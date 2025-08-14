টেক্সটকিট 2 – প্রতিশ্রুত জমি

টেক্সটকিট 2 (Nstextlayoutmanager) ডাব্লুডাব্লুডিসি 21 চলাকালীন এপিআই প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা 4 বছর আগে। তার আগে, এটি কয়েক বছর ধরে ব্যক্তিগত বিকাশে ছিল এবং ম্যাকোস এবং আইওএস ফ্রেমওয়ার্কগুলিতে ব্যাপক গ্রহণ অর্জন করেছিল। একটি সহজ, দ্রুত, সামগ্রিক আরও ভাল এপিআই এবং টেক্সট লেআউট ইঞ্জিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা বয়স্ক টেক্সটকিট 1 (প্রতিস্থাপন করে (Nslayoutmanager) ইঞ্জিন।
বছরের পর বছর ধরে, আমি টেক্সটকিট 2 এবং ম্যাকোস/আইওএস পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছি, যার ফলস্বরূপ স্টেক্সটভিউ – ম্যাকোস (অ্যাপকিট) এবং আইওএস (ইউআইকিআইটি) এর জন্য টেক্সটভিউয়ের একটি পুনঃ -বাস্তবায়ন টেক্সটকিট 2 ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে একটি পাঠ্য লেআউট ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করে, পাশাপাশি জনসাধারণের কাছে প্রশংসিত সমস্ত সমস্যা রয়েছে, আমরা সমস্ত সমস্যা পেয়েছি।
এটির সাথে কাজ করার আমার 4 বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমার মনে হচ্ছে আমি একটি ফাঁদে পড়েছি। এটি কোনও রৌপ্য বুলেট নয়। এটি যুক্তিযুক্তভাবে টেক্সটকিট 1 এর তুলনায় একটি উন্নতি।
আর্কিটেকচার এবং বাস্তবায়ন
টেক্সটকিট 2 আর্কিটেকচার ভাল। বিমূর্ততা এবং উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে অর্থবোধ করে এবং প্রগতিশীল জটিলতার ভিত্তি সরবরাহ করে। তবে বাস্তবায়ন আর্কিটেকচারের সাথে সমান। একদিকে, NSTEXTCONTENTENTMANAGER লেআউট ইঞ্জিনের জন্য একটি বিমূর্ত ইন্টারফেস সরবরাহ করে। অনুশীলনে, এনএসটিেক্সটকন্টেন্টস্টোরেজ ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহার করা অসম্ভব। NSTEXTCONTENTSTORAGE হ’ল একটি (এবং একমাত্র) কাজ করে এমন স্টোরেজ বাস্তবায়ন সরবরাহ করে। এটি নিজেই NSTEXTSTOREAGE দ্বারা সমর্থিত, যা সামগ্রী স্টোরেজ নিজেই একটি বিমূর্ত ইন্টারফেস – যার অর্থ NSTEXTSTORAGE এর সাথে আমার যে সমস্ত সমস্যা থাকতে পারে তা টেক্সটকিট 2 এও প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, ইউআইটিএক্সটিভিউ/এনএসটিেক্সটভিউ এনএসটিেক্সটকন্টেন্টস্টোরেজ ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর সাথে কাজ করবে না।
টেক্সট কন্টেন্ট ম্যানেজার এনএসটিেক্সটেলিমেন্ট ব্লকগুলির একটি সিরিজে কাজ করে, তবে আবারও, একমাত্র কার্যকরী বাস্তবায়ন অবশ্যই এনএসটিেক্সটপ্যারগ্রাফ থেকে উত্তরাধিকারী হতে হবে, বা আপনি সমস্যায় পড়েছেন (রানটাইম দৃ ser ়তা)।
বাস্তবায়নটি বেমানান, এবং এটি ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয়। টেক্সটকিট 2 ইউটিএক্সটিভিউ দ্বারা ব্যবহৃত হতে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি দ্রুত সুস্পষ্ট। অন্যথায় হতে পারে এমন একটি দুর্দান্ত ধারণা কী অপচয়।
সফ্টওয়্যারটিতে বাগগুলি প্রত্যাশিত এবং টেক্সটকিট 2 এর জন্য এটি কোনও ব্যতিক্রম নয়। আমি নিজেই অনেক বাগ রিপোর্ট করেছি। কিছু বিষয় স্থির করা হয়েছে, অন্যরা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। অনেক ব্যবহারকারী কোনও প্রতিক্রিয়া পাননি। অতিরিক্তভাবে, বাগগুলি নির্দিষ্ট সংস্করণগুলিতে ঘটে এবং রিগ্রেশনগুলি সাধারণ। অবশ্যই সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে বিরক্তিকর। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্ভবত সবচেয়ে বিরক্তিকর বাগগুলি “অতিরিক্ত লাইন খণ্ড” (একটি নথির শেষে অতিরিক্ত লাইন খণ্ডের জন্য আয়তক্ষেত্র) এবং এর ভাঙা বিন্যাসের চারপাশে রয়েছে।
