‘টু ক্যাচ এ প্রিডেটর’ প্রবণতায় ছাত্ররা সৈনিককে লক্ষ্য করে দোষী নয়

একটি ম্যাসাচুসেটস খ্রিস্টান কলেজের পাঁচজন ছাত্র বৃহস্পতিবার তাদের প্রথম আদালতে হাজির হয়েছিল, একটি ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করে একজন সেনা সৈনিককে তাদের ক্যাম্পাসে প্রলুব্ধ করার এবং “একটি শিকারীকে ধরার জন্য” টিকটক প্রবণতায় তাকে আক্রমণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

অ্যাসাম্পশন ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বৃহস্পতিবার ওরচেস্টার জেলা আদালতে ষড়যন্ত্র এবং অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ইস্টন র্যান্ডাল, 19-এর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোষী না হওয়ার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল; কেভিন ক্যারল, 18; ইসাবেলা ট্রুডো, 18; জোয়াকিন স্মিথ, 18; এবং 18 বছর বয়সী কেলসি ব্রেইনার্ড, যার টিন্ডার অ্যাকাউন্টটি 22 বছর বয়সী সেনা সৈনিককে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

অনলাইন আদালতের রেকর্ড অনুসারে, 28 মার্চ তাদের আবার হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। একজন ষষ্ঠ ছাত্র, একজন নাবালককেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

নির্যাতিতার এক আত্মীয় ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে 22 বছর বয়সী এই বেদনাদায়ক ঘটনার পরপরই মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত হন।

নিরীহ লোকটি 1 অক্টোবর তার দাদির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য ওরচেস্টারে ছিল, সে সন্ধ্যায় টিন্ডারে ব্রেনার্ডের সাথে দেখা করতে রাজি হওয়ার আগে, সে পুলিশকে বলেছিল। সৈনিক পরে অ্যাসাম্পশন ইউনিভার্সিটি পুলিশকে বলেছিল যে তারা “হুক আপ করার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল” এবং দাফনের পরে তিনি “শুধু সুখী লোকদের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন”।

অ্যাপে ব্রেনার্ডের সাথে তিনি যে বার্তাগুলি বিনিময় করেছিলেন এবং পুলিশ এবং ব্রেইনার্ডের প্রোফাইলের সাথে শেয়ার করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে, যা ইঙ্গিত করে যে তার বয়স 18, “এটি নির্দেশ করার জন্য একেবারেই কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি [the victim] অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক খুঁজছিলেন” এবং “টিন্ডার ব্যবহার করছিলেন যেভাবে এটি মূলত ডিজাইন করা হয়েছিল … একটি হুকআপ শুরু করার জন্য,” পুলিশ ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত চার্জিং নথিতে লিখেছিল।

ভুক্তভোগী ব্রেইনার্ডের সাথে দেখা করার কয়েক মিনিট পরে 25 থেকে 30 জন লোকের একটি “গণ” আবির্ভূত হয় এবং তাকে “পেডোফাইল” বলে অভিহিত করে যে “17 বছর বয়সী মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে পছন্দ করে।” তাকে ঘিরে ফেলার আগে, শিকারটি ব্রেনার্ডের পাশে বসে একটি স্টুডেন্ট লাউঞ্জে একটি খেলা দেখছিল, এবং নজরদারি ফুটেজে দেখা গেছে যে তাদের “তাদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যক্তিগত জায়গা” ছিল এবং ব্রেইনার্ড “হাসছিল এবং হাসছিল”।

নজরদারি ফুটেজে দেখা গেছে যে দলটি শিকারকে ঘিরে রেখেছে এবং রাত 10:30 টার দিকে তাকে বের হতে বাধা দিচ্ছে, পুলিশ লিখেছে। ভুক্তভোগী মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু তাকে “ভিড়ের দ্বারা তাড়া করা হয়েছিল যা স্পষ্টভাবে তাদের ফোন ব্যবহার করে তাড়া রেকর্ড করতে দেখা যায়।”

পুলিশ জানিয়েছে, বয়সের কারণে আদালতের নথিতে নাম দেওয়া হয়নি এমন এক কিশোর ছাত্রকে মাথার পিছনে ঘুষি মেরেছে। তারপরে আদালতের নথি অনুসারে, ক্যারল তার গাড়ির দরজায় ভিকটিমটির মাথা মারলেন এবং পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা শিকারের গাড়িতে লাথি মেরেছিল।

