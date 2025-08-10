টুনা সালাদ এবং অ্যাভোকাডো: হালকা সালাদ যা পেট ওভারলোড করে না

গরম আগস্ট সন্ধ্যায়, ডিনার নিখুঁত যা শরীরকে ওভারলোড করে না, তবে এটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।
গাজেটা.ইউএ হালকা সালাদের জন্য একটি রেসিপি সরবরাহ করে যাতে প্রোটিন, তাজা শাকসবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে।
টুনা, অ্যাভোকাডো এবং চিকিংয়ের সাথে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা সালাদ
এই সালাদ গ্রীষ্মের জন্য একটি বাস্তব সন্ধান। এটি চুলায় দীর্ঘ রান্নার প্রয়োজন হয় না, তাই আপনি অতিরিক্ত রান্নাঘর গরম করবেন না। এটি প্রোটিন (টুনা, ছোলা), দরকারী ফ্যাট (অ্যাভোকাডোস, জলপাই তেল) এবং তাজা শাকসব্জী থেকে অনেকগুলি ভিটামিনকে একত্রিত করে।
উপাদান:
সালাদ পাতা (যেমন সালাদ মিক্স, আরগুলা বা লেটুস) – 1 বান্ডিল
টুনা তার নিজের জুসে ক্যানড – 1 ক্যান (185 গ্রাম)
অ্যাভোকাডো – 1 পিসি। (পৌঁছেছে)
চেরি টমেটো – 10-12 পিসি।
শসা – 1 পিসি।
ছোলা ক্যানড – 1/2 জার (200 গ্রাম, ধুয়ে)
লাল পেঁয়াজ – 1/4 পিসি।
ফ্রেশ গ্রিনস (পার্সলে বা ডিল) একটি ছোট বান্ডিল
পুনর্নির্মাণের জন্য:
জলপাই তেল – 3 চামচ। এল।
লেবুর রস – 1 চামচ। এল।
ডিজন সরিষা – 1 চামচ।
লবণ, কালো মরিচ – স্বাদ নিতে
কিভাবে রান্না
শাকসবজি প্রস্তুত করুন: সালাদ পাতা ধুয়ে আপনার হাত ভেঙে দিন। চেরি টমেটো অর্ধেক, শসা, লাল পেঁয়াজ – পাতলা অর্ধ রিং কেটে নিন।
অন্যান্য উপাদানগুলি প্রস্তুত করুন: অ্যাভোকাডোস, হাড়টি সরিয়ে কিউবগুলিতে কাটা। টুনা জার থেকে তরলটি নিষ্কাশন করুন এবং একটি কাঁটাচামচ দিয়ে টুনা কিছুটা মিশ্রিত করুন। চলমান জলের নীচে ছোলা ধুয়ে ফেলুন।
একটি ড্রেসিং নিন: একটি ছোট পাত্রে জলপাই তেল, লেবুর রস, সরিষা, লবণ এবং মরিচ মিশ্রিত করুন। সসকে একজাতীয় করে তুলতে ঝাঁকুনির সাথে ভালভাবে ঝাঁকুনি দিন।
সালাদ সংগ্রহ করুন: একটি বড় পাত্রে সমস্ত প্রস্তুত শাকসবজি, টুনা, ছোলা এবং অ্যাভোকাডো মিশ্রিত করুন।
সমুদ্র এবং পরিবেশন করুন: রান্না করা ড্রেসিং দিয়ে সালাদ pour ালুন এবং আলতো করে মিশ্রিত করুন। সূক্ষ্ম কাটা গুল্মগুলি সাজান। সালাদ তাজা এবং খাস্তা না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে পরিবেশন করুন।
এই ডিনারটি কেবল রিফ্রেশ করবে না, তবে পেটে ভারীতা ছাড়াই তৃপ্তির অনুভূতিও দেবে।
নিখুঁত উদ্ভিজ্জ স্যুফল তৈরি করা বেশ সহজ যা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের উভয়ের জন্যই আবেদন করবে। এটি সাধারণ ক্যাসেরোলগুলির একটি দরকারী বিকল্প।
এই স্যুফল হালকা, বাতাসযুক্ত এবং প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজন বা রাতের খাবারের জন্য উপযুক্ত। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – এটি সাধারণ মৌসুমী শাকসব্জী থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে।