ভিউপোর্ট একটি সংগ্রাম
বাস্তব সংগ্রাম যদিও ভিউপোর্ট এবং এটি কীভাবে কাজ করে তার সদ্য প্রবর্তিত ধারণার আশেপাশে রয়েছে। ভিউপোর্ট এমন একটি সরঞ্জাম যা পাঠ্য লেআউট ইঞ্জিনের কাজকে অনুকূল করে তোলে এবং সমস্ত সময় পুরো ডকুমেন্টের পরিবর্তে দৃশ্যমান অঞ্চলে ফোকাস করে মেমরি পদচিহ্নকে হ্রাস করে। ভিউপোর্টটি দৃশ্যমান অঞ্চলের একটি ছোট অংশ যা ব্যবহারকারী নথির বিভিন্ন অংশের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সাথে সাথে “সরানো” (যেমন, স্ক্রোলিং ভিউপোর্ট ফ্রেমকে সরিয়ে দেয়)
ভিউপোর্টের প্রতিশ্রুতিটি হ’ল ডকুমেন্টের এলোমেলো খণ্ডের বিন্যাসটি পেতে আমাকে পুরো নথির বিন্যাসটি নিশ্চিত করতে হবে না এবং কেবলমাত্র অলসভাবে লেআউট টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো এই বৈশিষ্ট্যটি কাজ করার জন্য, এটির জন্য বিভিন্ন ক্যাচিং, পরিচালনা অন্তর পরিচালনা করা, অবৈধ রেঞ্জ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কাজগুলির প্রয়োজন; টেক্সটকিট 2 ফ্রেমওয়ার্কটি সমস্ত কিছু পরিচালনা করে।
এখানে মঞ্চটি রয়েছে: কল্পনা করুন যে এটিতে একটি পাঠ্য সহ আপনার একটি উইন্ডো রয়েছে। পাঠ্য উপরে এবং নীচে স্ক্রোল; আপনি স্ক্রোল করার সাথে সাথে দৃশ্যমান অঞ্চলটি লেআউট পাঠ্যটি প্রদর্শন করে। সুতরাং, একটি সাধারণ পাঠ্য সম্পাদক/দর্শকের দৃশ্য।
ভিউপোর্ট ম্যানেজমেন্টের সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ’ল একই জিনিস যা ভিউপোর্টের বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র ভিউপোর্টে (দৃশ্যমান অঞ্চল) বিন্যাস নিশ্চিত করার সময়, নথির অন্যান্য সমস্ত অংশ অনুমান করা হয়। বিশেষত, নথির মোট উচ্চতা অনুমান করা হয়। আমি নথির আরও/বিভিন্ন অংশ রাখার সাথে সাথে অনুমানটি প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। আমি যখন স্ক্রোল করার সময় ভিউপোর্টটি সরিয়ে নিয়ে যাই তখন তা ঘটে। টেক্সটকিট NSTEXTLAYOUTMANAGER.USAGEBANDSFOFTEXTCONTANER এর মান আপডেট করে যখনই অনুমানগুলি পরিবর্তিত হয়। নথির মোট উচ্চতা অনুমান করার রেসিপিটি
- encurelayout (জন্য: ডকুমেন্টরেঞ্জ.এডলোকেশন) এটি বলে, পুরো দস্তাবেজের বিন্যাসকে জোর না করে নথির শেষের বিন্যাসটি নিশ্চিত করুন। সংজ্ঞা অনুসারে সেই অপারেশনটির ফলস্বরূপ একটি আনুমানিক আকারের ফলাফল।
- ব্যবহারবাউন্ডসফোর্টসটেক্সকন্টেনারের মানটি মেলে ভিউটি পুনরায় আকার দিন। একটি স্ক্রোলভিউতে, এর ফলাফল একটি আপডেট হয় স্ক্রোলার বর্তমান নথির অবস্থান প্রতিফলিত করতে।
আমি এই পদ্ধতির সাথে প্রথম সমস্যাটি লক্ষ্য করেছি যে আমি ডকুমেন্টটি স্ক্রোল করার সাথে সাথে পরিবর্তিত ভিউপোর্টের অবস্থানটি চালিয়ে যেতে থাকি, ব্যবহারের বেলা অস্থির। এটি প্রায়শই মান উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে। একটি স্ক্রোলভিউতে, স্ক্রোলার অবস্থান এবং আকারের “জগরি” এর উচ্চতার ফলাফলের মধ্যে এই জাতীয় ঘন ঘন এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি
জিগরিটি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং গ্রহণ করা শক্ত। উচ্চতা অনুমান করা হয়, এটিও প্রত্যাশিত। কাজ হিসাবে কাজ:
