টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে হরাহের চেরোকি ক্যাসিনো রিসর্ট জুজু খেলোয়াড়দের ফিরে স্বাগত জানায়

উত্তর ক্যারোলিনার হারাহের চেরোকি ক্যাসিনো রিসর্টটি আবারও আবারও একটি বড় ওয়ার্ল্ড সিরিজের পোকার (ডাব্লুএসওপি) প্রতিযোগিতার আবাসে পরিণত হয়েছে কারণ এটি 18 ডাব্লুএসওপি সার্কিট রিং ইভেন্টের আয়োজন করেছে।
“এটি কেবল একটি টুর্নামেন্ট নয় … এটি 12 দিন, গ্যারান্টিতে 5 মিলিয়ন ডলার এবং সোনার আংটিতে আপনার শট,” দ্য সিজারস-চালিত ক্যাসিনো রিসর্ট উদ্বিগ্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
বৃহস্পতিবার (August আগস্ট) এ ইভেন্টটি শুরু হয়েছিল এবং ১৮ ই আগস্টের মধ্য দিয়ে চলবে, $ 1,700 ডাব্লুএসওপি সার্কিট মূল ইভেন্টের সাথে। এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি ডাব্লুএসওপি সার্কিট রিং বিজয়ী সহ এই বছরের শেষের দিকে ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইজ 2025 এ অংশ নিতে একটি বিশেষ প্যাকেজ পাওয়ার জন্য একটি $ 1.5 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার পুলের গ্যারান্টি রয়েছে।
কিছু ডাব্লুএসওপি সার্কিট টুর্নামেন্ট, নগদ গেমস, এবং পাহাড়ে কিছু মানের মাছ ধরার সময় পেতে পরের সপ্তাহে নর্থ ক্যারোলাইনা চেরোকিতে একক ভ্রমণ করা।
কেবল পোকার দেবতাদের তাদের কাজ করতে দিন এবং আশা করি আমি ডাব্লুএসওপি রিং এবং কিছু ব্যান্ড নিয়ে দেশে ফিরে আসি
– টেট আইকেদা (@টেট_ওআর_টোট) আগস্ট 8, 2025
ডাব্লুএসওপি অনুসারে: “$ 2,500 ডাব্লুএসওপি সার্কিট চ্যাম্পিয়নশিপ রহস্য অনুগ্রহের প্রবেশের পাশাপাশি, ডাব্লুএসওপি সার্কিট রিং বিজয়ীরা তাদের থাকার জন্য তহবিলের জন্য একটি আটলান্টিস বাহামাস হোটেল প্যাকেজও পান।”
এই গত মে মাসে হারাহর চেরোকিতে আগের ইভেন্টে, টুয়েন ডায়ু সার্কিট মূল ইভেন্টটি জিতেছে এবং $ 287,230 বেতন -পেড অর্জন করেছে।
হারাহের চেরোকি ডাব্লুএসওপি টুর্নামেন্টের প্রথম দিন শুরু হয়েছে
বৃহস্পতিবার প্রথম দিনটি শুরু হয়েছিল, অনুষ্ঠানটি সকাল 11 টা ইটি থেকে শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাকি দিনগুলি এখনও খেলোয়াড়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
এটি একটি $ 400 ডাবল স্ট্যাক ওপেনার দিয়ে শুরু হয়েছিল, সিরিজ-ওপেনিং চেরোকি ইভেন্টের সাথে 25 মিনিটের স্তর, 40,000 প্রারম্ভিক চিপস এবং খেলোয়াড়দের প্রতি চারটি স্তরে 15 মিনিটের বিরতি পাওয়ার জন্য, 45 মিনিটের পরে 45 মিনিটের ডিনার বিরতিতে 16 মিনিটের পরে বিরতিতে রয়েছে।
ডাবল স্ট্যাক ওপেনার হিসাবে, মোট 687 টি এন্ট্রি ছিল যা চূড়ান্ত 104 খেলোয়াড়ের সাথে কমপক্ষে 800 ডলার ন্যূনতম নগদ অর্জন করতে সক্ষম 226,710 ডলার একটি পুরষ্কার পুল তৈরি করেছিল।
কিছু বড় খেলোয়াড় চূড়ান্ত টেবিলে জায়গা করে নেওয়ার সময়, জেমস উইকস চেরোকিতে সিরিজের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি ইভেন্টে 38,765 ডলার এবং তার প্রথম রিংটি অর্জন করেছিলেন।
যদিও হারাহর চেরোকি ডাব্লুএসওপি ক্যালেন্ডারে প্রধান হয়ে উঠেছে, লাইভ টেবিল গেমগুলি এখানে সবসময় সম্ভাবনা ছিল না। এটি কেবল ২০১১ সালে যখন উপজাতি ক্যাসিনো রিসর্টে লাইভ কার্ডের অনুমতি দেওয়ার জন্য রাজ্যের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল।
এক বছর পরে, ২০১২ সালে, ক্যাসিনো লাইভ টেবিল গেমস প্রবর্তন শুরু করে এবং দু’বছর পরে তাদের 100 টিরও বেশি ছিল।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে