং হাজার হাজার টুকসনানরা এর তীব্র বিরোধিতা না করেই ঘটত না,” এই দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
“আমরা বেয়ালের ভয় দেখানো কৌশল এবং গ্রিন ওয়াশিং প্রচারের জন্য দৃ strong ়ভাবে দাঁড়িয়ে এবং ভাঁজ না করার জন্য মেয়র এবং কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানাই। টুকসন তার ট্র্যাকগুলিতে অ্যামাজনের ক্ষতিকারক ডেটা সেন্টার থামানোর এবং আমাদের জল, বায়ু এবং একটি জীবন্ত জলবায়ু রক্ষা করার জন্য কোনও সময়ের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করব, কারণ আমরা অ্যামাজনের মতো বড় কর্পোরেশনগুলি জানি, বিয়েল, বিয়েল, বিয়েল, বিয়েল, বিয়েল, বিয়েল, বিয়েলের মতো। আমাদের জলাশয়ের মধ্যে আমাদের জোর করা। “
প্রজেক্ট ব্লু তিনটি ডেটা সেন্টার প্রকল্পের মধ্যে প্রথম হিসাবে সেট করা হয়েছিল, অন্যটি টুকসনে এবং একটি টাকসনের উত্তরে মারানা অঞ্চলে একটি। এই উন্নয়নগুলির স্থিতি এখন অস্পষ্ট।
ডিসিডি মন্তব্য করার জন্য বিলে যোগাযোগ করেছেন।
আপডেট: বিলের বিকাশের এসভিপি ব্রেন্ডন গ্যালাগার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “টুকসনের পক্ষে এই সুযোগটি না নেওয়ার সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ হয়েছি। আমরা টুকসনের জলবায়ু কর্ম ও অভিযোজন এবং একটি জল পরিকল্পনার সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি বিকাশের জন্য পৌরসভা প্রকৌশল দল এবং টুকসন ওয়াটারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অংশীদার হয়েছি।
“আমরা এটিকে শহরের জন্য একটি মিস সুযোগ হিসাবে দেখি, কারণ এই প্রকল্পটি সম্ভাব্যভাবে কয়েক মিলিয়ন ডলার করের রাজস্ব, সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্য কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অবকাঠামোগত এবং হাজার হাজার উচ্চ বেতনের স্থানীয় এবং ইউনিয়ন চাকরির প্রতিনিধিত্ব করে।”