এটি সঠিক এবং হিসাবে নকশাকৃত-টেক্সটকিট 2-এ ভিউপোর্ট-ভিত্তিক বিন্যাসের জন্য নথিটি পুরোপুরি নির্ধারিত হওয়ার প্রয়োজন নেই; এটি কেবল প্রয়োজন যে স্ক্রিনে প্রদর্শিত পাঠ্যের অংশটি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটিই এটি আরও ভাল স্ক্রোলিং পারফরম্যান্স অর্জন করে।
আরও স্থিতিশীল মান হিসাবে কিছুটা “আরও ভাল” (আমার পর্যবেক্ষণ থেকে), আমি শেষ “লেআউট এলিমেন্ট” এর অবস্থান জিজ্ঞাসা করার সময় পেয়েছি, এনুমেরেটটেক্সট্লায়আউটফ্র্যাগমেন্টগুলি ব্যবহার করে এবং শেষের লেআউট ফ্রেমের জন্য জিজ্ঞাসা করি এবং কেবলমাত্র শেষ খণ্ড।
enumerateTextLayoutFragments(from: documentRange.endLocation, options: (.reverse, .ensuresLayout)) {
layoutFragment in lastLineMaxY = layoutFragment.layoutFragmentFrame.maxY
return false
}
এই অনুমানটিও কেবল একটি অনুমান এবং সাধারণত মানটি চূড়ান্ত, সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত নথির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। আমি কীভাবে নথির শেষে ঝাঁপিয়ে পড়ব? উত্তরটি হ’ল:
- একটি আনুমানিক (খুব বড় বা খুব ছোট) সামগ্রীর উচ্চতা পান
- আনুমানিক উচ্চতার সাথে ভিউ সামগ্রীর আকার আপডেট করুন
- নথির শেষে লেআউট প্রয়োগ করুন
- ভিউপোর্টটি সেই উচ্চতার শেষে (স্থানান্তর) সরান (চূড়ান্ত বা আনুমানিক হয়)
এবং হ্যাঁ, ভিউপোর্টটি নথির শেষটি প্রদর্শন করবে, তবে সামগ্রীর মোট উচ্চতা এখনও অনুমান করা হয়, যার অর্থ স্ক্রোলার সম্ভবত ভুল অবস্থানে রয়েছে (এটি ভুল)। এর “ফিক্স” কী? সর্বোত্তম অনুমানটি কৃত্রিমভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে “অ্যাডজাস্ট” ভিউপোর্টের অবস্থান, যার অর্থ: দস্তাবেজের আনুমানিক নীচে ভিউ স্ক্রোল। তবুও, আমরা সেই সত্যটিকে উপেক্ষা করি এবং সেই সত্যটি (প্রসঙ্গ থেকে) এবং “নকল” ভিউপোর্টটি সেই অবস্থানে ডকুমেন্টের শেষ প্রদর্শন করার জন্য স্বীকৃতি জানাই, এমনকি যদি সেই অবস্থানটি নথির আকারের সীমানার বাইরে চলে যায়। এই অপারেশন (সম্ভবত আরও সম্ভবত আমার এই জাতীয় আরও সামঞ্জস্য প্রয়োজন) ভঙ্গুর এবং খোলামেলাভাবে, এমনভাবে পরিচালনা করা সহজ নয় যা লক্ষণীয় নয়।
দীর্ঘদিন ধরে, আমি ভেবেছিলাম যে আমি “এটি ভুল ধরে রেখেছি” এবং এই সমস্যাগুলি সমাধান করে এমন একটি উপায় (সম্ভবত একটি ব্যক্তিগত এপিআই) থাকতে হবে, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ভুল নই। ম্যাকোসের টেক্সটেডিট অ্যাপ্লিকেশনটি আমার বাস্তবায়নে আমি একই সমস্যাগুলি ভোগেন:
সুতরাং, তাই
আজ, আমি বিশ্বাস করি এটি আমি নই। টেক্সটকিট 2 এপিআই এবং এর বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা কঠিন। নকশাটি শক্ত হলেও, এটি বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে প্রয়োগ করা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণ করেছে। আমি আশা করি আমার অনুসন্ধানগুলির আরও ভাল বা আরও আশাবাদী সংক্ষিপ্তসার থাকতাম তবে এটি এটিই। আমি ভাবতে শুরু করেছি যে টেক্সটকিট 2 পাঠ্য বিন্যাসের জন্য সেরা সরঞ্জাম নাও হতে পারে, বিশেষত যখন এটি টেক্সট সম্পাদনা ইউআইয়ের কথা আসে। আমি পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত রয়েছি এবং আশা করি, আমি ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার সাথে আপস না করে টেক্সটকিট 2 ব্যবহার করার একটি উপায় খুঁজে পাব।