আদালতের নথি অনুসারে, ক্যারল একটি বিপজ্জনক অস্ত্র সহ আক্রমণ এবং ব্যাটারির অতিরিক্ত চার্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।

কয়েক মিনিট পরে, নজরদারি ফুটেজে দলটিকে দেখা যায় বিল্ডিংয়ে পুনঃপ্রবেশ করতে হাসতে হাসতে এবং একে অপরকে “হাই-ফাইভ” করার সময়, পুলিশ লিখেছে।

ব্রেইনার্ড “একজন ভয়ঙ্কর লোক একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য ক্যাম্পাসে এসেছিলেন” বলে রিপোর্ট করার পরে ক্যাম্পাস পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিল৷ তিনি বলেছিলেন যে তিনি র্যান্ডালকে টেক্সট করেছিলেন, যিনি “নিচে এসেছিলেন [into the lounge] সাহায্য করতে [her] একটি যৌন শিকারীর সাথে।”

যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি টিন্ডারে “ভয়ঙ্কর” লোকটির সাথে দেখা করেছেন, তিনি দাবি করেছেন যে তিনি “এসেছিলেন [to campus] আমন্ত্রিত।”

ক্যাম্পাস পুলিশ ক্যাম্পাসে অভিযুক্ত শিকারীকে খুঁজে বের করতে পারেনি, তবে তারা নিরাপত্তা ফুটেজ পর্যালোচনা করা শুরু করে এবং অ্যাসাম্পশন ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত একটি হামলার রিপোর্ট করার বিষয়ে Worcester পুলিশ তাদের সাথে যোগাযোগ করার পর ছাত্রদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করে।

আরও তদন্তে জানা গেছে যে “বৃহত্তর গোষ্ঠীর একটি ছোট উপসেট” – ছাত্ররা এখন ফৌজদারি অভিযোগের সম্মুখীন – অভিযুক্ত “ভুক্তভোগীকে সম্পত্তিতে প্রলুব্ধ করার জন্য একে অপরের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং গ্রুপ পাঠ্যের মাধ্যমে ‘শিকারীকে ধরার জন্য’ সহায়তা চেয়েছিল।”

আদালতের নথি অনুসারে, “টিন্ডারের আমন্ত্রণের লক্ষ্য ছিল একটি যৌন শিকারীকে একটি স্থানে প্রলুব্ধ করার এবং পরবর্তীতে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা বা পুলিশকে কল করার টিকটোক ফ্যাডকে অনুকরণ করা।”

অভিযুক্ত ছাত্ররা সবাই একসাথে বসে ছিল যখন ব্রেইনার্ড শিকারের সাথে বারবার টিন্ডার বার্তা পাঠাচ্ছিল “যখন একটি শিকারী ধরার ধারণা মাথায় আসে,” র্যান্ডাল পরে পুলিশকে বলেছিলেন।

“তারা সবাই পরামর্শ দিয়েছিল এবং যা টেক্সট করা হয়েছিল তাতে সম্মত হয়েছিল [the victim] এবং … অন্যরা বেআইনি পরিকল্পনার কথা জেনে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।”

র্যান্ডাল ক্যাম্পাস পুলিশকে বলেছিলেন যে “বর্তমানে টিকটকে একটি শিকারীকে ধরা একটি বড় জিনিস ছিল, তবে এটি হাত থেকে বেরিয়ে গেছে এবং খারাপ হয়ে গেছে,” পুলিশ লিখেছে।

ভিকটিম যখন ক্যাম্পাসে আসে, তখন একজন পুরুষ কেবল গ্রুপ চ্যাটে টেক্সট করে যে তারা “[had] এখানে নেমে আসতে” কারণ তারা “একটি শিকারীকে ধরছিল”, যা আদালতের রেকর্ড অনুসারে ছাত্রদের কাছ থেকে একটি “উত্তেজক” প্রতিক্রিয়া উস্কে দিয়েছিল।

ব্রেইনার্ড তার দায়বদ্ধতা হ্রাস করেছেন, রেকর্ডগুলি দেখায়, ক্যাম্পাস পুলিশকে বলে যে তিনি “জানতেন না কী ঘটতে চলেছে” যখন মিথ্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ লিখেছে যে তাকে নজরদারি ফুটেজে হাসতে ও হাসতে দেখা গেছে যখন পুরুষ ছাত্ররা তার টিন্ডার ম্যাচে নেমেছিল।

ছয় শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাটর্নিরা মন্তব্যের জন্য ফক্স নিউজ ডিজিটালের অনুরোধ ফেরত দেননি।