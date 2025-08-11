টেক্সটাইল সেক্টরকে পুনরুদ্ধার করা – জাতির সংবাদপত্র

- এফজির দৃ determination ় সংকল্প ভাল, তবে আমাদের অবশ্যই অতীতের সমস্যাগুলি এড়াতে হবে
গত সপ্তাহে, ফেডারেল সরকার কংক্রিট গিয়ারে রেখেছিল, শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক এই সফরটির সাথে তুলা, টেক্সটাইল এবং পোশাক খাতকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এর দীর্ঘ বিজ্ঞাপনী পরিকল্পনা, সিনেটর জন এনোহকাদুনা রাজ্যে কী টেক্সটাইল সাইটগুলির। যে সফরটি ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির (বিওআই) এর আধিকারিকরা ছিল তা বেশিরভাগ নাইজেরিয়ানদের বিবেচনা করে যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রাপ্য উপস্থিত হবে, প্রথমত জাতীয় অর্থনীতির মূল খেলোয়াড় হিসাবে এর historic তিহাসিক ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত, যে ভয়াবহ পরিণতি এটি ঘটেছে।
এখানে এমন একটি খাত রয়েছে যা এর জাঁকজমকের উচ্চতায়, দেশজুড়ে প্রায় ১ 170০ টি টেক্সটাইল মিলের কাছাকাছি 600০০,০০০-শক্তিশালী কর্মশক্তি অপারেটিং ছিল, বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশের জন্য জীবিকা নির্বাহ করে, বর্তমানে সবেমাত্র ২০ থেকে ২৫ টি মিল নিয়ে গর্ব করে, যার বেশিরভাগই সামর্থ্যের নীচে কাজ করে।
অবশ্যই, সুতির উত্পাদন বেল্টে ১.৩ মিলিয়ন তুলো চাষীদের ভাগ্য, যারা বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল, তাদের বেশিরভাগই কেবল কল্পনা করা যায়। একসময় এক সময় থেকে 25 শতাংশের চিত্তাকর্ষক মোট দেশীয় পণ্য (জিডিপি) থেকে আমরা এই খাতটি 2023 সালে সবেমাত্র 1.63 শতাংশ (এন 1.247 ট্রিলিয়ন) ডুবিয়ে দেখেছি। বাস্তবে, Q1’24 -এ, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (এনবিএস) উল্লেখ করেছে যে এই খাতটি একটিতে একটি নেতিবাচক 1.75 শতাংশ অবদান রেখেছিল, এটি একটি নেতিবাচক 1.75 শতাংশ অবদান রেখেছিল।
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পিছনে সাব-সাহারান আফ্রিকার এক সময়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাব হওয়া থেকে, তৎকালীন উপ-অঞ্চলে টেক্সটাইল ক্ষমতার percent৩ শতাংশের জন্য এটি বর্তমানে এশিয়া থেকে টেক্সটাইল পণ্যগুলির নিট আমদানিকারক।
টেক্সটাইল সেক্টরের গল্পের অন্য অংশটি সহজেই মঞ্জুর করা হয় যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বছরগুলি, যার প্রতিটি চক্র ফেডারেল সরকারকে কয়েকশো বিলিয়ন নাইরাকে ব্যয় করেছিল, আসলে খাতটি সামান্য অবকাশ গ্রহণ করেছিল।
এখন, বোলা টিনুবু প্রশাসন, বিওআইয়ের সাথে একত্রে এমন একটি প্রোগ্রামের আওতায় আখ্যানটি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত যা লক্ষ্য করে টেক্সটাইল আমদানিতে ব্যয় করতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, চাকরি তৈরি করা এবং স্থানীয় উত্পাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য 4 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত স্থানীয়করণ করা।
বিওআইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওলাসুপো ওলুসির কথায়, “আমাদের লক্ষ্য হ’ল এমন একটি খাতের প্রতি আশা এবং আগ্রহ তৈরি করা যা একসময় শ্রমের প্রধান নিয়োগকর্তা ছিল। এটি অর্থনীতি পুনর্নির্মাণের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।” আমরা বিওআই চিফের সাথে আরও একমত হতে পারি না: বিশেষত নাইজেরিয়ার পোশাক খাত, কেবল বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীলদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নয়, খাতটির পৃথক অংশগুলির মধ্যে সমন্বয় কেবল প্রতিশ্রুতিগুলির একটি বিশাল সমুদ্র হিসাবে রয়ে গেছে।
এই মুহুর্তে, আমাদের উদ্বেগ হ’ল পূর্ববর্তী উদ্যোগগুলি থেকে কোনও কিছু পরিবর্তিত হয়েছে যার ভিত্তিতে নাগরিকরা এবার তাদের ইতিবাচক ফলাফলের আশাবাদকে নোঙ্গর করতে পারে। অন্য কথায়, কেন পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলি-সেই সময়ে যেমন কল্পনাও করা হয়েছিল-ফ্লাউন্ডার? আমরা কি এখন বলতে পারি যে উপযুক্ত পাঠগুলি শিখেছে?
অবশ্যই, খাতটি তার পায়ে পাওয়ার জন্য যে কোনও পরিকল্পনার একটি প্রধান উপাদানকে অর্থ হতে হবে। বেশিরভাগ প্রযুক্তি বর্তমানে পুরানো এবং মেশিনগুলি অপ্রচলিত ব্যবহার করে, একটি শিল্প-প্রশস্ত পুনঃনির্মাণকে একটি প্রধান অগ্রাধিকার হতে হবে। এটি স্পষ্টতই কার্যকরী রাজধানীতে প্রসারিত হবে, কারণ তুলা চাষীদের লুপে আনার জন্য মান শৃঙ্খলা – নীচে আপ – ওভারহোল করার জন্য কোনও প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতপক্ষে।
তবুও, এগুলি পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনায় যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অবকাঠামোগত বিষয়গুলি, বিশেষত শক্তি এবং রসদ সম্পর্কিত বিষয়গুলি অগ্রাধিকারের ক্রমে কম র্যাঙ্ক করা উচিত নয়, বিবেচনা করে যে এগুলি স্থানীয়ভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে দেশটির প্রতিযোগিতা করতে অক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
তবে তারপরে, সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা আমাদের ছিদ্রযুক্ত সীমানার মাধ্যমে এশিয়া থেকে সস্তা, নিম্নমানের আমদানির চোরাচালান হিসাবে রয়ে গেছে। তাদের পেছনের কার্টেলটি এত শক্তিশালী যে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি স্ট্যাম্প করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা নিরর্থক থেকে যায়। সরকারের সংকল্পকে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করতে হবে এমন বিশেষ অঞ্চল হওয়ায়, এর পক্ষ থেকে যে কোনও ব্যর্থতা কেবল শেষ পর্যন্ত হতে পারে, টার্নআরআন্ড পরিকল্পনার জন্য বিপর্যয়কর ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।
সব মিলিয়ে আমরা সরকার এবং বিওআইকে এই বিষয়গুলিতে নিবিড় মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি কারণ তারা পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার সাথে যোগাযোগ করে।